Забитцер про 2:2 с «Севильей»: «Американские горки. «МЮ» пропустил 2 глупых гола»

Марсель Забитцер разочарован ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Севильей».

«Мне трудно подобрать правильные слова. Это игра была как американские горки. Мы должны были снимать все вопросы, а в итоге – ничья. Это не то, чего мы хотели.

У нас были шансы [решить все вопросы]. Мы контролировали игру, но, к сожалению, пропустили легкие голы. Нельзя пропускать такие мячи. И сейчас мы очень разочарованы.

В таком турнире нужно быть сконцентрированным до конца. Последние минуты получились немного странными. Два глупых гола. Это не то, чего мы хотели. Когда ты выигрываешь 2:0 дома, ты должен довести дело до конца», – сказал хавбек « » в эфире BT Sport.