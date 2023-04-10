Кейн об эпизоде с Дукуре: «Не слышал, чтобы кто-то говорил, что это не красная. У каждого свое мнение, я лишь пытался помочь команде»

Харри Кейн прокомментировал удаление Абдулая Дукуре после столкновения с ним.

В матче «Тоттенхэма» и « » в 29-м туре (1:1) хавбек «ирисок» получил красную карточку на 58-й минуте после того, как задел по лицу.

«Все в порядке. Я не слышал, чтобы кто-нибудь говорил, что это не была красная карточка.

В конце концов, таков футбол, и у каждого свое мнение. Я сосредоточился на том, чтобы пытаться помочь команде в этой игре, и сделал это», – сказал нападающий « ».

Дайч об инциденте с Кейном: «У игрока сломалась ресница – и это похоже на конец света, другому почти ломают голеностоп – все молчат»