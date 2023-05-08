Хавбеку «Спартака» Оганесяну предлагают выступать за Армению

Теги Спартак премьер-лига Россия сборная Армении по футболу Федерация футбола Армении Оренбург натурализация Матч ТВ Степан Оганесян Футбол

Степану Оганесяну предложили выступать за сборную Армении.

Представители Федерации футбола Армении (ФФА) контактировали с полузащитником, играющим за «Оренбург» на правах аренды из «Спартака». Об этом рассказал пресс‑секретарь ФФА Айк Карапетян.

«С Оганесяном был контакт. На данный момент больше ничего сказать не можем», – сказал Карапетян.

Оганесян играл за юношеские и молодежную сборные России. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 16 матчей.

Подробную статистику игрока можно найти здесь

25 комментариев

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Никита Самарин
Ничего удивительного, в сложившихся обстоятельствах возможность выступать на международном уровне в приоритете.
+39
-5
+34
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Ильдар Фарукшин
Его выбор. Спартак без армян не бывает 😊
+25
-2
+23
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Roman
Оганесян перспективный, но пока даже не основной в Орене, хотя в двух последних матча с Пари и ЦСКА выходил на замену и забил по голу.
+16
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Н.Ф.
Самый лучший Оганесян — это Хорен Оганесян.
+10
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Давид Agabekyan
Ответ Порядка.нет
А в чем приоритет-то, в нескольких играх и проигрышах, за Армению в год??!
В том, что есть сыграть против лучших игроков мира, а не против Узбекистана
+16
-6
+10
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&_Bishep_&
Футбольная фамилия.
+6
0
+6
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Порядка.нет
Ответ Никита Самарин
Ничего удивительного, в сложившихся обстоятельствах возможность выступать на международном уровне в приоритете.
А в чем приоритет-то, в нескольких играх и проигрышах, за Армению в год??!
+12
-7
+5
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levon.a
Ответ Порядка.нет
Так Армения 90% игр и играет против футбольных "Узбекистанов".....
С чего такой вывод?отборы на чм на че позволяют играть с топ сборные, проявлять себя в игре с ними
+4
0
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Slavnov
Ответ Ильдар Фарукшин
Его выбор. Спартак без армян не бывает 😊
Его выкупят летом,это уже сто процентов,ген дир оренбурга у гурцкая был недавно,сказал,что уже переговоры идут по этому поводу
+4
0
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Пользователь заблокирован
Оганесян, Армения зовёт! Время показать свою игру на международной арене! 🇦🇲⚽️🔥
+8
-5
+3
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Михаил Лубянский
Ответ Ильдар Фарукшин
Его выбор. Спартак без армян не бывает 😊
Да его и и не будет в Спартаке,продадут или в аренду опять отдадут,для Спартака он сырой
+5
-2
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Даниил Гутин
Ответ Фёдор Кузнецов
Молодой игрок из Оренбурга, пока статистика 2+1 в РПЛ, не думаю что заиграл бы за сборную России в Армении может и получится
Из этих 2+1 2 гола забиты в последних 2 матчах с выхода на замену, так что посмотрим, что дальше будет)
+2
0
+2
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блокад блокадыч
Ответ Roman
Оганесян перспективный, но пока даже не основной в Орене, хотя в двух последних матча с Пари и ЦСКА выходил на замену и забил по голу.
заслужил выйти в основе
+2
0
+2
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Футбол-Мастер
Ответ заблокированному пользователю
Оганесян, Армения зовёт! Время показать свою игру на международной арене! 🇦🇲⚽️🔥
Ну, да! Почему бы и нет? Возможно, Оганесян сможет раскрыться еще сильнее и показать всем, что он настоящий профессионал на международной арене! Армения ждет тебя, Оганесян! 🇦🇲⚽️🔥
+2
0
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Andrey Andreev
конечно, надо соглашаться
+2
0
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За наш футбол!
Соглашайся и не думай!
Хотя Оганесян и Армения ну что здесь может быть общего...🤔
🤣
+3
-1
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Ярик01
Футбол адекватнее других видов спорта, хотя бы потому что нет сейчас под такой новостью толпы зиганутых, что требуют от парня вернуть деньги, что на его обучение потратил из бюджета РФ сам Володимир Володимирович )
+5
-4
+1
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Ильдар Фарукшин
Ответ Михаил Лубянский
Да его и и не будет в Спартаке,продадут или в аренду опять отдадут,для Спартака он сырой
Время покажит. Рыжий вдруг летом на сборы возьмёт. А там...
+1
0
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Tiranyan8
Ответ Ярик01
Футбол адекватнее других видов спорта, хотя бы потому что нет сейчас под такой новостью толпы зиганутых, что требуют от парня вернуть деньги, что на его обучение потратил из бюджета РФ сам Володимир Володимирович )
Ахах, не смешите
Зайдите и почитайте ровно такие же новости когда звали Захаряна в сборную Армении
За 1,5 года многое изменилось, да ?
0
0
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Порядка.нет
Ответ Давид Agabekyan
В том, что есть сыграть против лучших игроков мира, а не против Узбекистана
Так Армения 90% игр и играет против футбольных "Узбекистанов".....
+5
-5
0
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sebastian1410
Ответ Фёдор Кузнецов
Молодой игрок из Оренбурга, пока статистика 2+1 в РПЛ, не думаю что заиграл бы за сборную России в Армении может и получится
Сперцяна в молодежные сборные России не приглашали. Сейчас лидер Краснодара и один из лучших в РПЛ на своей позиции. Он и 200 минут не наиграл в РПЛ когда получил приглашение от Армении. Сейчас так же уволят молодого перспективного футболиста.
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&_Bishep_&
Ответ T622222
Кто это!?
https://www.youtube.com/watch?v=SDvc_FLT8Uo
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0
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ T622222
Кто это!?
Молодой игрок из Оренбурга, пока статистика 2+1 в РПЛ, не думаю что заиграл бы за сборную России в Армении может и получится
+1
-1
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