Слуцкий об отрыве «Зенита» в РПЛ: «Девять очков не отыгрываются в семи турах»

Леонид Слуцкий считает, что уже никто не догонит «Зенит» в чемпионской гонке Мир РПЛ.

Бывший главный тренер «Рубина» выразил мнение после матча сине-бело-голубых с «Ростовом» (0:0).

«Говорил, что этот матч — последняя гастроль интриги в чемпионате? Так и было. «Зенит» стратегически играл на 0:0, они ушли от короткого розыгрыша, «Ростов» был готов прессинговать. Думаю, Семака стратегически устраивал ничейный счет, хотя «Зенит» был ближе к победе.

Девять очков сохранились — неотыгрываемое расстояние в семи турах», — сказал в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?