Чат «Реала» в WhatsApp оживился после 0:1 «Барсы» от «Альмерии» – игроки радовались и шутили. В «Мадриде» уверены, что смогут выиграть Ла Лигу

Игроки «Реала» бурно обсуждали в WhatsApp поражение «Барселоны» от аутсайдера .

Вчера каталонцы на выезде проиграли «Альмерии» с 15-го места в 23-м туре чемпионата Испании (0:1). Отрыв «Барсы» от «Реала» сократился до 7 очков.

Как пишет The Athletic, после неожиданного поражения «Барселоны» чат «Реала» в WhatsApp оживился. Сообщения, которыми обменивались игроки «Мадрида», были полны радости. Футболисты даже обменялись несколькими шутками по этому поводу.

Как сообщили The Athletic несколько игроков «Реала» на условиях анонимности, в « » по-прежнему уверены в том, что смогут защитить чемпионский титул.

Карло Анчелотти и его штаб тоже очень порадовало поражение «Барселоны». Они понимают, что требования в «Реале» высоки, но их раздражала критика в адрес команды после 1:1 с «Атлетико». Тренерский штаб «Мадрида» считает, что яркой победе над «Ливерпулем» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов было уделено недостаточное внимание.

Дальше «Реал» и « » сыграют друг с другом в полуфинале Кубка Испании. Игра состоится 2 марта.