Глава судей РФС об офсайдных линиях в РПЛ: «Будем использовать камеры без зума и передвижений. Об этом подходе задумываются в ФИФА»

Павел Каманцев рассказал об офсайдных линиях в Мир РПЛ.

– ВАР снова будет рисовать офсайдные линии. Такие же, как и раньше?

– Для зрителей ничего не изменится. Будут такие же линии, как и прежде. Для судей почти все останется без изменений. Практически все провайдеры делают одинаковый интерфейс, чтобы можно было менять арбитров, не переучивая их тотально.

Наши судьи уже работали на международных матчах на оборудовании других поставщиков ВАР. А вот если говорить о самих технологиях, то отличия есть.

– В чем именно?

– Hawk-Eye брал каждый кадр с поворотных камер и анализировал его, накладывал на математически просчитанный макет поля. Мы же будем использовать статические камеры без зума и каких-либо передвижений. Об этом подходе сейчас задумываются и в ФИФА.

Такие камеры дают более надежный результат. Есть свои вопросы по стадионам – сейчас идут обследования, и могут понадобиться дополнительные работы под размещение камер, – заявил глава судейского комитета РФС.

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