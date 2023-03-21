Макарчук покинул расположение сборной России из-за болезни. Он не сыграет с Ираном

покинул расположение сборной России.

Футболист пропустит товарищеский матч против команды Ирана по состоянию здоровья. Он вернется в расположение « ».

«В связи вирусной инфекцией по согласованию с медицинским штабом ФК «Сочи» принято решение отпустить игрока в расположение клуба», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Матч между сборными Ирана и России пройдет в Тегеране 23 марта.

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