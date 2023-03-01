«Ливерпуль» заработал 594 млн фунтов за финансовый год-2021/22 – на 107 млн больше, чем за предыдущий. Прибыль до налогов – 7,5 млн

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бизнес деньги Футбол

«Ливерпуль» опубликовал финансовый отчет за финансовый год-2021/22.

Доход клуба от медиаправ сократился на 5 миллионов фунтов по сравнению с прошлым годом и составил 261 миллион фунтов. Это связано с тем, что в предыдущий отчетный период команда провела несколько матчей, перенесенных на более поздние даты из-за пандемии коронавируса. 

Выручка в дни матчей выросла на 83 млн фунтов – до 86 млн. Такой резкий рост объясняется снятием ограничений, связанных с пандемией. 

Коммерческие доходы выросли на 29 млн фунтов – до 247 млн. Это произошло благодаря значительному росту партнерских отношений и возобновлению операций в дни, когда не проходят матчи. 

Общая выручка клуба выросла на 107 млн фунтов – до 594 млн. Прибыль до уплаты налогов составила 7,5 млн фунтов.

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36 комментариев

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fbd
Ответ korysh
прибыль в 7,5 как-то странно выглядит. То есть покупать клуб за несколько миллиардов, чтоб зарабатывать на нем несколько миллионов в год?
Владельцы клубов в основном зарабатывают на росте стоимости этих клубов. Это очень крутой имиджевый актив, который практически всегда дорожает. А если еще и что-то выигрывает…
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antoshka-2
Ответ Artem Alexeev
2 вопроса: 1) 80млн+ в день матча - это что за сумасшедшие цифры? прибыль с билетов локально, или как? 2) 7.5 млн прибыли за весь год- это шутка какая-то?
1 - тв в сделку не входит. Билеты, футболки, шарфы и прочее. В прочее записывают еду с пивом, если продавцы в системе клуба и оклад получают у клуба
2 - самые "прибыльные" клубы в Португалии, ибо они зарабатывают на перепродажах своих игроков топ-клубам. И НЕТ, ЭТО НЕ ШУТКА. Эти 7,5 млн можно даже назвать ОГРОМНОЙ прибылью.
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nemo
Ответ dr. cage
Грубо говоря, со всех спонсоров, контрактов, призовых и продаж с билетов Ливерпуль заработал 507.5 миллионов.. И за это же время потратил на зарплаты игроков и сотрудников, обслуживание инфры, погашение кредитов и прочее - 500 млн. Разница это 7.5 млн. Чистые деньги, что заработал клуб за указанный период.
я не понимаю, ради такой мизерного дохода всё это?) То есть владельцы готовы потратить десятки миллионов долларов ради таких прибылей мизерных? логику не понимаю
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Кошмар Иваныч
Ответ Sergey Kuznetsov
Стоимость билета на матч может достигать и 500 фунтов, если игра с Сити, например. Далее умножаете на вместимость (вроде 54 000) и сомнения должны развеяться.
У Ливерпуля нет билетов за €200, максимум £70, по крайней мере для внутренних турниров, все расценки вроде €200-€700 - это от перекупщиков, клуб на них не зарабатывает.
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vals1702
Ответ Кино Музыка
Почти никого не купили и такая скромная прибыль. Странно как-то.
кредиты висят. Владельцы своих денег не вкладывают совсем...
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Кино Музыка
Почти никого не купили и такая скромная прибыль. Странно как-то.
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Алексей Дитте
Тут многие забывают, что красные дошли до финала всех кубков, в том числе и лч. То есть сыграли максимально возможное количество матчей. Разумеется, карабао принесет далеко не такие же деньги, как 1/8 лч, но все вместе взятое - звучит вполне логично. Только лично я хз как поднимать больше без контрактов от спонсоров.
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vals1702
владельцы, которые своему же клубу дают кредиты под % - не нужны! ФСГ - аут.

https://www.liverpoolfc.ru/news/126-news/26769-liverpul-dolzhen-fsg-i-drugim-kreditoram-okolo-146-millionov-funtov
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anastasia Krugova
Ответ korysh
прибыль в 7,5 как-то странно выглядит. То есть покупать клуб за несколько миллиардов, чтоб зарабатывать на нем несколько миллионов в год?
)) ты ничего не понимаешь в бизнесе ...Зачем показывать огромный доход и прибыль ..что бы платить с этого налоги ,если можно реинвестировать прибыль/доход в компанию и повышать ее стоимость ?

с условных 7,5 миллиона ..нужно уплатить налог (пускай будет грубо говоря --50 %)..и того ты отдашь государству 3,5 ляма .
если у тебе 0 евро дохода ..тогда и государству ты должен заплатить 0 евро))

ты уверен что владелец не выписывает себе дивиденды или премии там на десятки миллионов ???
или на счет клуба не покупал недвижимость,в которой теперь живет владелец ?? или парт элитных авто ? За счет денег с дохода клуба ,якобы для клуба , но которые использует владелец ?

большой бизнес платит мало налогов всегда )))))
Это мелкий и средней близнец--добропорядочные люди))) а у крупного капитала тысячу и один способ как "играться с налогами"
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IS
Интересно ещё расходы посмотреть?
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Золотой Мяч 2020
Ответ Artem Alexeev
2 вопроса: 1) 80млн+ в день матча - это что за сумасшедшие цифры? прибыль с билетов локально, или как? 2) 7.5 млн прибыли за весь год- это шутка какая-то?
1) насколько я понял, в отчете приводится общая выручка от проведения матчей за весь отчетный период.

2) Ливерпулю тоже хочется так думать)
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Сеиль Алмабек
Ответ Artem Alexeev
2 вопроса: 1) 80млн+ в день матча - это что за сумасшедшие цифры? прибыль с билетов локально, или как? 2) 7.5 млн прибыли за весь год- это шутка какая-то?
я тоже не понимаю , получается клубы вообще не приносят доходов 😩
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anastasia Krugova
Ответ Дживен Стераррд
Как понять 7,5 млн ? Объясните ,пожалуйста,я не догоняю
разница между доходами и расходами (( Чистимы деньгами (до уплаты налогов) клуб заработал 7.5 миллионов .
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Павел Пименов
Ответ korysh
прибыль в 7,5 как-то странно выглядит. То есть покупать клуб за несколько миллиардов, чтоб зарабатывать на нем несколько миллионов в год?
Клуб потом можно продать, сравните, за сколько Абрамович купил и продал Челси, там рост многократный
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Александра Александрова
Ответ dr. cage
1) средняя сумма по сезону включающая и тв, и билеты и все остальное.. Учитывая, что у Ливерпуля было три финала неудивительно.. 2) В футболе трудно зарабатывать деньги, и даже такая сумма вполне себе норма. Не только лишь все это могут повторить. Если в честную.. А можно как шейхам - фломастером нужную цифру рисуешь и порядок, успешный бизнес.
Или можно как Абрамович украсть в России и потратить 5 млрд фунтов стерлингов на Челси ! А Мю , Реалы , Барселоны , Челси не тратили баснословные деньги ? Любой брэнд мировой , стал известным лишь благодаря деньгам , убери у того же реала его деньги и сделай финансирование , как Вильярреала и сразу 90% мировой публики отсеяться, а то и больше !
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dr. cage
Ответ Дживен Стераррд
Как понять 7,5 млн ? Объясните ,пожалуйста,я не догоняю
Грубо говоря, со всех спонсоров, контрактов, призовых и продаж с билетов Ливерпуль заработал 507.5 миллионов..

И за это же время потратил на зарплаты игроков и сотрудников, обслуживание инфры, погашение кредитов и прочее - 500 млн.

Разница это 7.5 млн. Чистые деньги, что заработал клуб за указанный период.
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#SharkTeam
Ответ korysh
прибыль в 7,5 как-то странно выглядит. То есть покупать клуб за несколько миллиардов, чтоб зарабатывать на нем несколько миллионов в год?
После налогов можно и в минус уйти
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Дамир Ахметов
Ответ Улугбек Гуламов
Клуб целый год пахал на зарплату Кейта.
Это чистая прибыль клуба, то есть после вычета расходов(куда входят все зарплаты).
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korysh
прибыль в 7,5 как-то странно выглядит. То есть покупать клуб за несколько миллиардов, чтоб зарабатывать на нем несколько миллионов в год?
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#SharkTeam
Ответ Artem Alexeev
2 вопроса: 1) 80млн+ в день матча - это что за сумасшедшие цифры? прибыль с билетов локально, или как? 2) 7.5 млн прибыли за весь год- это шутка какая-то?
У большинства прибыли нет вообще, тратят все что имеют в 0
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Ярик01
Выручка в дни матчей выросла на 83 млн фунтов – до 86 млн.
Это в ковидный год вообще зрителей не было? 3 млн. фунтов выручки.
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dr. cage
Ответ Artem Alexeev
86 - это за один матч?
Нет конечно.. Домашние игры за сезон и плюс финалы.
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fr0senf1re
Ответ Artem Alexeev
2 вопроса: 1) 80млн+ в день матча - это что за сумасшедшие цифры? прибыль с билетов локально, или как? 2) 7.5 млн прибыли за весь год- это шутка какая-то?
Выручка в ДНИ матчей же) не 80 мультов каждый матч. Это с календарем в 19 домашних матчей в сезоне + кубковые должно быть больше ярда суммарно)
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Дживен Стераррд
Как понять 7,5 млн ? Объясните ,пожалуйста,я не догоняю
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Jade CAT Odessa
Ответ Artem Alexeev
2 вопроса: 1) 80млн+ в день матча - это что за сумасшедшие цифры? прибыль с билетов локально, или как? 2) 7.5 млн прибыли за весь год- это шутка какая-то?
1) это прибыль со ВСЕГО дохода в день игры (билеты, еда, программки, сувениры и т.д.). ТВ-права и реклама сюда не входят.
80млн+ - это доход за сезон.

2) это именно сальдо (доход минус расход), да ещё тут указанно до вычета налога на прибыль. И да, ЛФК в прошлый сезон по доход/расход вышел практически в ноль.
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