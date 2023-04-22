«Просто смотрим, как нас ##########, никто не подсказывает». Форвард «Торпедо» Стефанович о 2:4 от «Химок»

Теги Химки премьер-лига Россия Торпедо Илья Стефанович брань Футбол

Футболист «Торпедо» нецензурно высказался о проигрыше «Химкам» (2:4) в 24-м туре Мир РПЛ.

После матча форвард «Торпедо» Илья Стефанович, отправляясь в раздевалку, эмоционально высказывал претензии.

«Никто не подсказывает. Просто смотрим, как нас ########## (разрывают)», – сказал Стефанович.

«Химки» занимают 15-е место в Премьер-лиге, набрав 17 очков. «Торпедо» с 13 очками замыкает таблицу.

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18 комментариев

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Колбаскер тут
Ответ bolat_kz
мой уровень русского не позволяет отгадывать слишком длинные ребусы
На раз начинается, на бывают заканчивается
+51
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+51
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Антон Жигулов
Ответ bolat_kz
мой уровень русского не позволяет отгадывать слишком длинные ребусы
В таком случае твой уровень русского довольно ###### (плохой)
+27
-1
+26
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Marat_NJL
Очень сложно отгадать, если честно. То слово, которое больше всего подходит, требует на одну # больше))

P.S. Вы же не могли не посчитать Ъ?)))
+16
0
+16
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dreamstep
Кутепов не просто смотрит, а ещё и пену привозит в самый ответственный момент )
+11
-1
+10
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Nik-17
Ответ Колбаскер тут
На раз начинается, на бывают заканчивается
Откроете слово целиком или крутим барабан?)
+7
0
+7
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Spaten
Вы твёрдый знак не пропустили?
+6
0
+6
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Pb-SE
Ответ Колбаскер тут
На раз начинается, на бывают заканчивается
Только раз бывает в жизни встреча?
+2
0
+2
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Ебздрогыч
По смыслу больше подходит "нас ##’##", а тут что-то более изощренное. Откройте хоть первую букву
+1
0
+1
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Брулин
Подчерпнул для себя нечто новое оказываются бывают ожидаемые голы, а остальные наверное "нежданчики"...)
0
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NIK7478
Ответ LifeSpartak
Незнаю такого матерного длинного слова,чтобы подходило)))
Надо у модеров запросить! Пусть покажут. Может, новое какое придумали.
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Alexandr Sokolov
Ответ Marat_NJL
Очень сложно отгадать, если честно. То слово, которое больше всего подходит, требует на одну # больше)) P.S. Вы же не могли не посчитать Ъ?)))
мои варианты наоборот на 1 букву меньше)))
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Alexandr Petrov
Ответ Колбаскер тут
На раз начинается, на бывают заканчивается
"ъ" знак забыли?)
+1
-1
0
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Игореха Веселов
##########? Слишком много букв чего-то, дамы и господа) Не могут сказать попроще, что ли?) Например: "Нас еут, а мы крепчаем"!!
0
0
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bolat_kz
мой уровень русского не позволяет отгадывать слишком длинные ребусы
+3
-3
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Volgogradets
очередной испанский гастролер приехал подоить московскую корову
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LifeSpartak
Незнаю такого матерного длинного слова,чтобы подходило)))
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Злобный Конь
"это не под..... , это вы.."(с)
Маэстро Понасенков - Лёхе Щербакову в ЧБД.
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deadjoker
Полюбили?
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