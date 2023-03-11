«Урал» Гончаренко не проигрывает 15 матчей – 10 побед, 5 ничьих. Дальше – игра со «Спартаком»
«Урал» продлил серию матчей без поражений.
В 19-м туре Мир РПЛ команда Виктора Гончаренко одержала победу над «Торпедо» (1:0).
В последний раз клуб из Екатеринбурга проигрывал 17 сентября – «Ахмату» в Мир РПЛ. С тех пор у него 10 побед и 5 ничьих (здесь учитывается и кубковый матч с ЦСКА, завершившийся со счетом 0:0 в основное время, но выигранный «Уралом» по пенальти).
Следующий матч «Урала» состоится 14 марта – команда встретится со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.
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Если они и Спартак на кубок закатают в газон, то это будет уже не сенсация.
Самое забавное, но Ганчаренко снял с игры лучшего своего футболиста Ранжеловича, дав ему поиграть только тайм, а потом и Кулакова в конце игры, выпустив Гогличидзе, то есть это явно подготовка к игре со Спартаком.
Они остаются в Москве и значит серьезно готовятся выиграть у Спартака .
Михалычу надо сказать Влуту, чтоб руки убирал за спину, так как это не Европа, где за такое пенальти не дают, а Россия, то есть сейчас вопли начнутся по всей программе, особенно болельщики Спартака.