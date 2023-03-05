Ивич про 2:2 с «Торпедо»: «Краснодар» не может быть доволен результатом. Хотели набрать 3 очка»

Владимир Ивич разочарован результатом матча 18‑го тура Мир РПЛ с «Торпедо».

Встреча завершилась вничью 2:2. «Краснодар» забил два гола во 2-м тайме и вышел вперед, но Игорь Лебеденко сравнял счет на 78‑й минуте.

«В первые 10 минут мы играли не очень хорошо. Мы готовились к тому, чтобы показывать хорошую игру, однако не получилось. То же самое было в кубковом матче в Москве. Во втором тайме мы показали себя лучше, вернулись в игру, создавали шансы, могли забить на один‑два гола больше.

Одна атака соперника – есть о чем поговорить с нашими защитниками, мы не можем быть довольны результатом. Наша цель состояла в том, чтобы набрать три очка. Будем готовиться к следующему матчу», – сказал тренер «Краснодара».

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