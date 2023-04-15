Асхабадзе о срыве трансфера Вейналдума в «Спартак»: «Зарплата в 5 млн евро в год – нереальные цифры, у нас был потолок»

Теги Спартак премьер-лига Россия Джорджиньо Вейналдум Роман Асхабадзе деньги Футбол

Роман Асхабадзе вспомнил о срыве перехода Джорджиньо Вейналдума в «Спартак».

В настоящее время хавбек «ПСЖ» выступает в «Роме» на правах аренды.

«Была встреча с представителями и родственниками Вейналдума, которые потом разозлились и сказали: «Зачем мы вообще встретились? Ты нас уговорил, и мы приехали. Та сумма, которую ты озвучил… Мы не хотим слушать ничего».

Были маленькие деньги? Да. Они озвучили зарплату в 5 млн евро в год. На тот момент – нереальные цифры, у нас был потолок», — сказал бывший гендиректор «Спартака» в эфире «Коммент.Шоу».

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2 комментария

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Ser Kay
Пронесло..
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В те годы, что Асхабадзе был в Спартаке, Вейналдум был просто неплохим, талантливым полузащитником. Никаких "я в Россию поеду только на тройную ставку" не могло быть, в принципе, потому что вырос он потом, что сейчас Асхабадзе может сидеть и свистеть про пять миллионов, зная в кого этот игрок вырос, и кем бы не стал в Спартаке.
"Вот я бы распилил этот подписной бонус и зарплату..."
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