Семак про 3:0 с «Пари НН»: «Трудовая и заслуженная победа «Зенита». Хороший матч в плане интенсивности и результата»
Сергей Семак прокомментирован победу над «Пари НН» (3:0).
«Хорошая игра сегодня, в первом тайме были какие-то помарочки, во втором сыграли более надежно, что касается оборонительных действий, в атаке. В первом и во втором таймах были хорошие шансы.
Забили бы раньше второй мяч в первом тайме, наверное, было бы немного легче. Но быстрый мяч во втором тайме добавил нам уверенности. Ребята провели сегодня хороший матч с точки зрения интенсивности и результативности.
Победа хорошая – трудовая, заслуженная», – сказал тренер «Зенита».
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