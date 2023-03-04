«Зенит» не пропускает 5 матчей подряд – 4 победы и ничья с общим счетом 10:0

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Пари НН Футбол

«Зенит» не пропускает пять матчей подряд.

Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Пари НН» в 18-м туре Мир РПЛ со счетом (3:0).

Таким образом, в пяти последних матчах во всех турнирах «Зенит» не пропустил ни одного мяча.

В Фонбет Кубке России «Зенит» обыграл «Волгу» (3:0), «Факел» (2:0) и сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). Еще одна победа была одержана над «Торпедо» (2:0) в 17-м туре РПЛ.

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15 комментариев

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Marienburg
Ответ тралмейстер
«Зенит» не пропускает 5 матчей подряд – 4 победы и ничья с общим счетом 10:0 Дык! Кто там хотел за чемпионство побится с Зенитом?
Говорили, навяжут борьбу так, что Зенит на волоске
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Marienburg
Налицо админресурс
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Катя СПб
Ответ ТрактоПоктер
Чемпионат одной команды! Вторую засуживают часто ....
А вторая кто?
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Катя СПб
Клятый Газпром.
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ТрактоПоктер
Чемпионат одной команды!
Вторую засуживают часто ....
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DoDidDone
«Зенит» Бакаева из Рио-де-Жанейро подтверждает свой класс!
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тралмейстер
«Зенит» не пропускает 5 матчей подряд – 4 победы и ничья с общим счетом 10:0
Дык! Кто там хотел за чемпионство побится с Зенитом?
+8
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Злодей Спб
Ответ Иван Новиков
Там после каждого пропущенного гола начинается поиск иноагента.
Если футболист в двух моментах сыграл как "12 игрок соперника", то к нему вполне могут возникнуть вопросы.

Плохо, что это всё выплеснулось в медиа-поле, но в раздевалке вполне можно (и нужно) было ему отвесить лещей, чтобы взбодрился. А то вышел как в штаны насравши или уже на 10ой минуте устал?

Лечебного леща этому господину!
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Дима Трепутин
Ответ ТрактоПоктер
Комментарий удален модератором
Болела Зенита с 14 года до н.э.
Пишите пожалуйста название клуба раздражителя с большой буквы, не только к вам ,ну жованный крот это выглядит очень не очень
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igls54
Зарема: -Мешков украл у Спартака чемпионство!
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alexsem69
Чемпионы
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rarog
Заговор против Спаратка налицо
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Хейтер_Антона_Чейза_228
А ведь им ещё и мало и нынешние леги за кучу денег не последние в их составе.
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Доктор Верховцев
Ответ ТрактоПоктер
Комментарий удален модератором
Нытьё он своё всем навязывает. И заремкины перлы.
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ТрактоПоктер
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Иван Новиков
Там после каждого пропущенного гола начинается поиск иноагента.
+2
-9
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