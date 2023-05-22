Клопп подтвердил, что Артур покинет «Ливерпуль». Хавбек отыграл 13 минут за клуб
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что Артур покинет клуб.
Бразильский полузащитник перешел в «Ливерпуль» на правах аренды из «Ювентуса» 1 сентября 2022 года. С тех пор он отыграл 13 минут за основную команду – в матче против «Наполи» 7 сентября (1:4). В октябре игрок получил травму и выбыл до февраля.
«Я хотел бы пожелать Артуру всего наилучшего, поскольку срок его аренды подходит к концу. Его профессионализм и способности были очевидны всем, кто работал с ним», – сказал Клопп.
По данным Фабрицио Романо, Артур покинет «Ювентус» этим летом – его продадут другому клубу.
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Учитывая, что Артур вышел на 13 минут в одном матче, похоже Клопп издевается над ним
или вы решили, что его опять обменяют по бешеному курсу? (например на Альбу)
ко ж его купит?
Опять серая схема от Юве?