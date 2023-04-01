Во вторник, 4 апреля, сыграют Урал и Спартак в ответном матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Урал – Спартак

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Урал: все новости

Спартак: все новости

ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости

Прогноз на матч Урал – Спартак