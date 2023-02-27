Чат «Реала» в WhatsApp оживился после 0:1 «Барсы» от «Альмерии» – игроки радовались и шутили. В «Мадриде» уверены, что смогут выиграть Ла Лигу
Игроки «Реала» бурно обсуждали в WhatsApp поражение «Барселоны» от аутсайдера Ла Лиги.
Вчера каталонцы на выезде проиграли «Альмерии» с 15-го места в 23-м туре чемпионата Испании (0:1). Отрыв «Барсы» от «Реала» сократился до 7 очков.
Как пишет The Athletic, после неожиданного поражения «Барселоны» чат «Реала» в WhatsApp оживился. Сообщения, которыми обменивались игроки «Мадрида», были полны радости. Футболисты даже обменялись несколькими шутками по этому поводу.
Как сообщили The Athletic несколько игроков «Реала» на условиях анонимности, в «Мадриде» по-прежнему уверены в том, что смогут защитить чемпионский титул.
Карло Анчелотти и его штаб тоже очень порадовало поражение «Барселоны». Они понимают, что требования в «Реале» высоки, но их раздражала критика в адрес команды после 1:1 с «Атлетико». Тренерский штаб «Мадрида» считает, что яркой победе над «Ливерпулем» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов было уделено недостаточное внимание.
Дальше «Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом в полуфинале Кубка Испании. Игра состоится 2 марта.
Я нейтральный болельщик. Хави - хозяин Реала
Так уж сложилось
прям оживился ахахахаха
Ла Лигу не выиграть с таким календарём и нагрузкой, а также явно короткой скамейкой..
У Реала больше опыта