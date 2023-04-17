Слуцкий об отрыве «Зенита» в РПЛ: «Девять очков не отыгрываются в семи турах»

Теги Зенит Ростов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Футбол

Леонид Слуцкий считает, что уже никто не догонит «Зенит» в чемпионской гонке Мир РПЛ.

Бывший главный тренер «Рубина» выразил мнение после матча сине-бело-голубых с «Ростовом» (0:0).

«Говорил, что этот матч — последняя гастроль интриги в чемпионате? Так и было. «Зенит» стратегически играл на 0:0, они ушли от короткого розыгрыша, «Ростов» был готов прессинговать. Думаю, Семака стратегически устраивал ничейный счет, хотя «Зенит» был ближе к победе.

Девять очков сохранились — неотыгрываемое расстояние в семи турах», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?

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34 комментария

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Zenith forever
Суть ведь совсем не в отрыве Зенита в 9 очков. Да не было бы вообще никакого отрыва за 7 туров до окончания и все равно Зенит стал бы чемпионом. Просто Зенит играет в футбол намного лучше остальных команд.
+26
-4
+22
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rarog
Ответ TheSportNik
Конечно не отыгрываются, если условно Урал выходит основой против Спартака 2:2, а против Зенита выставляет дубль, который держится почти до 75 минуты, причем Ганчаренко убрали с тренерского места перед игрой с Зенитом. Это Урал так боится гнева Газпрома, а что говорить о сателлитах, типа Оренбурга, который Спартак побеждает 2:0, а Локомотиву сливает игру 1:4. Надо наказывать за это , как в Италии, где 15 очков условно сняли бы с Зенита и этот дурдом бы прекратился, типа тренеров убирать , дублем играть и прочее игры в поддавки. Вон кубок любо-дорого смотреть, там все бьются и никто матчи не сдает.
Так и думал что альтернативно одаренные поклонники Пищевика предъявят Оренбургу за проигрыш Локо)
+14
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+13
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Виктор
Ответ Абдулов Алексей
9 очков отыгрываются за три тура. Ваш кэп-математик.
За три не отыгрываются, математик. У Зенита преимущество в личных встречах.
+18
-5
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тралмейстер
Ответ TheSportNik
Конечно не отыгрываются, если условно Урал выходит основой против Спартака 2:2, а против Зенита выставляет дубль, который держится почти до 75 минуты, причем Ганчаренко убрали с тренерского места перед игрой с Зенитом. Это Урал так боится гнева Газпрома, а что говорить о сателлитах, типа Оренбурга, который Спартак побеждает 2:0, а Локомотиву сливает игру 1:4. Надо наказывать за это , как в Италии, где 15 очков условно сняли бы с Зенита и этот дурдом бы прекратился, типа тренеров убирать , дублем играть и прочее игры в поддавки. Вон кубок любо-дорого смотреть, там все бьются и никто матчи не сдает.
См проигрывает Зениту 7 : 1.Надо было СМ наказать за игру в поддавки и снять с них 15 очков. Вот вы порадовались бы.
+12
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rarog
в случае с Ростовом реальный отрыв 10 очков,потому что при равенстве впереди будет Зенит
+9
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Клирик
Математически конечно отыгрываются, но не в случае с Зенитом, это ясно.
+9
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инок
От Ростова и Спартака вряд ли можно ожидать какой-то чемпионской гонки, их состав слишком слаб по сравнению с Зенитом. Максимум за 2 место поборются...
+7
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Мельников Михаил
Важны не только цифры, но и контекст.
Вот сейчас Ахмат выше Локомотива на 9 очков.
Может Слуцкий с такой же уверенностью заявить, что Локо в итоге не сможет догнать клуб из Грозного?
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igls54
Мысли адекватного человека
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-5
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Михаил Курилов
Ответ reteka
Зенит 11 очков умудрялся профукать.
Не надо сказки рассказывать. ЦСКА присудили чемпионство в Лозанне.
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Циник Петербургский
Ответ FNT
Вчера был самый наглядный пример. Ростов идет на втором месте, играет дома, еврокубков нет - все условия, чтобы рискнуть. Ничья им не дает ничего, а победа дает минимальный шанс зацепиться. Нет, надо стоять у своей штрафной, весь второй тайм играть пассивно и держать ничью. Это приговор нашему футболу просто.
Двойственные чувства возникают при прочтении Вашего коммента. Я смотрел эту игру. С одной стороны, да, от Ростова хотелось бы большего. Но! То, что они несколько грубовато играли в "автобусный парк им.К.Бердыева", совсем не означает, что они не могли или НЕ ХОТЕЛИ победить. Два чемпионства того же Рубина не дадут соврать ;) Залети один из их ударов, например, в самом конце игры, и они зацепили бы эти три очка. Да и одно очко в матче с чемпионом они, все-таки, взяли. И в результате вернулись обратно на второе место в таблице... Так что "не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет". ;)

Лично для меня, помимо гостевой ничьи с главным преследователем Зенита, во вчерашнем матче самым важным оказалось то, что по такой игре удалось избежать травм и удалений!

А Ростов? Ростов, как ни странно, мне понравился. Они научились выжимать максимум или почти максимум из своих возможностей. А это тоже не всем удается. Так что, повторюсь, "не стреляйте в пианиста".
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Любовь Мелехова
Ответ инок
От Ростова и Спартака вряд ли можно ожидать какой-то чемпионской гонки, их состав слишком слаб по сравнению с Зенитом. Максимум за 2 место поборются...
За второе место с Ростовом будет ЦСКА бороться.
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притвиц
Теоретически отыграть можно, но практически, учитывая разницу в классе между главным претендентом и соискателями на титул, это вряд-ли.
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тралмейстер
Меня ничья вполне устроила
1) Зениту это не помешает стать чемпионом.
2) Ростову, в борьбе за 2-ое место, лишние очки не помешают.
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Дважды_Герой
Ответ TheSportNik
Ну конечно в Италии работают люди в этом вопросе, так как понимают, что болельщики прекратят ходить на футбол, ведь большинство не дебилы смотреть клоунаду. Так и у нас не ходят на футбол, так как понимают, что все нечестно и основной виновник этого Газпром, который содержит Зенит и его сателлитов.
Вот о чём я и говорю - нытьё..
Есть факты: Спартак пробил три пенальти в одном тайме, ЭСК подтвердила две результативные ошибки судей в пользу Спартака, а есть нытьё..
Так вот, ваше, так сказать, сообщение - из второй категории..
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FNT
Вчера был самый наглядный пример. Ростов идет на втором месте, играет дома, еврокубков нет - все условия, чтобы рискнуть. Ничья им не дает ничего, а победа дает минимальный шанс зацепиться. Нет, надо стоять у своей штрафной, весь второй тайм играть пассивно и держать ничью. Это приговор нашему футболу просто.
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Мельников Михаил
Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
Что? Ты сам не понял что написал, глупости, Ахмат в любом матче может потерять очки, зенит не потеряем больше 9 очков, очевидно, просто смотрим статистику
Где тут смайлик фейспалма?
Перечитай ещё раз, что я написал.
Важен контекст.
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reteka
Зенит 11 очков умудрялся профукать.
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rarog
Ответ TheSportNik
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Не совсем понятно ,что мешает Спартаку так же умирать, как команды,играющие против него
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Плеймейкер87
Помню в 2000-м году Лацио за 8 туров отставал от Юве на 9 очков. Итог: 2 чемпионство орлов
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Магомед Саид Амирханов
Ответ FNT
Вчера был самый наглядный пример. Ростов идет на втором месте, играет дома, еврокубков нет - все условия, чтобы рискнуть. Ничья им не дает ничего, а победа дает минимальный шанс зацепиться. Нет, надо стоять у своей штрафной, весь второй тайм играть пассивно и держать ничью. Это приговор нашему футболу просто.
Они хотели оторваться от Спартака на очко
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FNT
Ответ Магомед Саид Амирханов
Они хотели оторваться от Спартака на очко
Да, и это все, что нужно знать об их амбициях.
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Valentin Kompaneytsev
Успокойтесь с чемпионом всё ясно.
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Дважды_Герой
Ответ TheSportNik
Конечно не отыгрываются, если условно Урал выходит основой против Спартака 2:2, а против Зенита выставляет дубль, который держится почти до 75 минуты, причем Ганчаренко убрали с тренерского места перед игрой с Зенитом. Это Урал так боится гнева Газпрома, а что говорить о сателлитах, типа Оренбурга, который Спартак побеждает 2:0, а Локомотиву сливает игру 1:4. Надо наказывать за это , как в Италии, где 15 очков условно сняли бы с Зенита и этот дурдом бы прекратился, типа тренеров убирать , дублем играть и прочее игры в поддавки. Вон кубок любо-дорого смотреть, там все бьются и никто матчи не сдает.
В Италии снимают очки за реальные прегрешения, а у нас в стране, кроме вашего нытья, на Зенит никакой фактуры нет..
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TheSportNik
Ответ rarog
Так и думал что альтернативно одаренные поклонники Пищевика предъявят Оренбургу за проигрыш Локо)
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