Ломовицкий о священнике в «Химках»: «Не понимали, зачем это нужно. Шли с тренировки и увидели, что он все окроплял святой водой»

Теги Химки премьер-лига Россия Александр Ломовицкий Спорт-Экспресс религия Футбол

Александр Ломовицкий рассказал о приглашении священника в «Химки».

– Самая эпохальная история из «Химок» – про священника, которого позвали освятить стадион.

– Было дело! Я тогда не очень понял, что происходит. Мы шли с тренировки и увидели, что приехали какие-то люди, а священник ходил и окроплял все святой водой.

Удивились, конечно. Не понимали, зачем это нужно, – сказал полузащитник «Рубина», выступавший за «Химки» на правах аренды.

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16 комментариев

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Мукунку хороший
Отпугивали злых духов от сына инвестора)
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Carlos
Потому что Химки в грехах повязли))
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Cap Obvious
Ответ T622222
Там лучше физ раствором пройтись
Мирамистином
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Tigo_Volchara93
Скорее всего из бюджета химок выделили 5 млн на эту акцию
Итог: кто-то обогатился нехило
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Иван1984
От денег избавляли!!!
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T622222
Ответ Aleksey Yashin
Потому что ФК Химки с Терюшковым - проклятое место, для этого и окроплял святой водой
Там лучше физ раствором пройтись
+1
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+1
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los merengues
Ответ trav
почему Президент США клятву даёт на Библии? Это тоже мракобесие? или это другое?
приплел омерику, молодец
+3
-3
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Подкат Мальдини
Иногда задумываюсь сколько миллиардов уходит в церковь меня аж передергивает , как по мне одна церковь на район и пару Попов…
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Moffo
Ответ Moffo
Это +0,5 xG в каждой игре
Отечественная разработка. Аналогов нет.
+7
0
+7
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Подкат Мальдини
Ответ trav
почему Президент США клятву даёт на Библии? Это тоже мракобесие? или это другое?
Ну это как б совсем другое
0
-1
-1
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dr.us
От духа Терюшкова избавлялся🤣🤣
+3
0
+3
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Светлана Агейкина
Ответ trav
почему Президент США клятву даёт на Библии? Это тоже мракобесие? или это другое?
Нет, не другое. Тоже.
+10
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+10
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инок
Что-бы победить надо просто получше играть, а не священника приглашать...
0
0
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Лёха Жданчик
Российский футбол 2023 год)
+8
-2
+6
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Moffo
Это +0,5 xG в каждой игре
+42
0
+42
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trav
Ответ За Валенсию с 1999
Там, где процветает мракобесие - ничего хорошего не жди
Комментарий скрыт
+3
-18
-15
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Aleksey Yashin
Потому что ФК Химки с Терюшковым - проклятое место, для этого и окроплял святой водой
+15
-2
+13
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За Валенсию с 1999
Там, где процветает мракобесие - ничего хорошего не жди
+23
-5
+18
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