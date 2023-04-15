Асхабадзе о срыве трансфера Вейналдума в «Спартак»: «Зарплата в 5 млн евро в год – нереальные цифры, у нас был потолок»
Роман Асхабадзе вспомнил о срыве перехода Джорджиньо Вейналдума в «Спартак».
В настоящее время хавбек «ПСЖ» выступает в «Роме» на правах аренды.
«Была встреча с представителями и родственниками Вейналдума, которые потом разозлились и сказали: «Зачем мы вообще встретились? Ты нас уговорил, и мы приехали. Та сумма, которую ты озвучил… Мы не хотим слушать ничего».
Были маленькие деньги? Да. Они озвучили зарплату в 5 млн евро в год. На тот момент – нереальные цифры, у нас был потолок», — сказал бывший гендиректор «Спартака» в эфире «Коммент.Шоу».
"Вот я бы распилил этот подписной бонус и зарплату..."