заявил, что не раздумывая взял бы в свою команду и .

– Обсуждая в январе возможное будущее Дзюбы и Глушакова, вы заметили, что вместе они могли бы создать интересную связку. Но сейчас Денис в Нижнем Новгороде, а Артем в « ». Не осложнит ли их игровую адаптацию то, что этим клубам предстоит борьба за выживание?

– Напротив, думаю, что ситуация, в которой оказались новые клубы, только добавит им куража, сделает их еще злее и азартнее. Артем с Денисом привыкли решать серьезные задачи. Это уже в крови. И что бы о них ни говорили, они бойцы!

Такие не привыкли выступать в командах, которые Андрей Петрович Старостин называл серыми мышками в крупе за то, что они просто участвуют в чемпионате, а не бьются за поставленную цель. Таким, как Дзюба и Глушаков, это не интересно. А вот сыграть через не могу и добиться своего для них самое оно.

И я бы не раздумывая взял Артема с Денисом в свою команду – только потому, что они не умеют проигрывать! Вот почему я верю, что и «Нижний», и «Локомотив» решат свои задачи, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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