Адвокат Влута о сроке игрока: «Рай подал апелляцию. Решение будет вынесено в 2024 или 2025 году, полагаю»

Теги премьер-лига Россия происшествия Урал Рай Влут Футбол

Рай Влут подал апелляцию на тюремный приговор.

Напомним, суд в Нидерландах приговорил нападающего «Урала» к двум с половиной годам тюрьмы за ДТП, в результате которого погиб 4-летний ребенок. 

«Сегодня Рай подал апелляцию.  Полагаю, решение по апелляции будет вынесено где-то в 2024 или 2025 году», – сказал Эрик Томас, адвокат Влута. 

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10 комментариев

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инок
Что-ж, посмотрим что будет, но преступник, тем более убийца, должен неизбежно понести наказание.
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everton
Как вообще совесть может позволить, убив ребёнка, обжаловать приговор?
+8
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мидас
За решётку его
+6
-1
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ks-1993
В 2024-2025?? Почему не в 2030?
Наш суд уже супер серьезный на этом фоне
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Магомед Саид Амирханов
🤦
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Василиус
А че не лет через 10?
0
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