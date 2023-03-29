Романцев о полиграфе: «Может, судей стоит проверять не после матча, а еще до его начала?»

Теги премьер-лига Россия судьи Олег Романцев Спорт-Экспресс Футбол

Олег Романцев предложил проверять судей на полиграфе перед началом матчей.

– Недавно глава судейского корпуса Каманцев призвал больше доверять судьям. Но разве не сами начальники поставили под сомнение репутацию арбитров, начав проверять их на детекторе лжи?

— Вопрос не в бровь, а в глаз. Именно этот самый детектор и породил у народа сомнения в порядочности тех, кому доверено следить за соблюдением на поле футбольных законов.

Ведь что думает простой болельщик: уж если высшее судейское руководство решилось на такой шаг, как проверка на детекторе, то значит не все чисто и среди ребят со свистком. Обычно в поисках истины за этот аппарат усаживают тех, чья порядочность подлежит сомнению.

Вот я и подумал: может, тогда стоит проверять на нем судей не после матча, а еще до его начала? – сказал экс-тренер сборной России и «Спартака».

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11 комментариев

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zanuda59
Ответ Григорий Молотков
Единственное, что проверять стоит у судей - источник дохода. А пока все говорят про полиграф, так этим все прикрываться и будет
Какого дохода? Всё на родственников записано.
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Доктор Верховцев
Оставьте судей в покое! Дайте им спокойно работать. На них и так нагрузка большая.
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zanuda59
А кто тогда судить будет?
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benjamin92
Романцев опять против Зенита
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ktibr
а давайте всех бывших и настоящих Главных тренеров прогоним через полиграф? Что ты на это скажешь, Илон Маск, тьфу, Олег Иванович?
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Фарит Абдрашитов
А лучше ещё в перерыве матча.
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Alexander Rakhilkin
А ещё лучше - вместо матча!
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Savarona25
Не только проверять, но и заранее штрафовать и выборочно дисквалифицировать.
А если серьезно, то дело вовсе не в судьях и в их квалификации, а в системе закулисных решений и договоренностей, о которой всем в футбольной сфере известно.
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Григорий Молотков
Единственное, что проверять стоит у судей - источник дохода.
А пока все говорят про полиграф, так этим все прикрываться и будет
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AIBOLIT66
пусть в трубочку дышат!
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Нейтральный критик
Всех. Всех проверять до начала матча: судей, игроков, болельщиков. Не верить никому!
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