У «МЮ» 6 поражений и ничья в 7 выездных матчах против команд топ-9 АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не одержал ни одной победы в сезоне в гостевых матчах против топ-9 АПЛ.

В четверг команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Тоттеннхэмом» (2:2).

До этого было 6 поражений: 0:4 против «Брентфорда», 3:6 против «Манчестер Сити», 1:3 против «Астон Виллы», 2:3 против «Арсенала», 0:7 против «Ливерпуля», 0:2 против «Ньюкасла».

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