Властимил Петржела: «Уровень «Зенита» сейчас – Лига конференций. Ее клуб мог бы выиграть»
Властимил Петржела считает, что «Зенит» мог бы выиграть Лигу конференций.
«Амбиции «Зенита» играть в плей-офф Лиги чемпионов с каждым годом угасают. Сейчас это невозможно по политическим причинам, но в последние годы европейское развитие клуба остановилось. А в данный момент вообще летит вниз.
Сейчас уровень «Зенита» – Лига конференций. Этот турнир клуб мог бы выиграть. Но это смешно, учитывая бюджет «Зенита». А процесс возвращения российских клубов в еврокубки будет очень долгим и сложным.
Петербуржцам будет непросто что-то показать на европейской арене в ближайшие 5-10 лет», – сказал бывший главный тренер сине-бело-голубых.
В прошлом году в финале были Фейнеоорд и Рома, которые их даже почувствали бы.
А про другие российские клубы вообще страшно говорить, там главная цель была бы пройти Нефтчи и Хапоэль в квалификации ЛК.
А для одного середняка это воспоминание лет на 30)))