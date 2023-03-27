Властимил Петржела: «Уровень «Зенита» сейчас – Лига конференций. Ее клуб мог бы выиграть»

считает, что «Зенит» мог бы выиграть Лигу конференций.

«Амбиции «Зенита» играть в плей-офф Лиги чемпионов с каждым годом угасают. Сейчас это невозможно по политическим причинам, но в последние годы европейское развитие клуба остановилось. А в данный момент вообще летит вниз.

Сейчас уровень « » – Лига конференций. Этот турнир клуб мог бы выиграть. Но это смешно, учитывая бюджет «Зенита». А процесс возвращения российских клубов в еврокубки будет очень долгим и сложным.

Петербуржцам будет непросто что-то показать на европейской арене в ближайшие 5-10 лет», – сказал бывший главный тренер сине-бело-голубых.