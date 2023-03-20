Чернышов о «Спартаке»: «Если продолжит играть так, как с «Оренбургом», никого могут не вызвать в сборную в следующий раз»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Чернышов Футбол

Андрей Чернышов оценил вызов 8 игроков «Спартака» в сборную России.

«Список был, вероятно, составлен раньше игр красно-белых с «Факелом» и «Оренбургом». Впрочем, в связи с тем, что сборная пока не играет официальные матчи, у тренерского штаба есть возможность для экспериментов. Не исключаю, что на следующий сбор вызовут примерно столько игроков уже из другой команды, в которой себя проявят другие игроки.

Давайте дождемся товарищеских игр. Может быть, в составе сборной на поле выйдет всего 2-3 представителя «Спартака», а остальные будут просто тренироваться. Поэтому я бы не стал сейчас делать упор на то, что в сборной много спартаковцев и мало армейцев, например. К следующему сбору может все измениться.

Нельзя еще говорить, что «Спартак» снова стал базовым клубом для сборной. Если спартаковцы продолжат играть в РПЛ так, как это было с «Оренбургом», то тренерский штаб на следующий сбор может вообще никого из этой команды не вызвать», — сказал бывший тренер «Спартака».

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4 комментария

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Ильдар Фарукшин
Статья переливания из пустого в порожнее.. И так всё понятно.
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Анатолий Magicbrain
Не сыграть с Афганистаном- многие могут и не пережить такого психологического надлома. Что дальше? Падение на социальное дно, уход жены и детей, Косые взгляды коллег и соседей?
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nick-basil
В принципе, чтобы уехать на поганый Запад, вызовы формально могут учитывать. Но не очень сам статус сборной, которая ни с кем не играет.
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Finding Home
ну, напугал прям!
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