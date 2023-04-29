Мостовой о том, что его добавили в FIFA 23 в образе царя: «Люди довольны, что продолжаю забивать, отдавать, выигрывать»

Александр Мостовой оценил свое появление в футбольном симуляторе FIFA 23 в образе царя.

«Эта картинка отсылает к временам, когда были цари. В этом же и был посыл: связывают с тем, что в Испании меня называли царем. Они же каждого футболиста чем-то выделяли. Меня выделили таким образом.

Это никак не связано с какими-то орденами и тому подобное. Просто карточка футболиста, которая была создана еще два года назад.

Рад, что я продолжаю радовать болельщиков в игровом мире. Много получаю сообщений о том, что люди довольны, что продолжаю забивать, отдавать, выигрывать (смеется). Это же просто игровая карточка», — сказал экс-хавбек «Сельты».

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