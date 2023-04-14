Забитцер про 2:2 с «Севильей»: «Американские горки. «МЮ» пропустил 2 глупых гола»
Марсель Забитцер разочарован ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Севильей».
«Мне трудно подобрать правильные слова. Это игра была как американские горки. Мы должны были снимать все вопросы, а в итоге – ничья. Это не то, чего мы хотели.
У нас были шансы [решить все вопросы]. Мы контролировали игру, но, к сожалению, пропустили легкие голы. Нельзя пропускать такие мячи. И сейчас мы очень разочарованы.
В таком турнире нужно быть сконцентрированным до конца. Последние минуты получились немного странными. Два глупых гола. Это не то, чего мы хотели. Когда ты выигрываешь 2:0 дома, ты должен довести дело до конца», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.
и даже при таком раскладе был вагон времени всё ещё всунуть ногу и выбить мяч на угловой ещё до того, как он дошёл до Наваса
ну а без первого вряд ли был бы второй
Второй - чудак отправляет мяч в сторону Челябинска, но попадает в Магуайра.
А еще две травмы основных ЦЗ добавляются к травмам основных ЛЗ и игрока атакующей линии. Чистое невезение
А ответный матч будет жарким - и это здОрово!