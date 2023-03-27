Властимил Петржела: «Уровень «Зенита» сейчас – Лига конференций. Ее клуб мог бы выиграть»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Властимил Петржела Политика Лига Конференций УЕФА Футбол

Властимил Петржела считает, что «Зенит» мог бы выиграть Лигу конференций.

«Амбиции «Зенита» играть в плей-офф Лиги чемпионов с каждым годом угасают. Сейчас это невозможно по политическим причинам, но в последние годы европейское развитие клуба остановилось. А в данный момент вообще летит вниз.

Сейчас уровень «Зенита» – Лига конференций. Этот турнир клуб мог бы выиграть. Но это смешно, учитывая бюджет «Зенита». А процесс возвращения российских клубов в еврокубки будет очень долгим и сложным.

Петербуржцам будет непросто что-то показать на европейской арене в ближайшие 5-10 лет», – сказал бывший главный тренер сине-бело-голубых.

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11 комментариев

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Юрий Кечко
Ответ Михаил Хромаков
ключевое тут "брал". Вы считать умеете? тогда может поймете разницу когда групп 8 и когда 12, как это влияет на уровень команд в этих группах. Групп с командами уровня Лестера и Наполи я не припомню у Зенита
Реал Сосьедад вполне уровня прошлогоднего(!!!) не самого основного состава Наполи и точно не хуже Лестера))) был обыгран дома и в гостях , но почему то об этом не вспоминают как о великом событии)))
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ТТД Бубнова
Сельдерей Богданович бы по старой памяти обгадился в гостях во всех матчах
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Andrew Wryneck
уверен, зениту и в ЛК бы группу нагрели
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-2
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Curry30
Абсолютно согласен, пока в тренерах посредственность Семак, который подписывает посредственных алыпов и бакаевых, строит состав вокруг бразильцев и не пытается никак развивать свою молодежь - даже в лиге конференций отлетели бы на стадии плей офф
0
-1
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Михаил Хромаков
Ответ Юрий Кечко
Зенит каждый раз играя в ле КАЖДЫЙ раз брал первое место в группе А для одного середняка это воспоминание лет на 30)))
ключевое тут "брал". Вы считать умеете? тогда может поймете разницу когда групп 8 и когда 12, как это влияет на уровень команд в этих группах. Групп с командами уровня Лестера и Наполи я не припомню у Зенита
+1
-2
-1
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Bozqurd_Idel_Ural_
Зенит любил залечь на дно в Брюгге или отБетиситься.
В прошлом году в финале были Фейнеоорд и Рома, которые их даже почувствали бы.
А про другие российские клубы вообще страшно говорить, там главная цель была бы пройти Нефтчи и Хапоэль в квалификации ЛК.
+4
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igls54
Нынешний уровень Зенита это победа в РПЛ, все остальное - чисто гипотетические рассуждения лудомана
0
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Макс Гордиенко
И то не факт
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Recreated
Вряд ли!
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Юрий Кечко
Зенит каждый раз играя в ле КАЖДЫЙ раз брал первое место в группе
А для одного середняка это воспоминание лет на 30)))
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United_LP
или плей-офф ЛЕ.
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