Клопп подтвердил, что Артур покинет «Ливерпуль». Хавбек отыграл 13 минут за клуб

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что Артур покинет клуб.

Бразильский полузащитник перешел в « » на правах аренды из « » 1 сентября 2022 года. С тех пор он отыграл 13 минут за основную команду – в матче против «Наполи» 7 сентября (1:4). В октябре игрок получил травму и выбыл до февраля.

«Я хотел бы пожелать всего наилучшего, поскольку срок его аренды подходит к концу. Его профессионализм и способности были очевидны всем, кто работал с ним», – сказал .

По данным Фабрицио Романо, Артур покинет «Ювентус» этим летом – его продадут другому клубу.

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