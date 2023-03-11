«Урал» Гончаренко не проигрывает 15 матчей – 10 побед, 5 ничьих. Дальше – игра со «Спартаком»

« » продлил серию матчей без поражений.

В 19-м туре Мир РПЛ команда одержала победу над « » (1:0).

В последний раз клуб из Екатеринбурга проигрывал 17 сентября – «Ахмату» в Мир . С тех пор у него 10 побед и 5 ничьих (здесь учитывается и кубковый матч с ЦСКА, завершившийся со счетом 0:0 в основное время, но выигранный «Уралом» по пенальти).

Следующий матч «Урала» состоится 14 марта – команда встретится со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас