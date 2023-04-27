Защитник «Арсенала» Магальяэс: «Мы не сдадимся. Будем бороться до последнего»
Габриэл Магальяэс заявил, что «Арсенал» не сдастся.
«Я люблю этот клуб, эту команду, чувствую себя как дома. И именно здесь я хочу побеждать и добиваться своих целей.
Мы не сдадимся, мы будем бороться и защищать футболку «Арсенала» до последнего.
«На арене победы всегда найдется место для воинов, которые никогда не сдаются после падения», – написал защитник «Арсенала» в соцсетях.
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