Марцел Личка: «На давление в Чехии не обращаю внимания. Приехал в Россию за работой и спортом. РПЛ – это хороший показатель для тренера, тут были Спаллетти, Эмери, Манчини»

Теги Гус Хиддинк Роберто Манчини Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Оренбург Унаи Эмери Политика Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка не боится давления из-за работы в России.

– Мы все читали ваше интервью чешской прессе. Чувствовали давление, когда летали на родину?

– Понятно, что давление есть, но не обращаю на него никакого внимания. Ни с кем не встречаюсь, не читаю комментарии под статьями на чешских сайтах, не сижу в социальных сетях.

Приходил в российский футбол, потому что тут хороший уровень местной лиги. В моей классификации чемпионатов все так: сначала идет топ‑5, следом – Португалия и Россия. То есть работать в РПЛ – это уже хороший показатель для тренера.

Сюда приезжали Унаи Эмери, Лучано Спаллетти, Роберто Манчини, Гус Хиддинк – топ‑специалисты. Когда у меня появился шанс поработать здесь, сразу согласился. Приехал в Россию за работой и за спортом.

– Что услышали про себя на родине за последнее время?

– В глаза никто ничего плохого не сказал. Наверное, где‑то там, в комментариях в интернете [оно есть]. Знаете, живу свою жизнь и в ней буду делать то, что хочу. Я свободный человек. По своему желанию подписал контракт с «Оренбургом» и хочу ему следовать. Поэтому никуда не убежал, когда начался этот конфликт, – сказал Личка.

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15 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Думаю он может легко возглавить более сильный клуб РПЛ.
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Valentin Kompaneytsev
Такого человека и тренера есть за что уважать.
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fatei4
Ответ LLiriKK
Если бы каждый западный обыватель (не говоря уж о политиках) так вёл себя и рассуждал, никакой оголтелой русофобии, разыгравшейся во всех сферах жизни, в Европе и США бы не было. Безграничное уважение Личке!
Никакой русофобии в европах нет . Есть фобия путина и его воровсуой и военизированой политики. Есть быдлофобия - и неважно это быдло из россии приезжает бычить в гостиницах или из англии.
+3
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EAstman
Ответ LLiriKK
Если бы каждый западный обыватель (не говоря уж о политиках) так вёл себя и рассуждал, никакой оголтелой русофобии, разыгравшейся во всех сферах жизни, в Европе и США бы не было. Безграничное уважение Личке!
опять виноваты европейцы с американцами, от нас же ничего не зависит,да?
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-4
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Дмитрий9779
Ответ Ivchev
Гуса он назвал
Спасибо что поправили,тот случай когда положился на заголовок.
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BigSnoopDogg
Ответ LLiriKK
Если бы каждый западный обыватель (не говоря уж о политиках) так вёл себя и рассуждал, никакой оголтелой русофобии, разыгравшейся во всех сферах жизни, в Европе и США бы не было. Безграничное уважение Личке!
Да что ты черт побери такое несешь))))) вынь "бананы" из ушей)
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-7
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Мосгорсуд
Похоже очень хороший тренер в РПЛ появился
Не похоже, а так и есть.Матчи Оренбурга тому подтверждение. Это не всякие там Гиздоли, которые сбежали сразу же, кинув клуб.
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tyuiop tyuiop
Ответ Юрий Кечко
Просто умничка Думаю Зенит возглавит потом А почему бы и нет
Безусловно
Любит деньги больше чем репутацию
Идеальный вариант для зенита
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Sekor
Молодец! Уважение и поддержка.
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Пользователь заблокирован
Ответ Юрий Кечко
Просто умничка Думаю Зенит возглавит потом А почему бы и нет
Если будет щелчок от газпрома, то возглавит и честь отдаст
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Ivchev
Ответ Дмитрий9779
Ещё были Дик Адвокат,Гус Хиддинк...
Гуса он назвал
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Мосгорсуд
Похоже очень хороший тренер в РПЛ появился
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Дмитрий9779
Ещё были Дик Адвокат,Гус Хиддинк...
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Просто умничка
Думаю Зенит возглавит потом
А почему бы и нет
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
Если бы каждый западный обыватель (не говоря уж о политиках) так вёл себя и рассуждал, никакой оголтелой русофобии, разыгравшейся во всех сферах жизни, в Европе и США бы не было. Безграничное уважение Личке!
+34
-10
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