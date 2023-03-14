Павел Маслов: «У «Урала» залетело все, у «Спартака» – ничего. Можем только себя в этом винить»
Павел Маслов рассказал про рикошет, приведший к голу «Урала» в ворота «Спартака» (1:1).
– Никакой расслабленности не было. Пытались играть, создавать максимальное количество моментов. Наверное, по моментам и по владению у нас было преимущество. Счет в футболе всегда закономерен. Так получилось, что у соперника залетело все, у нас – ничего. Это футбол. Можем только себя в этом винить.
– Ответный гол «Урала» состоялся при вашем участии.
– Я пытался исправить ошибку. Случился рикошет. Произошло как произошло. Не могу ничего сказать. Меня не обвиняли, – сказал защитник «Спартака».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
В следующий раз Маслов сыграет также и выручит команду - никто не похвалит.
Сейчас все его автоголы вспомнят, которые были давно, но какая разница.
Урал молодцы!
Ну ладно