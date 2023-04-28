У «МЮ» 6 поражений и ничья в 7 выездных матчах против команд топ-9 АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» не одержал ни одной победы в сезоне в гостевых матчах против топ-9 АПЛ.

В четверг команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Тоттеннхэмом» (2:2).

До этого было 6 поражений: 0:4 против «Брентфорда», 3:6 против «Манчестер Сити», 1:3 против «Астон Виллы», 2:3 против «Арсенала», 0:7 против «Ливерпуля», 0:2 против «Ньюкасла».

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22 комментария

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Someone from Internet
Топ-3, Топ-6, Топ-9... скоро будет Топ-20
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rigobersong
7хагу повезло, что ТТХ Конте уволил, иначе шарлатан бы даже в топ 4 не попал:) Хау за год с ролевиками Уилсонами и прочими сделал крепкий коллектив, 7хагу купили игроков на миллиард, а он элементарно не вывозит и говорит что мало времени:))
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red hikkikomori
Пора лысому обратно в Аякс, и пусть захватит Маласию, Антони, Вегорста, Забицера, Мартинеса, Эриксена с собой , и Ван Де Бека до кучи
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Jlaw
чет Лысый к концу сезона оказался обычным физруком
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1113131100
При ТХ играют на много лучше с топами, чем с ЖМ😁
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Someone from Internet
Ответ 1113131100
При ТХ играют на много лучше с топами, чем с ЖМ😁
ЖМ после позора на ОТ от того же ТТХ 0-3: "Я три раза выиграл АПЛ, это больше чем все остальные тренеры вместе взятые. Уважение, уважение!"
Трёхпалый Жузе – легенда!
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fellx
Ответ Football Forever
Зато дома почти всех вынесли. Команда строится, пока так.
"Команда строилась" и при Сульшере, и при Моуре, и при Ван Гаале. С них спрос был сразу. Так как ментально МЮ тогда всё ещё был топ клубом. А сейчас и игроки и тренер крепкие середняки, или сбитые лётчики из топов
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jexOn
Не умеют играть на выезде.
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ман сити фейк
Следующем сезоне четвертое или третье место будет восприниматься как провал.
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red hikkikomori
Ответ Someone from Internet
Мартинеса за что?
Да там все ментально мёртвые, я уже ранее писал что надо распускать весь состав , кроме Каземиро, потому что с ними и Каземиро превратится в такого же лузера
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ман сити фейк
Ответ fellx
Ещё рано. Мы хотим увидеть, когда же пройдёт та самая черта "команда строится" у фанатов МЮ. А то пока даже 0-7 и 0-3 у них "случайность"
Она уже пройдена с первым трофеем
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Someone from Internet
Ответ red hikkikomori
Пора лысому обратно в Аякс, и пусть захватит Маласию, Антони, Вегорста, Забицера, Мартинеса, Эриксена с собой , и Ван Де Бека до кучи
Мартинеса за что?
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Blaumerc
Ответ Ебздрогыч
Самое смешное в этой новости то, что в списке ТОП-9 мы не находим Челси
логично же, Челси середняк и его место с 10-15
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2vdhrvmmzf
Ответ Ебздрогыч
Самое смешное в этой новости то, что в списке ТОП-9 мы не находим Челси
Что смешного? Середняка нет в топ9, все в порядке
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Tristan...
При Сольскьяере такой херни не было
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Ashan Sorokin
А если бы не было Каземиро ? Жаль но скорее всего физруку дадут и второй сезон и сотку на какого то нового дноАнтони
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Ебздрогыч
Самое смешное в этой новости то, что в списке ТОП-9 мы не находим Челси
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