Мюллер набрал 300 (141+159) очков в Бундеслиге. Лишь у Левандовского больше с 2004-го
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер отметился юбилейным результативным действием.
В матче 23-го тура Бундеслиги против «Штутгарта» (2:1) 33-летний футболист ассистировал Эрику-Максиму Шупо-Мотингу в ситуации с победным голом.
Всего у Мюллера 300 (141+159) очков по системе «гол+пас» в чемпионате Германии.
За время сбора статистики Opta Sports (с сезона-2004/05) лишь одному игроку удалось совершить больше результативных действий – форварду Роберту Левандовскому, игравшему за «Боруссию» Дортмунд и «Баварию». У него 367 очков.
Подробно с показателями Мюллера можно ознакомиться здесь.
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Мюллер интересный все таки футболист.)