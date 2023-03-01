«Ливерпуль» заработал 594 млн фунтов за финансовый год-2021/22 – на 107 млн больше, чем за предыдущий. Прибыль до налогов – 7,5 млн
«Ливерпуль» опубликовал финансовый отчет за финансовый год-2021/22.
Доход клуба от медиаправ сократился на 5 миллионов фунтов по сравнению с прошлым годом и составил 261 миллион фунтов. Это связано с тем, что в предыдущий отчетный период команда провела несколько матчей, перенесенных на более поздние даты из-за пандемии коронавируса.
Выручка в дни матчей выросла на 83 млн фунтов – до 86 млн. Такой резкий рост объясняется снятием ограничений, связанных с пандемией.
Коммерческие доходы выросли на 29 млн фунтов – до 247 млн. Это произошло благодаря значительному росту партнерских отношений и возобновлению операций в дни, когда не проходят матчи.
Общая выручка клуба выросла на 107 млн фунтов – до 594 млн. Прибыль до уплаты налогов составила 7,5 млн фунтов.
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2 - самые "прибыльные" клубы в Португалии, ибо они зарабатывают на перепродажах своих игроков топ-клубам. И НЕТ, ЭТО НЕ ШУТКА. Эти 7,5 млн можно даже назвать ОГРОМНОЙ прибылью.
https://www.liverpoolfc.ru/news/126-news/26769-liverpul-dolzhen-fsg-i-drugim-kreditoram-okolo-146-millionov-funtov
с условных 7,5 миллиона ..нужно уплатить налог (пускай будет грубо говоря --50 %)..и того ты отдашь государству 3,5 ляма .
если у тебе 0 евро дохода ..тогда и государству ты должен заплатить 0 евро))
ты уверен что владелец не выписывает себе дивиденды или премии там на десятки миллионов ???
или на счет клуба не покупал недвижимость,в которой теперь живет владелец ?? или парт элитных авто ? За счет денег с дохода клуба ,якобы для клуба , но которые использует владелец ?
большой бизнес платит мало налогов всегда )))))
Это мелкий и средней близнец--добропорядочные люди))) а у крупного капитала тысячу и один способ как "играться с налогами"
2) Ливерпулю тоже хочется так думать)
И за это же время потратил на зарплаты игроков и сотрудников, обслуживание инфры, погашение кредитов и прочее - 500 млн.
Разница это 7.5 млн. Чистые деньги, что заработал клуб за указанный период.
Это в ковидный год вообще зрителей не было? 3 млн. фунтов выручки.
80млн+ - это доход за сезон.
2) это именно сальдо (доход минус расход), да ещё тут указанно до вычета налога на прибыль. И да, ЛФК в прошлый сезон по доход/расход вышел практически в ноль.