FA не накажет арбитра, ударившего Робертсона локтем в лицо. Хатцидакис извинился перед защитником «Ливерпуля»
Судья, ударивший Эндрю Робертсона, не понесет наказания.
Напоминм, вскоре после свистка об окончании первого тайма матча 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом» (2:2) шотландский футболист подошел к боковому судье Константиносу Хатцидакису и начал о чем-то говорить. Лайнсмен совершил отмашку правым локтем и, возможно, попал в лицо Робертсону. Эндрю получил желтую карточку за возмущение.
Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с заявлением касательного данного эпизода.
«Мы тщательно изучили все доказательства, связанные с недавним инцидентом на «Энфилде» с участием защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона и судьи матча Константина Хатцидакиса, и мы не будем предпринимать никаких дальнейших действий», – заявили в FA.
Хатцидакис рассказал, что обсудил этот момент с Робертсоном.
«Я напрямую обсудил этот вопрос с Энди Робертсоном во время открытого и позитивного разговора. У меня не было намерения вступать в контакт с Энди, поскольку я убирал руку, и я принес извинения», – сказал арбитр.
Судья ударил локтем Энди Робертсона. Прямо в перерыве матча с «Арсеналом»
*никнейм ироничный ))
Идиоты
Может это специально так делают, чтоб лишний раз привлечь внимание, разговоры, заголовки и т. д. ?
как не включишь матч .. так игроки с арбитром спорят больше ,чем играют в футбол!
пусть знают свое место...
Судьи не равны игрокам, что вы ждете то. И это правильно, в общем-то. На судей стекается концентрат негатива, а неадекватов полно кругом, и среди игроков тоже могут быть
Это ММА какой то