Мюллер набрал 300 (141+159) очков в Бундеслиге. Лишь у Левандовского больше с 2004-го

Полузащитник «Баварии» отметился юбилейным результативным действием.

В матче 23-го тура Бундеслиги против « » (2:1) 33-летний футболист ассистировал Эрику-Максиму Шупо- в ситуации с победным голом.

Всего у Мюллера 300 (141+159) очков по системе «гол+пас» в чемпионате Германии.

За время сбора статистики Opta Sports (с сезона-2004/05) лишь одному игроку удалось совершить больше результативных действий – форварду Роберту Левандовскому, игравшему за «Боруссию» Дортмунд и «Баварию». У него 367 очков.

Подробно с показателями Мюллера можно ознакомиться здесь.

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