Кейн набрал 250 очков в АПЛ. Нападающий «Тоттенхэма» забил 205 голов и сделал 45 передач в 311 матчах
Харри Кейн набрал 250 очков по системе «гол плюс пас» в АПЛ
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил гол в матче 29-го матча тура АПЛ против «Эвертона» (1:1).
Англичанин реализовал пенальти во втором тайме.
Таким образом, Кейн записал на свой счет 250 очков в чемпионате Англии с учетом голов и результативных передач.
Форвард забил 205 мячей и сделал 45 голевых передач в 311 проведенных играх в лиге.
Пять футболистов имеют в своем активе больше очков, чем Кейн, в истории АПЛ: Энди Коул (260), Райан Гиггз (271), Фрэнк Лэмпард (279), Уэйн Руни (311) и Алан Ширер (324).
Другой вопрос , что уже к сегодняшнему дню уже разжился бы трофеями ( а звал его тогда активно МС) . Это был только его выбор