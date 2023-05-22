Клопп подтвердил, что Артур покинет «Ливерпуль». Хавбек отыграл 13 минут за клуб

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия Юрген Клопп серия А Италия Артур Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что Артур покинет клуб.

Бразильский полузащитник перешел в «Ливерпуль» на правах аренды из «Ювентуса» 1 сентября 2022 года. С тех пор он отыграл 13 минут за основную команду – в матче против «Наполи» 7 сентября (1:4). В октябре игрок получил травму и выбыл до февраля. 

«Я хотел бы пожелать Артуру всего наилучшего, поскольку срок его аренды подходит к концу. Его профессионализм и способности были очевидны всем, кто работал с ним», – сказал Клопп.

По данным Фабрицио Романо, Артур покинет «Ювентус» этим летом – его продадут другому клубу. 

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34 комментария

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Sergey Kuznetsov
13 минут славы
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XavIniesta2008-2015
Его профессионализм и способности были очевидны всем, кто работал с ним

Учитывая, что Артур вышел на 13 минут в одном матче, похоже Клопп издевается над ним
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Антон
Прощай, легенда
+14
-2
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savik-A.M.
Ответ XavIniesta2008-2015
Его профессионализм и способности были очевидны всем, кто работал с ним Учитывая, что Артур вышел на 13 минут в одном матче, похоже Клопп издевается над ним
Так он почти всегда травмирован был
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Дмитрий Алейников
Ответ XavIniesta2008-2015
Его профессионализм и способности были очевидны всем, кто работал с ним Учитывая, что Артур вышел на 13 минут в одном матче, похоже Клопп издевается над ним
Сотрудникам лазарета же.
+6
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красная_карточка
как он так сдулся? в Барсу приходил крутым проспектом
+4
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Pedri
Барселона и Ювентус испортили с обмена карьеру Артуру и Пьянича!!!
+4
0
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& Co1366
Артур и в Барсе как-то сник, хотя начало было многообещающее.
+3
0
+3
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Red Scouser
Ответ раскаявшийся жиробас
А почему? В чем причина расставания?
Во первых он арендован, а во вторых бездарь он травматичный, с первого дня было понятно что его пребывание обречен на провал
+4
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Кирилл Павлюченко
Артур Рэмзи.
+2
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Красный чай
Надеюсь в следующий раз клуб не будет в припадке искать хоть кого нибудь, а заранее позаботиться о покупках а то уже второй раз так. К Артуру конечно притензий нет, жаль что у него карьера пошла на перекосяк.
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Direct free kick
Ответ uefaligue
клопп уничтожил очередной талант. никто про это не скажет. но будь на месте физрлоппа моур, визжали и верещали бы на весь интернет
У великого Моуриньо даже накосячивший Карсдорп получил второй шанс. А Ибаньесу за подставу в дерби ничего не было. Физропп бы слил обоих ещё до первой официальной игры сезона
+2
-1
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Заяцволк
Наш Юрген прав, в нашем Ювентусе крайне профессиональные футболисты. Теперь можно взять в аренду Погбу
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Мишаня сбг
Ответ DolJun
вот и усиление в центр поля для барсы подъехало, всяко лучше чем бускетц будет
усиление для Челси
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Sergey Kuznetsov
Ответ DolJun
вот и усиление в центр поля для барсы подъехало, всяко лучше чем бускетц будет
он вроде как туринский
или вы решили, что его опять обменяют по бешеному курсу? (например на Альбу)
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Мансур Мадаев
Ответ uefaligue
клопп уничтожил очередной талант. никто про это не скажет. но будь на месте физрлоппа моур, визжали и верещали бы на весь интернет
какой талант?)
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gPk
Ответ красная_карточка
как он так сдулся? в Барсу приходил крутым проспектом
Крутой проспект который на 60 минуте уже по полю не мог бегать. Крутой проспект который за всю своего карьеру в клубе не смог отдать ни одного обостряюшего паса. Крутой проспект который в лазарете лежал больше, чем играл в футбол. Не зря его называли мистер пас поперёк)
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Адам Магомедов
Ответ Ман Сити
Легенда Ливера, отличный трансфер)
Не хуже Менди
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Михаил Лубянский
Дальше только обратно в Бразилию
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zmsc4jxxhd
Юве просто мастера такой мусор находить
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Кашшай Чакырович
Просто Артур оказался из Армении , а не Бразилии ))
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aseke
Неет!..
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Davron Tashkenbaev
Зачем надо было уходить из Барселоны?! Классно смотрелся в Барсе.
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Rio (BLR)
)
ко ж его купит?
Опять серая схема от Юве?
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раскаявшийся жиробас
А почему? В чем причина расставания?
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