FA не накажет арбитра, ударившего Робертсона локтем в лицо. Хатцидакис извинился перед защитником «Ливерпуля»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Футбольная ассоциация Англии Константинос Хатцидакис Эндрю Робертсон Футбол

Судья, ударивший Эндрю Робертсона, не понесет наказания.

Напоминм, вскоре после свистка об окончании первого тайма матча 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом» (2:2) шотландский футболист подошел к боковому судье Константиносу Хатцидакису и начал о чем-то говорить. Лайнсмен совершил отмашку правым локтем и, возможно, попал в лицо Робертсону. Эндрю получил желтую карточку за возмущение.

Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с заявлением касательного данного эпизода. 

«Мы тщательно изучили все доказательства, связанные с недавним инцидентом на «Энфилде» с участием защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона и судьи матча Константина Хатцидакиса, и мы не будем предпринимать никаких дальнейших действий», – заявили в FA. 

Хатцидакис рассказал, что обсудил этот момент с Робертсоном. 

«Я напрямую обсудил этот вопрос с Энди Робертсоном во время открытого и позитивного разговора. У меня не было намерения вступать в контакт с Энди, поскольку я убирал руку, и я принес извинения», – сказал арбитр.

Судья ударил локтем Энди Робертсона. Прямо в перерыве матча с «Арсеналом»

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22 комментария

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Ман Сити
Робертсона надо было удалять его и так пожалел свисток
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Ненавидящий2.0
Ответ Super Objectively
что ж..И правильно !! Хватит игрокам все время ныть арбитрам ...и клянчить то фол, то карточку для оппонента ! как не включишь матч .. так игроки с арбитром спорят больше ,чем играют в футбол! пусть знают свое место...
поклонник команд из Ла Лиги и Серии А?
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Ненавидящий2.0
Интересно, если их поменять местами, Робертсону хватило бы извинений и позитивного разговора? Ох... сомневаюсь
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Александр Нижников
Мане бы не стал такого терпеть👊👊👊👊
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Extrim
Мы изучили но ничего делать не будем! Это как так? Я конечно не говорю что судью на мыло пустить за такое, но хотя бы строжайший выговор что ли , а так выходит что извиняться должен чуть ли не игрок получивший локтем в челюсть
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Liverpool_YNWA
Ответ #SharkTeam
Конечно нет, Робертсон мог и от ФИФА дисквал получить на сезон например. Судьи не равны игрокам, что вы ждете то. И это правильно, в общем-то. На судей стекается концентрат негатива, а неадекватов полно кругом, и среди игроков тоже могут быть
Т.е судьям можно бить игроков в лицо?!
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Давид Agabekyan
Ответ headmaster
Странно что еще Робертсона не дисквалифицировали, зная как FA слепо защищает своих судей
За удар лицом по локтю арбитра
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justbored
Ответ Super Objectively
что ж..И правильно !! Хватит игрокам все время ныть арбитрам ...и клянчить то фол, то карточку для оппонента ! как не включишь матч .. так игроки с арбитром спорят больше ,чем играют в футбол! пусть знают свое место...
Ну вообще он на то и судья чтобы быть выше эмоций. В противном случае - утрата авторитета.

*никнейм ироничный ))
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Маноло Санчи́с
Это чё, судьям в АПЛ теперь можно бить игроков?)
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justbored
Ну все же наблюдали эпизод. Совсем не красит ассоциацию, но "их нравы", конечно.
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Jadie James
500 тысяч евро такса вообще-то
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djkdkrb
Ответ #SharkTeam
Конечно нет, Робертсон мог и от ФИФА дисквал получить на сезон например. Судьи не равны игрокам, что вы ждете то. И это правильно, в общем-то. На судей стекается концентрат негатива, а неадекватов полно кругом, и среди игроков тоже могут быть
Это не повод для рукоприкладства. Хотя в случае Бруну никаких дисквалификаций не было, но это ж МЮ..
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LIVERPOOL18921503/25052005
FA не примет никаких мер в отношении арбитра, ударившего Робертсона локтем в лицо. Хатцидакис извинился перед защитником «Ливерпуля»

Идиоты
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Виталий Ан
Думаю не прям метился в челюсть но сделал это явно умышленно. Очерненной позор судьям АПЛ.
Может это специально так делают, чтоб лишний раз привлечь внимание, разговоры, заголовки и т. д. ?
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headmaster
Странно что еще Робертсона не дисквалифицировали, зная как FA слепо защищает своих судей
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Super Objectively
что ж..И правильно !! Хватит игрокам все время ныть арбитрам ...и клянчить то фол, то карточку для оппонента !
как не включишь матч .. так игроки с арбитром спорят больше ,чем играют в футбол!
пусть знают свое место...
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Amalfitano
Извинился? А что, так можно было?
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Donald J. Trump
Робертсон отхватил по щам еще и желтую за возмущение. Хорошо быть судьей
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#SharkTeam
Ответ Temo Sokhadze
А если бы было наоборот, хватило бы извинений Робертсона для урегулирования ситуации?))
Конечно нет, Робертсон мог и от ФИФА дисквал получить на сезон например.
Судьи не равны игрокам, что вы ждете то. И это правильно, в общем-то. На судей стекается концентрат негатива, а неадекватов полно кругом, и среди игроков тоже могут быть
+25
-6
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Today I feel Qatari
Арбитров в Англии и за более жуткие косяки никогда не наказывали. Своих не сдают, это база
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Temo Sokhadze
А если бы было наоборот, хватило бы извинений Робертсона для урегулирования ситуации?))
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hannibal ante portas
Cудья, Вальверде, Мане
Это ММА какой то
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