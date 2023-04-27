Защитник «Арсенала» Магальяэс: «Мы не сдадимся. Будем бороться до последнего»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Габриэл Магальяэс Футбол

Габриэл Магальяэс заявил, что «Арсенал» не сдастся.

«Я люблю этот клуб, эту команду, чувствую себя как дома. И именно здесь я хочу побеждать и добиваться своих целей.

Мы не сдадимся, мы будем бороться и защищать футболку «Арсенала» до последнего.

«На арене победы всегда найдется место для воинов, которые никогда не сдаются после падения», – написал защитник «Арсенала» в соцсетях.

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8 комментариев

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Микель Венгер
мы ещё первые в лиге. игроки мансити тоже люди, тоже могут оступиться. шанс мал, но он есть. честно, не понимаю фанатов арсенала, которые уже сдались.
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Wesley
Молодец, правильно. В футболе случалось всякое, надо биться до конца
+4
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QWertY
Скажите ему, что матч закончился)
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TeLLer
Вчера надо было бороться
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Владимир Бутин
Опоздал на день .
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