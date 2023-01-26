Марцел Личка: «На давление в Чехии не обращаю внимания. Приехал в Россию за работой и спортом. РПЛ – это хороший показатель для тренера, тут были Спаллетти, Эмери, Манчини»

Главный тренер « » не боится давления из-за работы в России.

– Мы все читали ваше интервью чешской прессе. Чувствовали давление, когда летали на родину?

– Понятно, что давление есть, но не обращаю на него никакого внимания. Ни с кем не встречаюсь, не читаю комментарии под статьями на чешских сайтах, не сижу в социальных сетях.

Приходил в российский футбол, потому что тут хороший уровень местной лиги. В моей классификации чемпионатов все так: сначала идет топ‑5, следом – Португалия и Россия. То есть работать в – это уже хороший показатель для тренера.

Сюда приезжали , , Роберто Манчини, Гус Хиддинк – топ‑специалисты. Когда у меня появился шанс поработать здесь, сразу согласился. Приехал в Россию за работой и за спортом.

– Что услышали про себя на родине за последнее время?

– В глаза никто ничего плохого не сказал. Наверное, где‑то там, в комментариях в интернете [оно есть]. Знаете, живу свою жизнь и в ней буду делать то, что хочу. Я свободный человек. По своему желанию подписал контракт с «Оренбургом» и хочу ему следовать. Поэтому никуда не убежал, когда начался этот конфликт, – сказал Личка.