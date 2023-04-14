Забитцер про 2:2 с «Севильей»: «Американские горки. «МЮ» пропустил 2 глупых гола»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Марсель Забитцер Футбол

Марсель Забитцер разочарован ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Севильей».

«Мне трудно подобрать правильные слова. Это игра была как американские горки. Мы должны были снимать все вопросы, а в итоге – ничья. Это не то, чего мы хотели.

У нас были шансы [решить все вопросы]. Мы контролировали игру, но, к сожалению, пропустили легкие голы. Нельзя пропускать такие мячи. И сейчас мы очень разочарованы.

В таком турнире нужно быть сконцентрированным до конца. Последние минуты получились немного странными. Два глупых гола. Это не то, чего мы хотели. Когда ты выигрываешь 2:0 дома, ты должен довести дело до конца», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

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9 комментариев

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Under
Ответ Богдан Агафонов
Напомнил гол Бернарду Силвы в том сезоне на Олд Траффорд, когда Шоу в конце первого тайма примерно то же самое пытался сделать, что и Маласия сейчас
не помню уже ни того сезона, ни гола Бернарду Силвы, но это не отменяет про*ба Маласии
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Богдан Агафонов
Ответ Under
первый мяч - жуткий провал в выборе позиции от Маласии и даже при таком раскладе был вагон времени всё ещё всунуть ногу и выбить мяч на угловой ещё до того, как он дошёл до Наваса ну а без первого вряд ли был бы второй
Напомнил гол Бернарду Силвы в том сезоне на Олд Траффорд, когда Шоу в конце первого тайма примерно то же самое пытался сделать, что и Маласия сейчас
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Under
Ответ Богдан Агафонов
Первый мяч - какой то чумовой отскок с дикой траекторией Второй - чудак отправляет мяч в сторону Челябинска, но попадает в Магуайра. А еще две травмы основных ЦЗ добавляются к травмам основных ЛЗ и игрока атакующей линии. Чистое невезение
первый мяч - жуткий провал в выборе позиции от Маласии
и даже при таком раскладе был вагон времени всё ещё всунуть ногу и выбить мяч на угловой ещё до того, как он дошёл до Наваса
ну а без первого вряд ли был бы второй
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Богдан Агафонов
Первый мяч - какой то чумовой отскок с дикой траекторией
Второй - чудак отправляет мяч в сторону Челябинска, но попадает в Магуайра.

А еще две травмы основных ЦЗ добавляются к травмам основных ЛЗ и игрока атакующей линии. Чистое невезение
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-1
-1
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MADRiD_00
МЮ начал очень уверенно, и мне было страшно за Севилью. Думал будет 5:0. Но это футбол, за это мы и любим его 😊
+2
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MADRiD_00
Магуайр оказался не в том месте, не в то время. Жалко его(
+1
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Пако
Забитцер молодчина.
А ответный матч будет жарким - и это здОрово!
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omsk1716
В первом тайме казалось, что будет разгром. Севилья молодцы, боролись до конца.
+2
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QWertY
Просто вышел Днориксен вместо нормальных игроков и пошло поехало. А там его ждал Маласия и подтянулись кореши Эланга и Пельистри. Такие же днари как он
0
-3
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