«Зенит» не пропускает 5 матчей подряд – 4 победы и ничья с общим счетом 10:0
«Зенит» не пропускает пять матчей подряд.
Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Пари НН» в 18-м туре Мир РПЛ со счетом (3:0).
Таким образом, в пяти последних матчах во всех турнирах «Зенит» не пропустил ни одного мяча.
В Фонбет Кубке России «Зенит» обыграл «Волгу» (3:0), «Факел» (2:0) и сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). Еще одна победа была одержана над «Торпедо» (2:0) в 17-м туре РПЛ.
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Вторую засуживают часто ....
Дык! Кто там хотел за чемпионство побится с Зенитом?
Плохо, что это всё выплеснулось в медиа-поле, но в раздевалке вполне можно (и нужно) было ему отвесить лещей, чтобы взбодрился. А то вышел как в штаны насравши или уже на 10ой минуте устал?
Лечебного леща этому господину!
Пишите пожалуйста название клуба раздражителя с большой буквы, не только к вам ,ну жованный крот это выглядит очень не очень