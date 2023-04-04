Кейн набрал 250 очков в АПЛ. Нападающий «Тоттенхэма» забил 205 голов и сделал 45 передач в 311 матчах

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн набрал 250 очков по системе «гол плюс пас» в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил гол в матче 29-го матча тура АПЛ против «Эвертона» (1:1).

Англичанин реализовал пенальти во втором тайме.

Таким образом, Кейн записал на свой счет 250 очков в чемпионате Англии с учетом голов и результативных передач.

Форвард забил 205 мячей и сделал 45 голевых передач в 311 проведенных играх в лиге.

Пять футболистов имеют в своем активе больше очков, чем Кейн, в истории АПЛ: Энди Коул (260), Райан Гиггз (271), Фрэнк Лэмпард (279), Уэйн Руни (311) и Алан Ширер (324).

9 комментариев

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Donald J. Trump
Ответ ConorNite
Угробили конечно парню карьеру. Просто бешеная результативность. Мог бы уже не один трофей взять с условной Баварией, а приходится довольствоваться вечным неудачником Тоттенхемом, который буквально держит его в плену. Хотя отчасти и сам виноват
Звание лучшего бомбардира в истории АПЛ>>>> всех картонных трофеев в Мюнхен-лиге
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Tun
в такой системе Руни не так уж и далек от Ширера
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melmi
Ответ ConorNite
Угробили конечно парню карьеру. Просто бешеная результативность. Мог бы уже не один трофей взять с условной Баварией, а приходится довольствоваться вечным неудачником Тоттенхемом, который буквально держит его в плену. Хотя отчасти и сам виноват
Перед подписания его последнего контракта у него был выбор -уйти или поверить в ТТХ. Он решил дать шанс клубу. Ему руки никто не выкручивал , он сам его подписал
Другой вопрос , что уже к сегодняшнему дню уже разжился бы трофеями ( а звал его тогда активно МС) . Это был только его выбор
+4
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+4
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Vova@1996
Ответ ConorNite
Угробили конечно парню карьеру. Просто бешеная результативность. Мог бы уже не один трофей взять с условной Баварией, а приходится довольствоваться вечным неудачником Тоттенхемом, который буквально держит его в плену. Хотя отчасти и сам виноват
Никто ему ничего не гробил. У нас вроде бы не крепостное право, а он не раб, а свободный человек. Давно мог уйти, если бы захотел
+3
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+3
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Fona
22 гола при отвратном автобусном футболе Конте в АПЛ - доказательство величия
0
-1
-1
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ман сити фейк
История пишется на наших глазах. Один из лучших нападающих АПЛ 21 века
+1
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+1
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ConorNite
Угробили конечно парню карьеру. Просто бешеная результативность. Мог бы уже не один трофей взять с условной Баварией, а приходится довольствоваться вечным неудачником Тоттенхемом, который буквально держит его в плену. Хотя отчасти и сам виноват
+3
-4
-1
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rigobersong
Учитывая что играет за средний клуб, то это достижение еще больше восхищает:)
+2
-3
-1
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Heisenberg
Beast.
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