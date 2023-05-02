Отец Фати после встречи с Мендешем заявил, что Ансу останется в «Барселоне»
Отец Ансу Фати заявил о намерении игрока остаться в «Барселоне».
Бори Фати, отец футболиста каталонского клуба, встретился в Барселоне с представителем игрока Жорже Мендешем.
После общения с агентом отцу игрока журналисты задали вопрос, останется ли Ансу Фати в команде.
«Да, да, наверняка. Мы очень счастливы», – сообщил Бори Фати.
Ранее появилась информация, что «Барселона» намерена продать 20-летнего футболиста.
В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч в Ла Лиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Ромеро писал ,чтобы Барсе уложиться в лимит и подписать Месси и других свободных агентов нужно продать 3 игрока за солидную сумму
Первые 3 кандидата
Рафинья
Фати
Кесье
Нужно дать его в аренду,например в севилью
Причину не сообщают?