«Оренбург» активировал опцию продления контракта с Личкой на сезон

Теги премьер-лига Россия Оренбург Марцел Личка Футбол

«Оренбург» продлил контракт с тренером Марцелом Личкой.

Клуб сообщил, что активировал опцию продления соглашения, срок которого до этого был рассчитан до лета 2023 года.

«Ребята, этот контракт... Надо вам сказать спасибо. Без команды с хорошим отношением к футболу и жизни я никогда бы не получил эти результаты, которые мы получаем вместе. Не я.

Остаться и работать с вами – большой плюс для меня. Это не только моя работа, а наша работа. Большой спасибо, ребята», – сказал тренер игрокам команды.

«Оренбург» занимает 8-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 28 очков по итогам 19 туров.

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13 комментариев

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инок
Побольше бы в России таких тренеров, как Личка. С продлением контракта с Оренбургом Вас
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Быстров_Иуда
отсыпали лички
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Filipp Gorski
Ответ Aleksey Yashin
Как бы его сейчас чехи не начали клевать за это продление
Думаю ему глубоко н
0
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Инженер Управляющий
Ответ Streetbor
сколько Личке добавили лички?!
ответил в личку
+3
-1
+2
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Yo Yo
Ответ Roman
Хорошие новости для Оренбурга. В субботу на своем стадионе надо отметить это событие)
Не надо 😁
+1
0
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Russ Ivan
Личка - находка для РПЛ, успехов мужику!
+6
0
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Redmurza
8 место для клуба из ФНЛ - это ультратоп, Личка шикарную работу провел, конечно.
+4
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Aleksey Yashin
Как бы его сейчас чехи не начали клевать за это продление
+2
-2
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Дмитрий Агалаков
Отличная новость для всех оренбургских болельщиков. Личка - крутой тренер.
+2
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Генадий Филимонов
Ответ Roman
Хорошие новости для Оренбурга. В субботу на своем стадионе надо отметить это событие)
Вчера уже отметили!
+1
-1
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Roman
Хорошие новости для Оренбурга. В субботу на своем стадионе надо отметить это событие)
+6
-5
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Streetbor
сколько Личке добавили лички?!
+1
-5
-4
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Дмитрий9779
Смотрибельный футбол Оренбург показывает,латиносы на уровне РПЛ хороши.
+16
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