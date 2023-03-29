Романцев о полиграфе: «Может, судей стоит проверять не после матча, а еще до его начала?»

предложил проверять судей на полиграфе перед началом матчей.

– Недавно глава судейского корпуса Каманцев призвал больше доверять судьям. Но разве не сами начальники поставили под сомнение репутацию арбитров, начав проверять их на детекторе лжи?

— Вопрос не в бровь, а в глаз. Именно этот самый детектор и породил у народа сомнения в порядочности тех, кому доверено следить за соблюдением на поле футбольных законов.

Ведь что думает простой болельщик: уж если высшее судейское руководство решилось на такой шаг, как проверка на детекторе, то значит не все чисто и среди ребят со свистком. Обычно в поисках истины за этот аппарат усаживают тех, чья порядочность подлежит сомнению.

Вот я и подумал: может, тогда стоит проверять на нем судей не после матча, а еще до его начала? – сказал экс-тренер сборной России и «Спартака».