Кунде об отмене гола «Атлетика»: «Правильное решение. Можно обсуждать, но я считаю, что игра рукой была»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига судьи Икер Муниаин видеоповторы Иньяки Уильямс Жюль Кунде Футбол

Жюль Кунде считает, что гол Иньяки Уильямса «Барселоне» был справедливо отменен.

В 25-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала победу над «Атлетиком» (1:0). На 87-й минуте Иньяки Уильямс сравнял счет, однако арбитр Хиль Мансано после проверки эпизода с помощью ВАР отменил гол, поскольку в начале голевой атаки Икер Муниаин сыграл рукой в борьбе за мяч.

«Это было правильное решение. Я видел момент и думаю, что была рука. Можно обсуждать, но я считаю, что была игра рукой».

О том, насколько сильно пришлось терпеть

«Больше, чем мы хотели, это точно. Это сложно, у нас нет способности завершать матчи, забивая второй мяч, который дает безопасность и спокойствие. «Атлетик» играет очень интенсивно. Они хороши в борьбе, у них быстрые игроки.

Это ключевой момент. Даже если играешь не очень хорошо, важно знать, как побеждать в таких матчах».

О смене позиций в обороне

«Это не в первый раз. Некоторые матчи я начинал на позиции центрального защитника, а заканчивал на позиции крайнего. С переменным успехом. Трудно входить в игру с такой интенсивностью, когда матч идет на встречных курсах. Думаю, так бывает, важно, чтобы все двигались в нужном направлении», – сказал защитник «Барселоны».

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6 комментариев

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Raul14
Скажите спасибо Негрейре))
0
-3
-3
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Иван Вахов
Ответ Kaloyan Yalamov
Кстати, сам Жюль сдал немного в последнее время, регулярно создает ситуации у своих ворот, нервозность и неуверенность как будто появились. Вчера кстати тоже чуть не привез, не попав головой по мячу чтобы передать его Марку. Правда в концовке все же и сам спас ворота.
Пересмотри последний матч с Реалом и осознаешь, что ты маленько ошибаешься)
+2
0
+2
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Kaloyan Yalamov
Кстати, сам Жюль сдал немного в последнее время, регулярно создает ситуации у своих ворот, нервозность и неуверенность как будто появились. Вчера кстати тоже чуть не привез, не попав головой по мячу чтобы передать его Марку. Правда в концовке все же и сам спас ворота.
0
-4
-4
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predMBAPPE
Ответ Alejandro_27
А забей Барса такой гол после игры рукой, представляю чтобы здесь писали бы))
Такое представить невозможно)
+2
-5
-3
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Lindeman
Ответ Alejandro_27
А забей Барса такой гол после игры рукой, представляю чтобы здесь писали бы))
Что была игра рукой
+18
-1
+17
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Alejandro_27
А забей Барса такой гол после игры рукой, представляю чтобы здесь писали бы))
+3
-8
-5
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