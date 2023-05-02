Отец Фати после встречи с Мендешем заявил, что Ансу останется в «Барселоне»

Теги Барселона Ла Лига Жорже Мендеш Ансу Фати Футбол

Отец Ансу Фати заявил о намерении игрока остаться в «Барселоне».

Бори Фати, отец футболиста каталонского клуба, встретился в Барселоне с представителем игрока Жорже Мендешем.

После общения с агентом отцу игрока журналисты задали вопрос, останется ли Ансу Фати в команде.

«Да, да, наверняка. Мы очень счастливы», – сообщил Бори Фати.

Ранее появилась информация, что «Барселона» намерена продать 20-летнего футболиста.

В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч в Ла Лиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
А кого продавать ?
Ромеро писал ,чтобы Барсе уложиться в лимит и подписать Месси и других свободных агентов нужно продать 3 игрока за солидную сумму
Первые 3 кандидата
Рафинья
Фати
Кесье
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Андрей Хенто
Уверен, что у Лапорты на Фати совсем иные планы, ведь потенциал у него отличный, но травматичность такая же отличная, как и потенциал.
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GuruFutbola
Звучит как угроза)
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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f7wv5fnrnf
Мендеш сказал ему про некий Мориба…
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OneMind
Покупателей не нашлось и отец Фати сразу решил, что сыну хорошо и в Барсе
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atomio
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
это очень печальная новость. уже давно понятно, что Фати - наоборот, никакое не будущее клуба, а в его нынешней форме после травмы и огромной личкой - якорь клуба. ему нужно переходить в клуб попроще за практикой. он уже не заиграет так, как было до травмы.
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barca1899messi
Ответ atomio
это очень печальная новость. уже давно понятно, что Фати - наоборот, никакое не будущее клуба, а в его нынешней форме после травмы и огромной личкой - якорь клуба. ему нужно переходить в клуб попроще за практикой. он уже не заиграет так, как было до травмы.
💯💯💯👍👍
Нужно дать его в аренду,например в севилью
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Рэд Уайт
Ответ falkao2013
Там новость ещё хуже. Алемани уйдёт из Барселоны 30 июня. Вот это точно потеря(
да начинает свой проект говорят,но вроде как летние трансферы проведет
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Inside 88 LW
Ответ falkao2013
Там новость ещё хуже. Алемани уйдёт из Барселоны 30 июня. Вот это точно потеря(
Одна новость лучше другой :(
Причину не сообщают?
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falkao2013
Ответ Inside 88 LW
Одна новость лучше другой :( Причину не сообщают?
Начинает другой спортивный проект,так по крайней мере на сайте написано.
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Рэд Уайт
Ответ Inside 88 LW
Одна новость лучше другой :( Причину не сообщают?
астон вилла сделала ему сумасшедшее предложение
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barca1899messi
Ответ VEN FIFA
Конечно счастливы чел получает 6 мультов при том что заслуживает лям максимум полтора
💯💯💯👍👍👍👍
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