Чат «Реала» в WhatsApp оживился после 0:1 «Барсы» от «Альмерии» – игроки радовались и шутили. В «Мадриде» уверены, что смогут выиграть Ла Лигу

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Альмерия соцсети Футбол

Игроки «Реала» бурно обсуждали в WhatsApp поражение «Барселоны» от аутсайдера Ла Лиги.

Вчера каталонцы на выезде проиграли «Альмерии» с 15-го места в 23-м туре чемпионата Испании (0:1). Отрыв «Барсы» от «Реала» сократился до 7 очков.

Как пишет The Athletic, после неожиданного поражения «Барселоны» чат «Реала» в WhatsApp оживился. Сообщения, которыми обменивались игроки «Мадрида», были полны радости. Футболисты даже обменялись несколькими шутками по этому поводу.

Как сообщили The Athletic несколько игроков «Реала» на условиях анонимности, в «Мадриде» по-прежнему уверены в том, что смогут защитить чемпионский титул.

Карло Анчелотти и его штаб тоже очень порадовало поражение «Барселоны». Они понимают, что требования в «Реале» высоки, но их раздражала критика в адрес команды после 1:1 с «Атлетико». Тренерский штаб «Мадрида» считает, что яркой победе над «Ливерпулем» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов было уделено недостаточное внимание.

Дальше «Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом в полуфинале Кубка Испании. Игра состоится 2 марта.

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19 комментариев

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dr. cage
Ответ cektor
+7 или +8 прям оживился ахахахаха
Привет метеоролог, ты же вчера ванговал +10 🤡
+1
-2
-1
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ts_vlad
Как хорошо, что в чате игроков Мадрида есть журналисты, которые могут рассказывать нам правдивые (нет) новости прямо из первоисточника))
+3
0
+3
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Alex Rhea
Вряд ли победят, тем более, что в очных встречах они команду Хави ещё не обыгрывали, кажется.

Я нейтральный болельщик. Хави - хозяин Реала
Так уж сложилось
+1
-2
-1
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dr. cage
Это ещё чего.. Видели бы вы что игроки Реала писали на фанатской страничке в Вк - Реал Мадрид Фондо Рязань
+1
-1
0
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Uxío
Ответ Арман Бижанов
Хорошо смеется тот, кто смеется последним
Хорошо смеётся тот, кто не верит в подобного рода новости
+1
-1
0
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Сикарио
Ответ Бухгалтер2021
Хорошо смеется тот у кого 14 ЛЧ
У кого-то 14 ЛЧ, а кто-то не доходит и до 1/4 ЛЕ))
+3
-3
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f0rmoceft
Вся надежда на Пинтуса, с его тренировками Реал ежегодно с февраля только набирает обороты. Если травм не будет, то все возможно)
0
0
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Headly
Чат спортсру оживился после такой важной новости
+1
0
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ZamoRano
Любовь Курчатова сидит в этом чате и шлёт свои нюдсы?
+1
-1
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Бухгалтер2021
Ответ Арман Бижанов
Хорошо смеется тот, кто смеется последним
Хорошо смеется тот у кого 14 ЛЧ
+8
-6
+2
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ezkq9
Команда радуется осечке соперника. Могло ли быть по другому?
+1
-1
0
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cektor
+7 или +8
прям оживился ахахахаха
+25
-9
+16
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LLiriKK
Перед Анчем можно, на контрасте с Хави, снять шляпу: вынести «Лузерпуль» с вечным рекордом домашних поражений в еврокубках по количеству пропущенных мячей, продолжать претендовать на все возможных трофеи - при полнейшем равнодушии и скупости Переса - это высочайший тренерский уровень!
+1
-2
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Muhammad Orhan
Рано радуетесь губу закатайте обратно
0
-4
-4
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Artem Piatkov
Реалу бы делать ставку на ЛЧ и Кубок Испании
Ла Лигу не выиграть с таким календарём и нагрузкой, а также явно короткой скамейкой..
+6
-2
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Арман Бижанов
Хорошо смеется тот, кто смеется последним
+14
-8
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Carlos
Барса пока не может весь сезон стабильно тащить
У Реала больше опыта
+1
-2
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Tun
Ну Барса освободилась от лишнего графика, Реалу Ливерпуль этого сделать не дал
0
-3
-3
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Сикарио
Выдрать Хаве в кубке, тогда физрук окончательно уплывет.
+6
-7
-1
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