Макарчук покинул расположение сборной России из-за болезни. Он не сыграет с Ираном
Артем Макарчук покинул расположение сборной России.
Футболист пропустит товарищеский матч против команды Ирана по состоянию здоровья. Он вернется в расположение «Сочи».
«В связи вирусной инфекцией по согласованию с медицинским штабом ФК «Сочи» принято решение отпустить игрока в расположение клуба», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.
Матч между сборными Ирана и России пройдет в Тегеране 23 марта.
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