«Ливерпуль» заработал 594 млн фунтов за финансовый год-2021/22 – на 107 млн больше, чем за предыдущий. Прибыль до налогов – 7,5 млн

« » опубликовал финансовый отчет за финансовый год-2021/22.

Доход клуба от медиаправ сократился на 5 миллионов фунтов по сравнению с прошлым годом и составил 261 миллион фунтов. Это связано с тем, что в предыдущий отчетный период команда провела несколько матчей, перенесенных на более поздние даты из-за пандемии коронавируса.

Выручка в дни матчей выросла на 83 млн фунтов – до 86 млн. Такой резкий рост объясняется снятием ограничений, связанных с пандемией.

Коммерческие доходы выросли на 29 млн фунтов – до 247 млн. Это произошло благодаря значительному росту партнерских отношений и возобновлению операций в дни, когда не проходят матчи.

Общая выручка клуба выросла на 107 млн фунтов – до 594 млн. Прибыль до уплаты налогов составила 7,5 млн фунтов.

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