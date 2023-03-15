Рюдигер о матче с «Ливерпулем»: «Реалу» нельзя спать в первые 15 минут. Они забили 7 голов такому сильному сопернику, как «МЮ»
Антонио Рюдигер призвал «Реал» не расслабляться в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Мы должны начать игру лучше, чем на «Энфилде». Надо найти баланс между обороной и атакой. Нельзя спать в первые 15 минут, это очень важно.
Но для нас важно и не просто отсиживаться в обороне, а принести радость фанатам, а также самим обрести уверенность.
У «Ливерпуля» хорошая атака. Он играл с таким сильным соперником, как «Манчестер Юнайтед», и забил 7 мячей. Это хорошая команда, нам нужно быть начеку», – сказал защитник «Реала».
Мадридцы выиграли первый матч 1/8 финала со счетом 5:2. Ответная игра с «Ливерпулем» начнется сегодня в 23:00 по московскому времени.
Чуть-чуть.
Победа Айнтрахта