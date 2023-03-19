Более 800 фанатов ЦСКА пришли на тренировку перед матчем с «Зенитом» – это рекорд клуба

Более 800 фанатов ЦСКА посетили тренировку команды перед матчем с «Зенитом».

Матч 20-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Зенит» состоится сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Вчера болельщики армейцев посетили открытую тренировку команды.

«Открытая тренировка на «Октябре» стала рекордной по посещаемости за всю историю клуба! 🔴🔵

Зарядить команду перед важной игрой с « » пришло более 800 человек 🔝.

Как же мы скучали по таким эмоциям! Настрой перед игрой с «Зенитом» – 📈📈📈», – говорится в телеграм-канале ЦСКА.

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