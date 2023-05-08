Президент «Лиона» Олас покинет пост после 36 лет правления. Он сохранит долю акций клуба и место в совете директоров

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас покинет свой пост.

Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe, Олас в ближайшее время объявит об отставке с поста президента «Лиона», который он занимал с 1987 года.

При этом ожидается, что французский функционер сохранит принадлежащие его компании 9% акций клуба и место в совете директоров.

В декабре прошлого года американский предприниматель Джон Текстор, которому также принадлежит «Кристал Пэлас», стал мажоритарным акционером «Лиона» – его холдинг Eagle Football выкупил 77,49% акций клуба. При этом, согласно договоренности, мог оставаться на посту президента еще как минимум три года.

Отставку Оласа связывают с разногласиями с новыми владельцами – на последнем собрании акционеров, состоявшемся в прошлую пятницу, не удалось достичь договоренности в вопросе планируемых преобразований в клубе, в результате чего американцы приняли решение продолжить работу без Оласа.

Кроме того, президент « » чувствует, что его время подходит к концу, и уйдет в отставку, чтобы предоставить американским владельцам большую свободу действий.

Сообщается, что после отставки Олас может стать главой женской Лиги 1.

При Оласе «Лион» выиграл 18 трофеев, в том числе 7 раз подряд был чемпионом Франции.

«Лион» занимает 7-е место в таблице Лиги 1 в этом сезоне, набрав 56 очков в 34 матчах.

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