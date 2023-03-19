Более 800 фанатов ЦСКА пришли на тренировку перед матчем с «Зенитом» – это рекорд клуба

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Более 800 фанатов ЦСКА посетили тренировку команды перед матчем с «Зенитом».

Матч 20-го тура  Мир РПЛ ЦСКА – «Зенит» состоится сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Вчера болельщики армейцев посетили открытую тренировку команды.

«Открытая тренировка на «Октябре» стала рекордной по посещаемости за всю историю клуба! 🔴🔵

Зарядить команду перед важной игрой с «Зенитом» пришло более 800 человек 🔝.

Как же мы скучали по таким эмоциям! Настрой перед игрой с «Зенитом» – 📈📈📈», – говорится в телеграм-канале ЦСКА.

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15 комментариев

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Stas Politik
Ответ Назар Игорь
У ЦСКА есть преимущество перед Зенитом в одном компоненте - они будут раскованы, ничего не давит. Кстати перевес в личных встречах в ЧР у Зенита не такой уж значительный. Правда в последних 8 матчах Зенит постоянно побеждал.
А чем Зенит будет зажат?
Даже если проиграют, дальше будет перерыв на сборные и дальше всё начнётся практически с нуля. Отрыв меньше 7 очков к тому моменту не станет. + У Зенита будет дополнительная мотивация и горящие глаза на следующий тур.
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Stas Efimov
Респект болельщикам!! Фануйди убивает футбол, который и так уже еле дышит
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ZenitFan
Ответ Алекс Я
Зачем ходить на тренировку?больные что ли?
ходить на тренировку своей команды это нормальная практика для фанатов.
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Алекс Я
Ответ Назар Игорь
Посетить тренировку любимого клуба - это здОрово, такая возможность не каждый день предоставляется.
Дома лучше делом занялись.
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Алекс Я
Ответ QWertY
И что в этом такого? На тренировку ходят, чтобы тренироваться!
Фаны тренируются?
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Asian
На СВО их всех
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Sunnyboy
Ответ Назар Игорь
У ЦСКА есть преимущество перед Зенитом в одном компоненте - они будут раскованы, ничего не давит. Кстати перевес в личных встречах в ЧР у Зенита не такой уж значительный. Правда в последних 8 матчах Зенит постоянно побеждал.
А в чем Зенит будет скован, от второго места огромный отрыв.
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Иван Колгашкин
Ответ Алекс Я
Зачем ходить на тренировку?больные что ли?
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Назар Игорь
Ответ Алекс Я
Зачем ходить на тренировку?больные что ли?
Посетить тренировку любимого клуба - это здОрово, такая возможность не каждый день предоставляется.
+1
-1
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FilinMD
Хорошо, что на тренировки пока не нужен Fan ID..
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Алекс Я
Ответ Игорь Замаруев
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Так конкретно ответить нечего?
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Назар Игорь
У ЦСКА есть преимущество перед Зенитом в одном компоненте - они будут раскованы, ничего не давит.
Кстати перевес в личных встречах в ЧР у Зенита не такой уж значительный. Правда в последних 8 матчах Зенит постоянно побеждал.
+10
0
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Иван Колгашкин
Ответ Алекс Я
Зачем ходить на тренировку?больные что ли?
т
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-1
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Игорь Замаруев
Ответ Алекс Я
Зачем ходить на тренировку?больные что ли?
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QWertY
Ответ Алекс Я
Зачем ходить на тренировку?больные что ли?
И что в этом такого? На тренировку ходят, чтобы тренироваться!
+23
-1
+22
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Алекс Я
Комментарий скрыт
+2
-22
-20
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angry horse
Прекрасная акция, молодцы✊
фан уйди - убийца футбола ☝️
+61
-2
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