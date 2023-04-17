Адвокат Влута о сроке игрока: «Рай подал апелляцию. Решение будет вынесено в 2024 или 2025 году, полагаю»

Рай Влут подал апелляцию на тюремный приговор.

Напомним, суд в Нидерландах приговорил нападающего «Урала» к двум с половиной годам тюрьмы за ДТП, в результате которого погиб 4-летний ребенок.

«Сегодня Рай подал апелляцию. Полагаю, решение по апелляции будет вынесено где-то в 2024 или 2025 году», – сказал Эрик Томас, адвокат Влута.

Президент «Урала» о сроке Влута: «Разрывать контракт из-за этой ситуации точно не будем. Он очень хороший парень»