Асхабадзе о срыве трансфера Вейналдума в «Спартак»: «Зарплата в 5 млн евро в год – нереальные цифры, у нас был потолок»

Роман Асхабадзе вспомнил о срыве перехода Джорджиньо Вейналдума в «Спартак».

В настоящее время хавбек «ПСЖ» выступает в « » на правах аренды.

«Была встреча с представителями и родственниками , которые потом разозлились и сказали: «Зачем мы вообще встретились? Ты нас уговорил, и мы приехали. Та сумма, которую ты озвучил… Мы не хотим слушать ничего».

Были маленькие деньги? Да. Они озвучили зарплату в 5 млн евро в год. На тот момент – нереальные цифры, у нас был потолок», — сказал бывший гендиректор « » в эфире «Коммент.Шоу».