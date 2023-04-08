Гвардиола сказал, что Уокер не может играть в схеме с 3 защитниками: «У него другие характеристики. У него всегда будет скорость, в 60 он будет самым быстрым среди нас»

В последних матчах на позиции правого защитника «горожан» играл Джон Стоунз.

«Он не может [играть в новой схеме]. У него всегда будет скорость. В 60 лет он будет самым быстрым среди нас. Чтобы играть, смещаясь в центр, нужно совершать какие-то грамотные движения, у него другие характеристики.

В прошлом он играл на позиции крайнего защитника, выходя в схеме с четырьмя защитниками – с Жоау [Канселу] или Алексом [Зинченко], и делал это очень хорошо, но в схеме с тремя центральными защитниками он играть не может», – сказал главный тренер « ».