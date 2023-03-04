«Зенит» не пропускает 5 матчей подряд – 4 победы и ничья с общим счетом 10:0

« » не пропускает пять матчей подряд.

Сегодня команда обыграла « » в 18-м туре Мир РПЛ со счетом (3:0).

Таким образом, в пяти последних матчах во всех турнирах «Зенит» не пропустил ни одного мяча.

В Фонбет Кубке России «Зенит» обыграл «Волгу» (3:0), «Факел» (2:0) и сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). Еще одна победа была одержана над «Торпедо» (2:0) в 17-м туре .

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