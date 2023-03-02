Канчельскис о судействе в РПЛ: «Арбитры становятся главными героями, это бездарно. Классный рефери должен судить так, чтобы о нем не говорили»

Теги премьер-лига Россия судьи Андрей Канчельскис видеоповторы Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал судейство в Мир РПЛ.

По словам бывшего игрока сборной России, судьи в российском чемпионате привлекают к себе слишком много внимания.

«Классный судья должен провести матч так, чтобы о нем практически не говорили. У нас же все наоборот. Каждый матч по 10 минут крупным планом показывают судью, который стоит и слушает своих коллег на VAR.

Никто не может принять решение, все перекладывают друг на друга ответственность. У нас зачастую судьи становятся главными героями матчей. Это бездарно», – заявил Канчельскис.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий