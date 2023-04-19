CAFA об отказе России от участия в чемпионате: «Он обусловлен сроками проведения турнира. Возможно, в будущем будут приглашаться молодежные и женские команды России»

В CAFA прокомментировали отказ сборной России от участия в турнире.

Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Служба коммуникаций сообщила о причине отказа участвовать в летнем турнире CAFA. Как и было заявлено российской стороной, отказ был обусловлен сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом Кубка России по футболу. Других причин мы не знаем.

Что касается будущего, то, возможно, на турниры нашей организации будут приглашаться молодежные и женские команды России», – сообщили в пресс-службе CAFA.