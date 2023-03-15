Рюдигер о матче с «Ливерпулем»: «Реалу» нельзя спать в первые 15 минут. Они забили 7 голов такому сильному сопернику, как «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер призвал «Реал» не расслабляться в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Мы должны начать игру лучше, чем на «Энфилде». Надо найти баланс между обороной и атакой. Нельзя спать в первые 15 минут, это очень важно.

Но для нас важно и не просто отсиживаться в обороне, а принести радость фанатам, а также самим обрести уверенность.

У «Ливерпуля» хорошая атака. Он играл с таким сильным соперником, как «Манчестер Юнайтед», и забил 7 мячей. Это хорошая команда, нам нужно быть начеку», – сказал защитник «Реала».

Мадридцы выиграли первый матч 1/8 финала со счетом 5:2. Ответная игра с «Ливерпулем» начнется сегодня в 23:00 по московскому времени.

«Реал» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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13 комментариев

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Wilmer Younger
Ответ Денис Давыдов
да ведь все 7 голов Ливерпуль забил в первые 15 минут 😂
Потом главное ливеру на 85 не заснуть
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Wilmer Younger
Ответ Juninho P.
Победа Ливерпуля Победа Айнтрахта
Выход Реала и Наполи
+7
-1
+6
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Liverpool_YNWA
Такому сильному????
0
-1
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liverpool and barcelona fan
Не смогли смириться с поражением? И куда вас это привело? Снова ко мне!
0
-1
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Алекс Трент
Ливерпуль газуй
0
0
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А.В. Бубнов
О, заслуженный комплимент нам, МЮ. Да чего уж там... Но да, мы серьёзные. Просто немножко не повезло.
Чуть-чуть.
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-1
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Денис Давыдов
да ведь все 7 голов Ливерпуль забил в первые 15 минут 😂
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Morning Again
Ну и в принципе Реалу лучше на протяжении всего матча не спать)
0
0
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Scot Adkins
Ответ Ненавидящий2.0
а остальные 75 минут, так уж и быть, можно и подремать?))
главное не дать им забить 6
+1
-1
0
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ljolik888
Антонио во время матча вообще спать нельзя . А то что мы зрители будем смотреть ?
+7
0
+7
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Ненавидящий2.0
а остальные 75 минут, так уж и быть, можно и подремать?))
+2
-2
0
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Juninho P.
Победа Ливерпуля
Победа Айнтрахта
+2
-2
0
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белошип
Надеюсь Реал и Ливерпуль устроят очередной шедевральный матч)
+8
0
+8
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