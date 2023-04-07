«Лестер» – главный претендент на вратаря «Валенсии» Мамардашвили. Агент игрока находится в Лондоне

Георгий Мамардашвили может перейти в «Лестер»

« » проявляет интерес к 22-летнему вратарю «Валенсии».

Английский клуб также называется основным претендентом на подписание контракта с грузинским голкипером.

Агент футболиста находится в Лондоне и работает над трансфером.

провел 27 матчей за «Валенсию» в нынешнем сезоне . На его счету пять игр на ноль. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.