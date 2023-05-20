«Торпедо» проиграло 6 матчей подряд с общим счетом 5:20. При Клотете 1 победа за 8 игр
«Торпедо» не набрало ни одного очка за последние шесть игр в Мир РПЛ.
Сегодня поражение ему нанесло «Динамо» (0:3) в 28-м туре.
Под руководством Пепа Клотета, назначенного главным тренером 28 марта, «Торпедо» провело 8 игр. За этот период у команды 7 поражений, в том числе 6 подряд, и одна победа.
В оставшихся турах клуб, уже вылетевший из РПЛ, встретится с «Оренбургом» и «Локомотивом».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
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