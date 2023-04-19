CAFA об отказе России от участия в чемпионате: «Он обусловлен сроками проведения турнира. Возможно, в будущем будут приглашаться молодежные и женские команды России»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу женский футбол РФС сборная России жен Футбол

В CAFA прокомментировали отказ сборной России от участия в турнире.

Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Служба коммуникаций РФС сообщила о причине отказа участвовать в летнем турнире CAFA. Как и было заявлено российской стороной, отказ был обусловлен сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом Кубка России по футболу. Других причин мы не знаем.

Что касается будущего, то, возможно, на турниры нашей организации будут приглашаться молодежные и женские команды России», – сообщили в пресс-службе CAFA.

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4 комментария

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Today I feel Qatari
Суперфинал Кубка России звучит как название раунда из Поля Чудес))
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-1
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Russ Ivan
Руководство РФС жидко обделалось, это и есть причина...
+8
-2
+6
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Нефанатик
Скоро будут долбиться в дверь.
+1
0
+1
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anatoly51
Суперфинал? Кому он нужен?
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