«Урал» Гончаренко не проигрывает 15 матчей – 10 побед, 5 ничьих. Дальше – игра со «Спартаком»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Урал Виктор Гончаренко Футбол

«Урал» продлил серию матчей без поражений.

В 19-м туре Мир РПЛ команда Виктора Гончаренко одержала победу над «Торпедо» (1:0). 

В последний раз клуб из Екатеринбурга проигрывал 17 сентября – «Ахмату» в Мир РПЛ. С тех пор у него 10 побед и 5 ничьих (здесь учитывается и кубковый матч с ЦСКА, завершившийся со счетом 0:0 в основное время, но выигранный «Уралом» по пенальти).

Следующий матч «Урала» состоится 14 марта – команда встретится со «Спартаком» в Фонбет Кубке России. 

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17 комментариев

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Олег Сагайдачный
Дракону о шести головах, две срубят в этом сезоне.
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charly_54
Ответ g0vegaz
Хорошо с судьями поработали, со Спартаком гол отменили, с Торпедо 2 пенки не поставили. Так и чемпионат не дай бог взять можно.
Фантазёр
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Ярослав Гордеев
Просто напомню, что после первых 10 туров Урал шёл в подвале с 4 набранными очками (1-1-8). Теперь у них 7-4-8, и отрыв от стыков в 9 баллов. Уровень
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alexman1996
Не заглядывая в статистику — это же ведь наверняка уже клубный рекорд, да?
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TheSportNik
Парни в черном с Урала продолжают закатывать в газон РПЛ, 15 матчей без поражений- это очень круто.
Если они и Спартак на кубок закатают в газон, то это будет уже не сенсация.
Самое забавное, но Ганчаренко снял с игры лучшего своего футболиста Ранжеловича, дав ему поиграть только тайм, а потом и Кулакова в конце игры, выпустив Гогличидзе, то есть это явно подготовка к игре со Спартаком.
Они остаются в Москве и значит серьезно готовятся выиграть у Спартака .
Михалычу надо сказать Влуту, чтоб руки убирал за спину, так как это не Европа, где за такое пенальти не дают, а Россия, то есть сейчас вопли начнутся по всей программе, особенно болельщики Спартака.
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Fg Gf
Ответ Evgeny Trifonov
скорей наоборот он проснулся, просто уже употребил поэтому и мерещится пенальти
ну значит быстрее протрезветь ему пожелаю
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Evgeny Trifonov
Ответ Fg Gf
тебе в каком месте надо было пенку поставить, или с утра так и не проснулся еще?
скорей наоборот он проснулся, просто уже употребил поэтому и мерещится пенальти
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Pok_Toholo
Ответ Артём Павлов
Урал Мадрид
Орал Мудрик
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Carver
России запретили участие в еврокубках, потому что боятся Урала Гончаренко!
+8
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Давид Кочинян
«Урал» Гончаренко одна из симпатичнейших команд РПЛ за последние пару лет! 🧡🖤🔥
+6
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AminO2
Ответ Артём Павлов
Урал Мадрид
Реал Мудрит
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Fg Gf
Ответ g0vegaz
Хорошо с судьями поработали, со Спартаком гол отменили, с Торпедо 2 пенки не поставили. Так и чемпионат не дай бог взять можно.
тебе в каком месте надо было пенку поставить, или с утра так и не проснулся еще?
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Max Zhomkov
сегодня равная игра с торпедо, все решила ошибка Довбни .
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juneed
Такое впечатление, что с улучшением газона и погоды Урал может неслабо прибавить.Но хорошо, что и весенние очки есть.
+4
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g0vegaz
Хорошо с судьями поработали, со Спартаком гол отменили, с Торпедо 2 пенки не поставили. Так и чемпионат не дай бог взять можно.
+1
-8
-7
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Артём Павлов
Урал Мадрид
+24
-1
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Знатный стахановец
Молодцы! ⚽️👍
+8
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