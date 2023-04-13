Судья, ударивший Эндрю Робертсона, не понесет наказания.

Напоминм, вскоре после свистка об окончании первого тайма матча 30-го тура между « » и «Арсеналом» (2:2) шотландский футболист подошел к боковому судье и начал о чем-то говорить. Лайнсмен совершил отмашку правым локтем и, возможно, попал в лицо Робертсону. Эндрю получил желтую карточку за возмущение.

(FA) выступила с заявлением касательного данного эпизода.

«Мы тщательно изучили все доказательства, связанные с недавним инцидентом на «Энфилде» с участием защитника «Ливерпуля» и судьи матча Константина Хатцидакиса, и мы не будем предпринимать никаких дальнейших действий», – заявили в FA.

Хатцидакис рассказал, что обсудил этот момент с Робертсоном.

«Я напрямую обсудил этот вопрос с Энди Робертсоном во время открытого и позитивного разговора. У меня не было намерения вступать в контакт с Энди, поскольку я убирал руку, и я принес извинения», – сказал арбитр.

Судья ударил локтем Энди Робертсона. Прямо в перерыве матча с «Арсеналом»