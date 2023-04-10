Кейн об эпизоде с Дукуре: «Не слышал, чтобы кто-то говорил, что это не красная. У каждого свое мнение, я лишь пытался помочь команде»
Харри Кейн прокомментировал удаление Абдулая Дукуре после столкновения с ним.
В матче «Тоттенхэма» и «Эвертона» в 29-м туре АПЛ (1:1) хавбек «ирисок» Дукуре получил красную карточку на 58-й минуте после того, как задел Кейна по лицу.
«Все в порядке. Я не слышал, чтобы кто-нибудь говорил, что это не была красная карточка.
В конце концов, таков футбол, и у каждого свое мнение. Я сосредоточился на том, чтобы пытаться помочь команде в этой игре, и сделал это», – сказал нападающий «Тоттенхэма».
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