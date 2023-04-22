«Просто смотрим, как нас ##########, никто не подсказывает». Форвард «Торпедо» Стефанович о 2:4 от «Химок»

Футболист «Торпедо» нецензурно высказался о проигрыше «Химкам» (2:4) в 24-м туре Мир РПЛ.

После матча форвард «Торпедо» , отправляясь в раздевалку, эмоционально высказывал претензии.

«Никто не подсказывает. Просто смотрим, как нас ########## (разрывают)», – сказал Стефанович.

« » занимают 15-е место в Премьер-лиге, набрав 17 очков. « » с 13 очками замыкает таблицу.

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