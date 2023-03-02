Канчельскис о судействе в РПЛ: «Арбитры становятся главными героями, это бездарно. Классный рефери должен судить так, чтобы о нем не говорили»

раскритиковал судейство в Мир .

По словам бывшего игрока сборной России, судьи в российском чемпионате привлекают к себе слишком много внимания.

«Классный судья должен провести матч так, чтобы о нем практически не говорили. У нас же все наоборот. Каждый матч по 10 минут крупным планом показывают судью, который стоит и слушает своих коллег на VAR.

Никто не может принять решение, все перекладывают друг на друга ответственность. У нас зачастую судьи становятся главными героями матчей. Это бездарно», – заявил Канчельскис.

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