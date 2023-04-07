«Лестер» – главный претендент на вратаря «Валенсии» Мамардашвили. Агент игрока находится в Лондоне

Теги премьер-лига Англия Валенсия Ла Лига возможные трансферы Лестер Георгий Мамардашвили Футбол

Георгий Мамардашвили может перейти в «Лестер»

«Лестер» проявляет интерес к 22-летнему вратарю «Валенсии».

Английский клуб также называется основным претендентом на подписание контракта с грузинским голкипером.

Агент футболиста находится в Лондоне и работает над трансфером.

Георгий Мамардашвили провел 27 матчей за «Валенсию» в нынешнем сезоне Ла Лиги. На его счету пять игр на ноль. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

7 комментариев

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Under
Ответ Пако
АПЛ для Мамардашвили - хорошее продвижение, хотя "Валенсия" и Ла Лига тоже вполне престижно. Новых удач ему!
ещё не факт, что АПЛ
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НРИ
Ого у меня в менеджере он тоже именно в Лестер и перешел
+3
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kunaguero
Валенсия распродает остатки команды перед вылетом
+5
-1
+4
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Пако
АПЛ для Мамардашвили - хорошее продвижение, хотя "Валенсия" и Ла Лига тоже вполне престижно.
Новых удач ему!
+5
0
+5
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Filipp Gorski
Наконец то они решили купить кипера
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Simplicissimus
Все прочитали Марадишвили?
+2
-2
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Dynamite
Хороший кипер. У меня, как у болельщика Динамо, неприятные флешбеки, когда вижу эту фамилию
+5
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