«Лестер» – главный претендент на вратаря «Валенсии» Мамардашвили. Агент игрока находится в Лондоне
Георгий Мамардашвили может перейти в «Лестер»
«Лестер» проявляет интерес к 22-летнему вратарю «Валенсии».
Английский клуб также называется основным претендентом на подписание контракта с грузинским голкипером.
Агент футболиста находится в Лондоне и работает над трансфером.
Георгий Мамардашвили провел 27 матчей за «Валенсию» в нынешнем сезоне Ла Лиги. На его счету пять игр на ноль. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Новых удач ему!