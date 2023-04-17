Слуцкий об отрыве «Зенита» в РПЛ: «Девять очков не отыгрываются в семи турах»
Леонид Слуцкий считает, что уже никто не догонит «Зенит» в чемпионской гонке Мир РПЛ.
Бывший главный тренер «Рубина» выразил мнение после матча сине-бело-голубых с «Ростовом» (0:0).
«Говорил, что этот матч — последняя гастроль интриги в чемпионате? Так и было. «Зенит» стратегически играл на 0:0, они ушли от короткого розыгрыша, «Ростов» был готов прессинговать. Думаю, Семака стратегически устраивал ничейный счет, хотя «Зенит» был ближе к победе.
Девять очков сохранились — неотыгрываемое расстояние в семи турах», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?
Вот сейчас Ахмат выше Локомотива на 9 очков.
Может Слуцкий с такой же уверенностью заявить, что Локо в итоге не сможет догнать клуб из Грозного?
Лично для меня, помимо гостевой ничьи с главным преследователем Зенита, во вчерашнем матче самым важным оказалось то, что по такой игре удалось избежать травм и удалений!
А Ростов? Ростов, как ни странно, мне понравился. Они научились выжимать максимум или почти максимум из своих возможностей. А это тоже не всем удается. Так что, повторюсь, "не стреляйте в пианиста".
1) Зениту это не помешает стать чемпионом.
2) Ростову, в борьбе за 2-ое место, лишние очки не помешают.
Есть факты: Спартак пробил три пенальти в одном тайме, ЭСК подтвердила две результативные ошибки судей в пользу Спартака, а есть нытьё..
Так вот, ваше, так сказать, сообщение - из второй категории..
Перечитай ещё раз, что я написал.
Важен контекст.