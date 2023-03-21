Макарчук покинул расположение сборной России из-за болезни. Он не сыграет с Ираном

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) Артем Макарчук Сочи Здоровье Футбол

Артем Макарчук покинул расположение сборной России. 

Футболист пропустит товарищеский матч против команды Ирана по состоянию здоровья. Он вернется в расположение «Сочи».

«В связи вирусной инфекцией по согласованию с медицинским штабом ФК «Сочи» принято решение отпустить игрока в расположение клуба», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин. 

Матч между сборными Ирана и России пройдет в Тегеране 23 марта. 

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6 комментариев

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Panther Black
новый манёвр клуба??
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Лёха Жданчик
Боже какая потеря ...здоровья!
А кто это?)
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ReL
Ответ avcgloronalduMU
что за вирусная инфекция уже у второго футболиста, могут назвать вещи своими именами?
воспаление хитрости
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-1
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avcgloronalduMU
что за вирусная инфекция уже у второго футболиста, могут назвать вещи своими именами?
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Redmurza
Ответ therealgreenman
Вот смысл было Миранчука и Головина дергать из клубов на эти бессмысленные матчи, а? У Пацанов там, тьфу тьфу, сезоны вроде как по своему хороши проходят, а вы их выдергиваете на не понятно какие матчи…
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+11
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+11
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therealgreenman
Вот смысл было Миранчука и Головина дергать из клубов на эти бессмысленные матчи, а? У Пацанов там, тьфу тьфу, сезоны вроде как по своему хороши проходят, а вы их выдергиваете на не понятно какие матчи…
0
-4
-4
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