Семак про 3:0 с «Пари НН»: «Трудовая и заслуженная победа «Зенита». Хороший матч в плане интенсивности и результата»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Пари НН Футбол

Сергей Семак прокомментирован победу над «Пари НН» (3:0).

«Хорошая игра сегодня, в первом тайме были какие-то помарочки, во втором сыграли более надежно, что касается оборонительных действий, в атаке. В первом и во втором таймах были хорошие шансы.

Забили бы раньше второй мяч в первом тайме, наверное, было бы немного легче. Но быстрый мяч во втором тайме добавил нам уверенности. Ребята провели сегодня хороший матч с точки зрения интенсивности и результативности.

Победа хорошая – трудовая, заслуженная», – сказал тренер «Зенита».

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7 комментариев

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Дядя Гор
А Ренана точно ЦЗ?
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Иван Тасминский
Ответ В Питере Пять
Уверенная победа над менее классным соперником. Именно так и должна играть команда, которая борется за первое место. Молодцы.
Там как раз Спартак 3:2 Урал очень уверенно обыграл, sarcasm
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Isa Babaev
5-е чемпионство на подходе 🥱
Когда будут соперники для интриги ?
+2
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Злодей Спб
Два раза очень опасно Малкому прилетало, Круговому шипами пробили лодыжку - на интервью кровавые гетры показали. Соперник акцентированно ломал наших игроков.
Такое ощущение, что приехали "не победить - так навредить".
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petr0f
Ренан нарушил традицию в хорошем смысле — цз в первой игре обычно привозит пендаль
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Никита Самарин
Тут без шансов для Пари НН. Зенит просто лучше, класснее.
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В Питере Пять
Уверенная победа над менее классным соперником. Именно так и должна играть команда, которая борется за первое место. Молодцы.
+5
-4
+1
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