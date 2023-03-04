Мюллер набрал 300 (141+159) очков в Бундеслиге. Лишь у Левандовского больше с 2004-го

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия рейтинги Эрик-Максим Шупо-Мотинг Томас Мюллер Роберт Левандовски Футбол

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер отметился юбилейным результативным действием.

В матче 23-го тура Бундеслиги против «Штутгарта» (2:1) 33-летний футболист ассистировал Эрику-Максиму Шупо-Мотингу в ситуации с победным голом.

Всего у Мюллера 300 (141+159) очков по системе «гол+пас» в чемпионате Германии.

За время сбора статистики Opta Sports (с сезона-2004/05) лишь одному игроку удалось совершить больше результативных действий – форварду Роберту Левандовскому, игравшему за «Боруссию» Дортмунд и «Баварию». У него 367 очков.

Подробно с показателями Мюллера можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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VERBLYUD
Ответ Михаил Стентор
И никогда не был в Топ-10 на золотой мяч. Эта фикция дилетантов унижает честь больших игроков.
2014 - 5 место
2015 - 6 место
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заратустра-будрайтис
Ответ Михаил Стентор
И никогда не был в Топ-10 на золотой мяч. Эта фикция дилетантов унижает честь больших игроков.
Пятым был в 2014 году
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Женька Овомоела
Ответ Under
а голы Герда Мюллера это не статистика?
много Герд забил с 2004го?)
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Buharoid
Ответ rigobersong
Ахахах:)) Продолжай:))
Скучно) продолжим через три дня, когда гоат опять с газоном сольётся, если пенку не дадут))
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rigobersong
Ответ Buharoid
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Ахахах:)) Продолжай:))
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Buharoid
Ответ rigobersong
Причем тут ЛЧ, у него их достаточно:) Вот это тебя триггерит:)) Даже немного тебя жаль:))
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rigobersong
Ответ Buharoid
Через три дня уже готов писать про то, что у лени есть кубок мира и не нужна ему эта ваша лч?)
Причем тут ЛЧ, у него их достаточно:) Вот это тебя триггерит:)) Даже немного тебя жаль:))
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Buharoid
Ответ rigobersong
Верю:)) Держи:)🧯🧯🧯
Через три дня уже готов писать про то, что у лени есть кубок мира и не нужна ему эта ваша лч?)
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rigobersong
Ответ Buharoid
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Верю:)) Держи:)🧯🧯🧯
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-2
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Buharoid
Ответ rigobersong
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Михо
Томас самый необычный игрок в мире за последние лет 20) Линекер после поражения Англии от Германии на чм 2010 написал с иронией- у него нет скорости, дриблинга, сильного удара, но он очень полезен везде) не ручаюсь за дословность, но смысл такой)
+8
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rigobersong
Ответ Buharoid
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Under
а голы Герда Мюллера это не статистика?
+4
-2
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Buharoid
Ответ rigobersong
Что с лицом?:)🤣🤣🤣
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Gheorghe Rusu
Ответ Михаил Стентор
И никогда не был в Топ-10 на золотой мяч. Эта фикция дилетантов унижает честь больших игроков.
У него еще Месси постоянный клиент для унижения.)
Мюллер интересный все таки футболист.)
+2
-2
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rigobersong
Ответ Buharoid
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Что с лицом?:)🤣🤣🤣
+2
-5
-3
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rigobersong
Гениальный футболист:) Всегда говорил, как минимум топ-5 в 21 веке:)
+10
-5
+5
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Buharoid
Ответ Михаил Стентор
И никогда не был в Топ-10 на золотой мяч. Эта фикция дилетантов унижает честь больших игроков.
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Михаил Стентор
И никогда не был в Топ-10 на золотой мяч. Эта фикция дилетантов унижает честь больших игроков.
+42
-2
+40
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