«МЮ» никогда не обыгрывал «Севилью» – 2 поражения, 2 ничьих. Испанцы дважды выбивали их из еврокубков
«Манчестер Юнайтед» не выигрывает у «Севильи» 4 матча подряд.
Клуб из Манчестера дома сыграла вничью с «Севильей» (2:2) в 1/4 финала Лиги Европы.
До этого команды встречались дважды в еврокубках – в 2018 году в 1/8 финала Лиги чемпионов и в 2020-м в полуфинале Лиги Европы.
В обоих случаях «Манчестер Юнайтед» вылетал от «Севильи» – 0:0 и 1:2 в ЛЧ, в Лиге Европы в 2020-м – 1:2.
Ради бога, оскорбляй МЮ. Я тебе разрешаю🤣
тушат их чтобы муму и ливер благополучно боролись и имели хорошие шансы на 4ку))
Или же Тренеришка сотворит чудо и выведет Виллу в ЛЧ?
Честно говоря МС Арсенал Ньюкасл и МЮ как по мне скорее всего будут в топ 4
ты настолько клоун, что в чс добавил и комменты не отправляются
А так да, я настолько стар, что помню когда мю ЛЧ выигрывал.