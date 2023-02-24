Скоулз об «МЮ» и 2:1 с «Барсой»: «Эти ребята играют с фантастической страстью. Я не был свидетелем такого очень долго»
Пол Скоулз оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» (2:1) в ответном матче.
В первой игре раунда плей-офф Лиги Европы команды сыграли 2:2.
«Все видели, насколько это важно для игроков. Я не был свидетелем такого очень долго. Эти ребята играют просто с фантастической страстью», – сказал экс-хавбек «МЮ».
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Интер им тоже 4 заьил.
даже Виктория 3 забила
в АПЛ всего 7, к концу февраля, пропустить просто нереально. потому что, какой бы ты суперкомандой не был, и как бы эффективно не тики-такил в центре поля, тебе все равно 20+ накидают (только Ньюкасл, со своими вечными 0-0, пропустил 15)
ТХ в 1-й игре сделал 1(!) замену, потому что кроме Гарначо, вообще некого было выпустить. вообще!
это у МЮ были бОльшие проблемы с составом, чем у Барсы
касательно "отскочили в том матче":
1.36 Ожидаемые голы (xG) 2.32
57% Владение мячом 43%
18 Удары 17
8 Удары в створ 5
2 шальные дуры залетели, и больше Барса не создала ничего. да и Кунде надо было удалить намного раньше описанных тобою событий, за ФПН на Рэшфорде. судья в том матче ошибался в обе стороны
хорош ныть. умейте проигрывать.
ЭТХ ставит хороший футбол, но он пока даже года в клубе не провел.
А когда наоборот, то сразу всё супер и молодцы такие, а Барса дно и чемпионат у них дно.
Всё так, всё так...
дым столбом валит
в 1-й игре были и Гави и Педри. МЮ возил Барселону вплоть до замен, когда у ТХ, кроме Ганрачо вообще некого было выпустить. это у МЮ не было ни Эриксена, ни Антони, ни Марсмаля.
а вчера Барса, без твоих хваленных Гави и Педри, в 1-м тайме даже больше проблем МЮ создала, чем в 1-м матче, с ними