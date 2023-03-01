Романцев про Дзюбу и Глушакова: «Не раздумывая взял бы их в команду – они не умеют проигрывать. Они привыкли решать серьезные задачи, это уже в крови»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Олег Романцев Денис Глушаков Пари НН Спорт-Экспресс Футбол

Олег Романцев заявил, что не раздумывая взял бы в свою команду Артема Дзюбу и Дениса Глушакова.

– Обсуждая в январе возможное будущее Дзюбы и Глушакова, вы заметили, что вместе они могли бы создать интересную связку. Но сейчас Денис в Нижнем Новгороде, а Артем в «Локомотиве». Не осложнит ли их игровую адаптацию то, что этим клубам предстоит борьба за выживание?

– Напротив, думаю, что ситуация, в которой оказались новые клубы, только добавит им куража, сделает их еще злее и азартнее. Артем с Денисом привыкли решать серьезные задачи. Это уже в крови. И что бы о них ни говорили, они бойцы!

Такие не привыкли выступать в командах, которые Андрей Петрович Старостин называл серыми мышками в крупе за то, что они просто участвуют в чемпионате, а не бьются за поставленную цель. Таким, как Дзюба и Глушаков, это не интересно. А вот сыграть через не могу и добиться своего для них самое оно.

И я бы не раздумывая взял Артема с Денисом в свою команду – только потому, что они не умеют проигрывать! Вот почему я верю, что и «Нижний», и «Локомотив» решат свои задачи, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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5 комментариев

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Аталанта расправила плечи
Перестаньте говорить о решении серьёзных задач в контексте чемпионата России. Это оксюморон.
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Геннадий Тимченко
Ответ Гамарджоба Генацвале
А в какую команду? Рыбалка, баня, шашлыки?
"это наш с тобой алкогольный фронт"🥂🍾🍷🥃🍺🍸🍹🍻🤣
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Shamarin
ОИР в теме. И ему по барабану, кто и что там творит вне поляны.
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Гамарджоба Генацвале
А в какую команду? Рыбалка, баня, шашлыки?
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+1
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Ебздрогыч
Иваныч, конечно, погорячился с комплиментами!
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