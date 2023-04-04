Кейн набрал 250 очков в АПЛ. Нападающий «Тоттенхэма» забил 205 голов и сделал 45 передач в 311 матчах

Харри Кейн набрал 250 очков по системе «гол плюс пас» в АПЛ

Нападающий « » забил гол в матче 29-го матча тура против «Эвертона» (1:1).

Англичанин реализовал пенальти во втором тайме.

Таким образом, Кейн записал на свой счет 250 очков в чемпионате Англии с учетом голов и результативных передач.

Форвард забил 205 мячей и сделал 45 голевых передач в 311 проведенных играх в лиге.

Пять футболистов имеют в своем активе больше очков, чем Кейн, в истории АПЛ: Энди Коул (260), Райан Гиггз (271), Фрэнк Лэмпард (279), Уэйн Руни (311) и Алан Ширер (324).