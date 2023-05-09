С Днем Победы болельщиков поздравили «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие клубы Мир РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Организация РПЛ Динамо Москва День Победы Футбол

РФС и клубы Премьер-лиги поздравили болельщиков с Днем Победы.

Клубы Мир РПЛ опубликовали сообщения в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

РФС: «С Днем Победы!»

РПЛ: «Помним и гордимся 🙏👏»

«Зенит»: «Футбольный клуб «Зенит» поздравляет с Днем Победы! Мы помним! Мы гордимся!»

«Спартак»: «Футбольный клуб «Спартак Москва» поздравляет всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне! Вечная память павшим героям и низкий поклон ветеранам!»

ЦСКА: «С Днем Великой Победы! Низкий поклон ветеранам, чей бессмертный подвиг навсегда в нашей памяти и в наших сердцах!»

«Локомотив»: «С Днем Победы!»

«Динамо»: «С Днем Победы! Футбольный клуб «Динамо» поздравляет всех с праздником великой Победы! В этот день, 9 мая, мы вспоминаем и благодарим тех, кто смог защитить нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Тех, кто своими невероятными усилиями выковал Великую Победу. Тех, кто на своих плечах вынес все тяготы этого страшного периода. Вечная память героям! Никто не забыт, ничто не забыто!»

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27 комментариев

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Фан Рубина
С Днём Победы!
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Atsuktuvas
Вечная память павшим...
+38
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Ganibale
С великим праздником победы!
+37
-6
+31
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Evgeny Trifonov
Ответ Rio de Janeiro
А украинцы сегодня отмечают День Европы–тех под чьей оккупацией они сидели
интересно когда Зеленский снесёт надгробную плиту своего деда, ведь он там с медалями и георгевской лентой
+25
-6
+19
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Rio de Janeiro
А украинцы сегодня отмечают День Европы–тех под чьей оккупацией они сидели
+26
-13
+13
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Rundatgame
С Днём Победы! Вечная память.
+15
-3
+12
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Arman FCSM
Вечная и светлая память всем людям, кто погиб, защищая нашу Родину в Великой Отечественной войне... Ныне живущим ветеранам крепкого здоровья, мы гордимся Вами! С Днём Великой Победы, камрады!
+14
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+11
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angry horse
Всех с Днём Великой Победы!
Светлая память нашим предкам 🙏
+12
-3
+9
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Patriarkh Kirill
Дорогие друзья фанаты футбола! Пишу эти строки с далёкого Кыргызстана. Хотелось в этот великий праздник пожелать всего одного: пусть будет мир! Мне как кыргызу очень прискорбно наблюдать за братоубийственной войной между русскими и украинцами. По большому счету, эта война между политиками, но не народами. Я в последнее время замечаю много негатива в адрес друг друга(именно тут, в спортсте). Зачем? Хачи, чурки, москали, хохлы... Наши деды и прадеды никогда не простили бы нас за эти слова. Столько ненависти у нас.Я недавно зашёл на Трибуну, так там вообще украинцы с ума сошли. Не в обиду украинцам, но писать в комментариях откровенные призывы убивать русских, мне кажется вверх маразма. Мне 35 лет и каждым годом я наблюдаю как мы все дистанцируемся друг от друга. И пожалуй единственный праздник который нас ЕЩЕ объединяет, это сегодняшний великий день. Давайте просто поздравим друг друга тёплыми словами. И не важно где мы живём, в Москве или в Ташкенте, в Баку или в Ереване. Болеем за Спартак или за Кайрат. Наши деды когда то показали всему миру храбрость и единство, занимая одну шестую часть суши. Слава народу победителю! Никто не забыт и ничто не забыто!
+11
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Фан Рубина
Ответ angry horse
Комментарий удален модератором
Да, дед - ветеран, а внук - рейхскомиссар.
+13
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+8
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Дмитрий Агалаков
День Победы - это великий объединяющий праздник. Поэтому болельщиков всех клубов - с Праздником!
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Андрей Хенто
С Днём Победы!
+9
-4
+5
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Ильдар Фарукшин
Всем память. И пацанам афганцам. 2 было, их уже нет. И одногруппникам друзьям воевавшие в Чечне (из 9 один вернулся). Помню и люблю
+6
-2
+4
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А.Э.РАСИМ
С Днем Великой Победы над фашизмом, нацизмом!!!!!
Этот праздник святой, во всех смыслах.
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sp.msk.86
Если подумать, нет ни одной страны на планете земля, у которой через каждое столетие, как нитью, пронизана история великой победы! Победы добра над злом, ценою миллионов погибших! Это то, что скрепляет наше отечество, наш народ и то, что дает нам вновь подниматься в минуты нашей слабости! Удивительная судьба у русского народа, тяжелая, но результатами наших исторических подвигов, есть благородность и жертвенность следующих поколений, так как никто не будет забыт и ничто не будет забыто! С праздником друзья!
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Фут.Боль
С праздником!С днем Победы!
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Геннадий Тёкин
Вечная память павшим в борьбе с нацизмом!
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Дмитрий
Ответ Evgeny Trifonov
интересно когда Зеленский снесёт надгробную плиту своего деда, ведь он там с медалями и георгевской лентой
Никогда. У них день скорби 8 мая.
+3
-2
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Фан Рубина
Ответ Дмитрий
Они сидели под оккупацией Германии, а не Европы.
Нынешняя европка - реинкарнация той Германии.
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Дмитрий
Ответ Фан Рубина
Ну да, режим - их ролевая модель проиграл. Есть от чего скорбеть.
Это радуешься победе, за которую 30 млн. жизней отдали, а они скорбят. Это нормально для людей. И что то я пропустил их поражение. Напомни когда оно произошло?
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Аталанта расправила плечи
Ответ Ильдар Фарукшин
Всем память. И пацанам афганцам. 2 было, их уже нет. И одногруппникам друзьям воевавшие в Чечне (из 9 один вернулся). Помню и люблю
Всех в кучу собрал. Оккупантам Венгрии, Чехословакии, Грузии, уркам из Вагнера тоже поздравления, почёт и уважение.
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Дмитрий
Ответ Фан Рубина
Нынешняя европка - реинкарнация той Германии.
Ооо, рудольфович подоспел) Владимир Рудольфович, вы как всегда в точку
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Фан Рубина
Ответ Дмитрий
Никогда. У них день скорби 8 мая.
Ну да, режим - их ролевая модель проиграл. Есть от чего скорбеть.
0
0
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Дмитрий
Ответ Rio de Janeiro
А украинцы сегодня отмечают День Европы–тех под чьей оккупацией они сидели
Они сидели под оккупацией Германии, а не Европы.
+2
-2
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angry horse
Ответ Evgeny Trifonov
интересно когда Зеленский снесёт надгробную плиту своего деда, ведь он там с медалями и георгевской лентой
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