«Торпедо» проиграло 6 матчей подряд с общим счетом 5:20. При Клотете 1 победа за 8 игр

Теги премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Пеп Клотет Футбол

«Торпедо» не набрало ни одного очка за последние шесть игр в Мир РПЛ.

Сегодня поражение ему нанесло «Динамо» (0:3) в 28-м туре.

Под руководством Пепа Клотета, назначенного главным тренером 28 марта, «Торпедо» провело 8 игр. За этот период у команды 7 поражений, в том числе 6 подряд, и одна победа.

В оставшихся турах клуб, уже вылетевший из РПЛ, встретится с «Оренбургом» и «Локомотивом».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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5 комментариев

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шампион
Пеп, который уже есть дома.
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Oleg Olegov
Пепный шарлатан
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Матвей Медведев
Улыбнитесь, вас снимают!
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Goldstream
Бородатый шарлатан
+1
0
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Игорь Пичугин
Клотет без побед!
0
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