Ломовицкий о священнике в «Химках»: «Не понимали, зачем это нужно. Шли с тренировки и увидели, что он все окроплял святой водой»

рассказал о приглашении священника в «Химки».

– Самая эпохальная история из «Химок» – про священника, которого позвали освятить стадион.

– Было дело! Я тогда не очень понял, что происходит. Мы шли с тренировки и увидели, что приехали какие-то люди, а священник ходил и окроплял все святой водой.

Удивились, конечно. Не понимали, зачем это нужно, – сказал полузащитник «Рубина», выступавший за « » на правах аренды.

Депутат Терюшков написал заявление в СК на блогера Борзыкина после ролика о священнике в «Химках» из-за оскорбления чувств верующих и представителя власти

Связь церкви и российского спорта: от обряда «Химок» до комиссии РПЦ и духовника на Олимпиаде

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы