Где смотреть Манчестер Сити – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 17 мая
В среду, 17 мая, сыграют Манчестер Сити и Реал Мадрид в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Сити – Реал Мадрид
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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