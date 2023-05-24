Где смотреть Ювентус – Милан, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 28 мая
В воскресенье, 28 мая, сыграют Ювентус и Милан в 37 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ювентус – Милан
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Комментарии