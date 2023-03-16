«Оренбург» активировал опцию продления контракта с Личкой на сезон

« » продлил контракт с тренером .

Клуб сообщил, что активировал опцию продления соглашения, срок которого до этого был рассчитан до лета 2023 года.

«Ребята, этот контракт... Надо вам сказать спасибо. Без команды с хорошим отношением к футболу и жизни я никогда бы не получил эти результаты, которые мы получаем вместе. Не я.

Остаться и работать с вами – большой плюс для меня. Это не только моя работа, а наша работа. Большой спасибо, ребята», – сказал тренер игрокам команды.

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