Хавбеку «Спартака» Оганесяну предлагают выступать за Армению
Степану Оганесяну предложили выступать за сборную Армении.
Представители Федерации футбола Армении (ФФА) контактировали с полузащитником, играющим за «Оренбург» на правах аренды из «Спартака». Об этом рассказал пресс‑секретарь ФФА Айк Карапетян.
«С Оганесяном был контакт. На данный момент больше ничего сказать не можем», – сказал Карапетян.
Оганесян играл за юношеские и молодежную сборные России. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 16 матчей.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Хотя Оганесян и Армения ну что здесь может быть общего...🤔
🤣
Зайдите и почитайте ровно такие же новости когда звали Захаряна в сборную Армении
За 1,5 года многое изменилось, да ?