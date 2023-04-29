Мостовой о том, что его добавили в FIFA 23 в образе царя: «Люди довольны, что продолжаю забивать, отдавать, выигрывать»

Теги Александр Мостовой компьютерные игры Чемпионат.com FIFA 23 Футбол

Александр Мостовой оценил свое появление в футбольном симуляторе FIFA 23 в образе царя.

«Эта картинка отсылает к временам, когда были цари. В этом же и был посыл: связывают с тем, что в Испании меня называли царем. Они же каждого футболиста чем-то выделяли. Меня выделили таким образом.

Это никак не связано с какими-то орденами и тому подобное. Просто карточка футболиста, которая была создана еще два года назад.

Рад, что я продолжаю радовать болельщиков в игровом мире. Много получаю сообщений о том, что люди довольны, что продолжаю забивать, отдавать, выигрывать (смеется). Это же просто игровая карточка», — сказал экс-хавбек «Сельты».

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12 комментариев

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ПОШОЛ ПОШОЛ
Скоро игра будет называться Mostovoi EA Football
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Подлый Интригант
Кто бы что не говорил, футболистом Мостовой был выдающимся. Печально что скверный характер всячески пытается перечеркнуть былые заслуги.
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Великий Алонсо
Ответ Подлый Интригант
Кто бы что не говорил, футболистом Мостовой был выдающимся. Печально что скверный характер всячески пытается перечеркнуть былые заслуги.
Выдающиеся футболисты не ограничиваются игрой в середняке Сельте
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Игорь Пичугин
Забивать, отдавать, выигрывать, подписывать бумажки ещё.
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Игорь Грек
Сашка, ну хватит уже забивать.
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vincent vega
Ответ nyshtyak
А что Мостовой выиграл-то, кстати? Чемпионат России?
Он никогда не играл в чемпионате России…
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Денис Давыдов
Ответ nyshtyak
А что Мостовой выиграл-то, кстати? Чемпионат России?
кубок Интертото дважды.
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Подлый Интригант
Ответ Великий Алонсо
Выдающиеся футболисты не ограничиваются игрой в середняке Сельте
Тоесть вы только что выписали Батистуту из выдающихся футболистов. Смело
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Подлый Интригант
Тоесть вы только что выписали Батистуту из выдающихся футболистов. Смело
Батистута разве играл за Сельту?
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Подлый Интригант
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Батистута разве играл за Сельту?
Он тоже всю карьеру проиграл в середняке.
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