Защитник «Арсенала» Магальяэс: «Мы не сдадимся. Будем бороться до последнего»

Габриэл Магальяэс заявил, что «Арсенал» не сдастся.

«Я люблю этот клуб, эту команду, чувствую себя как дома. И именно здесь я хочу побеждать и добиваться своих целей.

Мы не сдадимся, мы будем бороться и защищать футболку «Арсенала» до последнего.

«На арене победы всегда найдется место для воинов, которые никогда не сдаются после падения», – написал защитник « » в соцсетях.

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