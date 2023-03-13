Кунде об отмене гола «Атлетика»: «Правильное решение. Можно обсуждать, но я считаю, что игра рукой была»

считает, что гол «Барселоне» был справедливо отменен.

В 25-м туре « » одержала победу над « » (1:0). На 87-й минуте Иньяки Уильямс сравнял счет, однако арбитр Хиль Мансано после проверки эпизода с помощью ВАР отменил гол, поскольку в начале голевой атаки Икер Муниаин сыграл рукой в борьбе за мяч.

«Это было правильное решение. Я видел момент и думаю, что была рука. Можно обсуждать, но я считаю, что была игра рукой».

О том, насколько сильно пришлось терпеть

«Больше, чем мы хотели, это точно. Это сложно, у нас нет способности завершать матчи, забивая второй мяч, который дает безопасность и спокойствие. «Атлетик» играет очень интенсивно. Они хороши в борьбе, у них быстрые игроки.

Это ключевой момент. Даже если играешь не очень хорошо, важно знать, как побеждать в таких матчах».

О смене позиций в обороне

«Это не в первый раз. Некоторые матчи я начинал на позиции центрального защитника, а заканчивал на позиции крайнего. С переменным успехом. Трудно входить в игру с такой интенсивностью, когда матч идет на встречных курсах. Думаю, так бывает, важно, чтобы все двигались в нужном направлении», – сказал защитник «Барселоны».

Хави об отмене гола «Атлетика»: «Очевидная игра рукой. Никогда не было ощущения, что «Барса» побеждает благодаря судьям»

Вальверде об отмене гола «Барсе»: «Мяч задел руку 5 пасов назад, это абсурд. Не знаю, есть ли такому место в мире футбола»

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