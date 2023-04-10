Кейн об эпизоде с Дукуре: «Не слышал, чтобы кто-то говорил, что это не красная. У каждого свое мнение, я лишь пытался помочь команде»

Теги Эвертон премьер-лига Англия дисквалификации Тоттенхэм Харри Кейн Абдулай Дукуре Футбол

Харри Кейн прокомментировал удаление Абдулая Дукуре после столкновения с ним.

В матче «Тоттенхэма» и «Эвертона» в 29-м туре АПЛ (1:1) хавбек «ирисок» Дукуре получил красную карточку на 58-й минуте после того, как задел Кейна по лицу.

«Все в порядке. Я не слышал, чтобы кто-нибудь говорил, что это не была красная карточка.

В конце концов, таков футбол, и у каждого свое мнение. Я сосредоточился на том, чтобы пытаться помочь команде в этой игре, и сделал это», – сказал нападающий «Тоттенхэма».

Дайч об инциденте с Кейном: «У игрока сломалась ресница – и это похоже на конец света, другому почти ломают голеностоп – все молчат»

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4 комментария

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Виталий Ан
Ответ Savarona25
Стоит рассмотреть весь эпизод в динамике. Вначале Кейн толкнул в спину и уронил Грея, да еще пробегая задел его по ноге. Потом вступил в довольно грубую борьбу с Дукуре. В результате Дукуре отмахнулся от Кейна и слегка (!) задел его по лицу. Выглядело как случайность. После чего Кейн рухнул на газон как подкошенный, закрывая лицо руками, как будто туда попал как минимум целый кирпич. Ну а потом встал как ни в чем не бывало. Конечно, такие футбольные хитрости имеют место быть, но Кейн смотрелся по совокупности всего эпизода мерзковато, и я лично от него такого не ожидал. Настоящая "потеря лица".
Складывается впечатление что вы не видели эпизод. Удар был не самый слабый. Да, не на столько чтоб упасть, но это явно неспортивное поведение. Умышлено полу ударом, полу толчком в лицо. Что надо было делать Кейну, ударить в ответ? А для грубой игры как вы отметили, есть судья.
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Zakir Hanseidov
По пинать лежачего, помощь команде...
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Savarona25
Стоит рассмотреть весь эпизод в динамике. Вначале Кейн толкнул в спину и уронил Грея, да еще пробегая задел его по ноге. Потом вступил в довольно грубую борьбу с Дукуре. В результате Дукуре отмахнулся от Кейна и слегка (!) задел его по лицу. Выглядело как случайность. После чего Кейн рухнул на газон как подкошенный, закрывая лицо руками, как будто туда попал как минимум целый кирпич. Ну а потом встал как ни в чем не бывало. Конечно, такие футбольные хитрости имеют место быть, но Кейн смотрелся по совокупности всего эпизода мерзковато, и я лично от него такого не ожидал. Настоящая "потеря лица".
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Under
Ответ ConorNite
Комментарий удален пользователем
а при чём тут Брайтон?
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ConorNite
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