Более 800 фанатов ЦСКА пришли на тренировку перед матчем с «Зенитом» – это рекорд клуба
Более 800 фанатов ЦСКА посетили тренировку команды перед матчем с «Зенитом».
Матч 20-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Зенит» состоится сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Вчера болельщики армейцев посетили открытую тренировку команды.
«Открытая тренировка на «Октябре» стала рекордной по посещаемости за всю историю клуба! 🔴🔵
Зарядить команду перед важной игрой с «Зенитом» пришло более 800 человек 🔝.
Как же мы скучали по таким эмоциям! Настрой перед игрой с «Зенитом» – 📈📈📈», – говорится в телеграм-канале ЦСКА.
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Даже если проиграют, дальше будет перерыв на сборные и дальше всё начнётся практически с нуля. Отрыв меньше 7 очков к тому моменту не станет. + У Зенита будет дополнительная мотивация и горящие глаза на следующий тур.
Кстати перевес в личных встречах в ЧР у Зенита не такой уж значительный. Правда в последних 8 матчах Зенит постоянно побеждал.
фан уйди - убийца футбола ☝️