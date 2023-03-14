Павел Маслов: «У «Урала» залетело все, у «Спартака» – ничего. Можем только себя в этом винить»

рассказал про рикошет, приведший к голу «Урала» в ворота «Спартака» (1:1).

– Никакой расслабленности не было. Пытались играть, создавать максимальное количество моментов. Наверное, по моментам и по владению у нас было преимущество. Счет в футболе всегда закономерен. Так получилось, что у соперника залетело все, у нас – ничего. Это футбол. Можем только себя в этом винить.

– Ответный гол «Урала» состоялся при вашем участии.

– Я пытался исправить ошибку. Случился рикошет. Произошло как произошло. Не могу ничего сказать. Меня не обвиняли, – сказал защитник « ».

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