Чернышов о «Спартаке»: «Если продолжит играть так, как с «Оренбургом», никого могут не вызвать в сборную в следующий раз»

оценил вызов 8 игроков « » в сборную России.

«Список был, вероятно, составлен раньше игр красно-белых с «Факелом» и «Оренбургом». Впрочем, в связи с тем, что сборная пока не играет официальные матчи, у тренерского штаба есть возможность для экспериментов. Не исключаю, что на следующий сбор вызовут примерно столько игроков уже из другой команды, в которой себя проявят другие игроки.

Давайте дождемся товарищеских игр. Может быть, в составе сборной на поле выйдет всего 2-3 представителя «Спартака», а остальные будут просто тренироваться. Поэтому я бы не стал сейчас делать упор на то, что в сборной много спартаковцев и мало армейцев, например. К следующему сбору может все измениться.

Нельзя еще говорить, что «Спартак» снова стал базовым клубом для сборной. Если спартаковцы продолжат играть в так, как это было с «Оренбургом», то тренерский штаб на следующий сбор может вообще никого из этой команды не вызвать», — сказал бывший тренер «Спартака».

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