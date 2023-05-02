Отец Фати после встречи с Мендешем заявил, что Ансу останется в «Барселоне»

Отец Ансу Фати заявил о намерении игрока остаться в «Барселоне».

Бори Фати, отец футболиста каталонского клуба, встретился в Барселоне с представителем игрока Жорже Мендешем.

После общения с агентом отцу игрока журналисты задали вопрос, останется ли Ансу Фати в команде.

«Да, да, наверняка. Мы очень счастливы», – сообщил Бори Фати.

Ранее появилась информация, что « » намерена продать 20-летнего футболиста.

В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч в и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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