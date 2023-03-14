Павел Маслов: «У «Урала» залетело все, у «Спартака» – ничего. Можем только себя в этом винить»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Павел Маслов Спорт-Экспресс Футбол

Павел Маслов рассказал про рикошет, приведший к голу «Урала» в ворота «Спартака» (1:1).

– Никакой расслабленности не было. Пытались играть, создавать максимальное количество моментов. Наверное, по моментам и по владению у нас было преимущество. Счет в футболе всегда закономерен. Так получилось, что у соперника залетело все, у нас – ничего. Это футбол. Можем только себя в этом винить.

– Ответный гол «Урала» состоялся при вашем участии.

– Я пытался исправить ошибку. Случился рикошет. Произошло как произошло. Не могу ничего сказать. Меня не обвиняли, – сказал защитник «Спартака».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ну это классика. Промес теряет мяч - Маслов виноват. Литвинов дает себя обыграть - Маслов виноват.

В следующий раз Маслов сыграет также и выручит команду - никто не похвалит.

Сейчас все его автоголы вспомнят, которые были давно, но какая разница.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Леухин
я не пойму он купленный, что ли, уже лучший бомбардиром стал в свои ворота и по привозам, а его держат до сих пор,с ним чемпионства не видать ни когда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ Евгений Кошелек
Паш, ты когда перестанешь косячить? Дуарте почему не играет, как появляется в основе Маслов, жди привоза.
То ли дело Дуарте, который пенальти привез.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheSportNik
Если бы у Урала все залетело, то был бы счет 5:2, так еще у Спартака был момент с Промесом и все. Бегали вокруг штрафной Урала, как та лиса из басни про виноград, теперь всем рассказывает, что зеленый и не вкусный.
Урал молодцы!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forrest Gamp
Капитан Урала Карасев хорошо отыграл.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кошелек
Паш, ты когда перестанешь косячить? Дуарте почему не играет, как появляется в основе Маслов, жди привоза.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Пашу Маслов не испортишь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Винить в первую очередь нужно судейскую бригаду , клоуны !
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antitoxic
Все - это один дальний удар с рикошетом от самого Маслова?
Ну ладно
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Торотадзе
просмотрел Пашка сэйв Максименко😊
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий