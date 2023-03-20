Ташуев об 1:0 с «Крыльями»: «Ахмат» проявил мужской характер. Ребятам надо выдать лезгинку»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Футбол

Сергей Ташуев оценил победу «Ахмата» над «Крыльями Советов» (1:0) в Мир РПЛ.

«Не сказал бы, что игра была не зрелищная. Как раз матчи напряженные, когда очень много борьбы и мало пространства. Самара не имела пространства и голевых моментов во втором тайме. Напряженность игры была. Мы в этой ситуации имели не одну возможность реализовать. В конце Карапузов мог бить, а не обрабатывать мяч.

Победа заслуженна, игра была интересная. Ребятам надо выдать лезгинку. Команда сполна проявила мужской характер.

Замена Агаларова? Ничего не случилось. У нас Ильин головой лучше играет, он большой, здоровый, это тактический момент, не более», — сказал главный тренер «Ахмата».

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1 комментарий

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Куй Бышевец
Вы это футболом называете? Костоломы
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