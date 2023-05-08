Хавбеку «Спартака» Оганесяну предлагают выступать за Армению

Степану Оганесяну предложили выступать за сборную Армении.

Представители Федерации футбола Армении (ФФА) контактировали с полузащитником, играющим за « » на правах аренды из « ». Об этом рассказал пресс‑секретарь ФФА Айк Карапетян.

«С был контакт. На данный момент больше ничего сказать не можем», – сказал Карапетян.

Оганесян играл за юношеские и молодежную сборные России. В текущем сезоне Мир он провел 16 матчей.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.