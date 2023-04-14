«МЮ» никогда не обыгрывал «Севилью» – 2 поражения, 2 ничьих. Испанцы дважды выбивали их из еврокубков

«Манчестер Юнайтед» не выигрывает у «Севильи» 4 матча подряд.

Клуб из Манчестера дома сыграла вничью с «Севильей» (2:2) в 1/4 финала .

До этого команды встречались дважды в еврокубках – в 2018 году в 1/8 финала Лиги чемпионов и в 2020-м в полуфинале Лиги Европы.

В обоих случаях « » вылетал от «Севильи» – 0:0 и 1:2 в ЛЧ, в Лиге Европы в 2020-м – 1:2.