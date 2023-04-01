Где смотреть Урал – Спартак, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 4 апреля
Во вторник, 4 апреля, сыграют Урал и Спартак в ответном матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Урал – Спартак
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
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