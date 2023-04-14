«МЮ» никогда не обыгрывал «Севилью» – 2 поражения, 2 ничьих. Испанцы дважды выбивали их из еврокубков

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

«Манчестер Юнайтед» не выигрывает у «Севильи» 4 матча подряд.

Клуб из Манчестера дома сыграла вничью с «Севильей» (2:2) в 1/4 финала Лиги Европы.

До этого команды встречались дважды в еврокубках – в 2018 году в 1/8 финала Лиги чемпионов и в 2020-м в полуфинале Лиги Европы.

В обоих случаях «Манчестер Юнайтед» вылетал от «Севильи» – 0:0 и 1:2 в ЛЧ, в Лиге Европы в 2020-м – 1:2.

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45 комментариев

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QWertY
Ответ GuruFutbola
Чего ты сразу сгорел?) я вроде не оскорблял мю. В общем слив засчитан, правильно про тебя должун говорил)
Пхах, походу загорелся ты. Обиделся что я назвал Бчк мусорным клубом?) ути пути😁
Ради бога, оскорбляй МЮ. Я тебе разрешаю🤣
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414u
Ответ SWAGG
если бы не лига, которая спецом не раз и не два тушит Брайтон, которому вполне по силам залезть в 4ку тушат их чтобы муму и ливер благополучно боролись и имели хорошие шансы на 4ку))
А муму лига не тушит с календарём чтоли?😂 смешной ты
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Мурад Гамзаев
Бог любит троицу)
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Appa
Ответ Appa
Учитывая сколько трофеев на евроарене у англ клубов в этом веке, так это они позорнее выступают на евроарене, чем испанцы. Напомню: РМ 6 лч, Барса 4 Лч, Атм 2 ЛЕ, Севилья 6 ЛЕ, Валенсия 1 ЛЕ.. и это даже 1/4 часть 21 века не прошла. Всем бы быть такими же «евролузерами»
+ 1 ЛЕ вильярреала
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Appa
Ответ Artur Turik
Ещё раз, это не Ла лига, это Реал! Клуб в одиночку держит рейтинг Ла лиги на евро арене. Могу напомнить, как барса т Атлетико позорно вылетали из плей офф.
Учитывая сколько трофеев на евроарене у англ клубов в этом веке, так это они позорнее выступают на евроарене, чем испанцы. Напомню: РМ 6 лч, Барса 4 Лч, Атм 2 ЛЕ, Севилья 6 ЛЕ, Валенсия 1 ЛЕ.. и это даже 1/4 часть 21 века не прошла. Всем бы быть такими же «евролузерами»
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jonnysilverhand01
МЮ неплохо выглядит без арри магвуайера
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muse muse
Ответ Токсик
Парад клоунов в комментариях объявляется открытым
🤣🤣🤣🔥
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Reims Start 2023
Ответ Artur Turik
1 реал играет в лч из ЛаЛиги, что бы вы делали без реала, даже сложно представить. Зато 3 клуба из серии а и 2 из АПЛ.
у Барсы перезарядка, новый молодой состав. Не спеши, будут ещё клубы очень скоро. Они только рады победам Реала и всегда поддерживают Испанцев. Севилья Вильярреал в ЛЕ и Барса Реал Атлетико что творили вот недавно мы помним
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SWAGG
Ответ Filipp Gorski
А кто может составить конкуренцию МЮ за топ 4? Ливерпуль оживет и все оставшиеся встречи выиграет? Или Тоттенхэм умудрится перегнать? Или же Тренеришка сотворит чудо и выведет Виллу в ЛЧ? Честно говоря МС Арсенал Ньюкасл и МЮ как по мне скорее всего будут в топ 4
если бы не лига, которая спецом не раз и не два тушит Брайтон, которому вполне по силам залезть в 4ку
тушат их чтобы муму и ливер благополучно боролись и имели хорошие шансы на 4ку))
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Эль Иберико
Мендилибар - верим!
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Filipp Gorski
Ответ SWAGG
на выезде у мю нет шансов, я долго ржал когда после жеребьевки 1/4 из ютд сделали главного фаворита ле. я даже больше скажу, что кл будет их единственным трофеем в этом году, в полуфинале ка брайтон на классе выкинет красных, в борьбе за топ-4 тоже не все понятно где глорики оравшие что мю возвращается? а главное куда?
А кто может составить конкуренцию МЮ за топ 4? Ливерпуль оживет и все оставшиеся встречи выиграет? Или Тоттенхэм умудрится перегнать?
Или же Тренеришка сотворит чудо и выведет Виллу в ЛЧ?
Честно говоря МС Арсенал Ньюкасл и МЮ как по мне скорее всего будут в топ 4
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Ман Сити
В ответке дома Севилья спокойно громанет это недоразумение и как обычно будет играть в финале ЛЕ
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Football Forever
Значит через неделю первая победа состоится.
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CyberUnited
Ответ Today I feel Qatari
Есть шанс, что тен хаг провалит концовку сезона и шейх Джассим летом с позором вышвырнет его из команды и назначит настоящего тренера, а не очередной неликвид с периферии
Ты не устал переобуваться насчет Тен Хага?)
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Ман Сити
Севилья хозяева проекта маню. Вроде оба клуба уровня ЛЕ, но Севилья все же доминирует.
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GuruFutbola
Ответ QWertY
ЛЕ мусорный кубок, а Бчк мусорный клуб, который не осилил этот трофей. Кубок Памперса, ой, то есть Гампера, вот истинный трофей😁
Чего ты сразу сгорел?) я вроде не оскорблял мю. В общем слив засчитан, правильно про тебя должун говорил)
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Максим Маслов
Ответ Токсик
Парад клоунов в комментариях объявляется открытым
их забанить надо
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QWertY
Ответ GuruFutbola
Мечтать ты можешь о чем угодно, только потом не расстраивайся) Зачем петь оды ле? Он был, есть и будет мусорным трофеем аля карабао кап)
ЛЕ мусорный кубок, а Бчк мусорный клуб, который не осилил этот трофей. Кубок Памперса, ой, то есть Гампера, вот истинный трофей😁
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SWAGG
токсик, клоун здесь тот, кто притащил спиннера за сотку. если в челси, шлак типа куку и мудриков притащил боулинг по собственной инициативе, то антони притащил тх и теперь он сам ужасе, что натворил))
ты настолько клоун, что в чс добавил и комменты не отправляются
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Artur Turik
Ответ Raul14
за Челси? эхх. Держись тогда брат..
Ну этот сезон уже похоронен, скорее и след. тоже. Так что поболею я за Наполи в этой ЛЧ )
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Raul14
Ответ Artur Turik
Я вообще то за Челси болею, мне пофиг чё там с мю, мы просто обсуждали лиги. А так да, я настолько стар, что помню когда мю ЛЧ выигрывал.
за Челси? эхх. Держись тогда брат..
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Artur Turik
Ответ Raul14
ну барса хотябы выиграла лч в 2015м, а Атлетико финалист 2014-16. А когда эМиЮ в последний раз был хотябы в полуфинале ЛЧ? Не знаешь?
Я вообще то за Челси болею, мне пофиг чё там с мю, мы просто обсуждали лиги.
А так да, я настолько стар, что помню когда мю ЛЧ выигрывал.
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Raul14
Ответ Artur Turik
Ещё раз, это не Ла лига, это Реал! Клуб в одиночку держит рейтинг Ла лиги на евро арене. Могу напомнить, как барса т Атлетико позорно вылетали из плей офф.
ну барса хотябы выиграла лч в 2015м, а Атлетико финалист 2014-16. А когда эМиЮ в последний раз был хотябы в полуфинале ЛЧ? Не знаешь?
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Токсик
Ответ SWAGG
лысого можно вышвыривать за его трансфер спиннера за сотку. именно с его подачи мю и вывалил такую сумму, ведь тх не представлял свой непонятный футбол без этого кадра)) уже тогда было понятно, что тх на проценте от трансфера и тупо доит нынешнего работодателя в угоду собственных финансовых интересов. если санчо купили за 80м, то у него хотя бы стата была в бундесферме, топовый сезон и английский паспорт, а у спиннера кроме единственного хайлайта с кручением и пиара не было ничего
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Artur Turik
Ответ Raul14
а напомни мне, сколько еврокубки ушли в Испанию за последние 10 лет?))
Ещё раз, это не Ла лига, это Реал! Клуб в одиночку держит рейтинг Ла лиги на евро арене. Могу напомнить, как барса т Атлетико позорно вылетали из плей офф.
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