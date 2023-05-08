Президент «Лиона» Олас покинет пост после 36 лет правления. Он сохранит долю акций клуба и место в совете директоров

Теги Лион лига 1 Франция бизнес Жан-Мишель Олас отставки Футбол

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас покинет свой пост.

Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe, Олас в ближайшее время объявит об отставке с поста президента «Лиона», который он занимал с 1987 года.

При этом ожидается, что французский функционер сохранит принадлежащие его компании 9% акций клуба и место в совете директоров.

В декабре прошлого года американский предприниматель Джон Текстор, которому также принадлежит «Кристал Пэлас», стал мажоритарным акционером «Лиона» – его холдинг Eagle Football выкупил 77,49% акций клуба. При этом, согласно договоренности, Жан-Мишель Олас мог оставаться на посту президента еще как минимум три года.

Отставку Оласа связывают с разногласиями с новыми владельцами – на последнем собрании акционеров, состоявшемся в прошлую пятницу, не удалось достичь договоренности в вопросе планируемых преобразований в клубе, в результате чего американцы приняли решение продолжить работу без Оласа.

Кроме того, президент «Лиона» чувствует, что его время подходит к концу, и уйдет в отставку, чтобы предоставить американским владельцам большую свободу действий.

Сообщается, что после отставки Олас может стать главой женской Лиги 1.

При Оласе «Лион» выиграл 18 трофеев, в том числе 7 раз подряд был чемпионом Франции.

«Лион» занимает 7-е место в таблице Лиги 1 в этом сезоне, набрав 56 очков в 34 матчах.

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8 комментариев

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Андрей Хенто
Легендарная личность, столько сделал для своего клуба. Возраст уже достаточно почтенный, пора уже и пожить для себя.
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Алексей Синяков
36 лет на одной должности... Кое-кому есть к чему стримиться
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Olympiq
Наконец-то уходит мсье оляс, спасибо ему за все что сделал клубу, за исключением последние 13 лет. В эти 13 лет клуб из топа превратился в середняка из-за жмотсва старика, еще 10 лет остался бы оляс во главе ткачей, то тогда Лион точно стал бы аутсайдером
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HI MARS
Так и не дождался Бензема
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Гуркюфф
Спасибо деду за все.
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Александр Сандалов
Для полной новости ,не поленились бы возраст написать
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