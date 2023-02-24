Скоулз об «МЮ» и 2:1 с «Барсой»: «Эти ребята играют с фантастической страстью. Я не был свидетелем такого очень долго»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Барселона Лига Европы УЕФА Футбол

Пол Скоулз оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» (2:1) в ответном матче.

В первой игре раунда плей-офф Лиги Европы команды сыграли 2:2.

«Все видели, насколько это важно для игроков. Я не был свидетелем такого очень долго. Эти ребята играют просто с фантастической страстью», – сказал экс-хавбек «МЮ».

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35 комментариев

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Любезный Коссутий
Ответ Sergio666
Забавно, когда МЮ хромал и вылетал в еврокубках от середняков то, все в комментах поносили и игроков и тренеров. И Сульшер физруком был и Моуриньо и тд. А когда наоборот, то сразу всё супер и молодцы такие, а Барса дно и чемпионат у них дно. Всё так, всё так...
а как еще судить, если МЮ им 4 закинул, за 2 игры, при том, что они за весь чемп пропустили 7? 🤷‍♂️
Интер им тоже 4 заьил.
даже Виктория 3 забила
в АПЛ всего 7, к концу февраля, пропустить просто нереально. потому что, какой бы ты суперкомандой не был, и как бы эффективно не тики-такил в центре поля, тебе все равно 20+ накидают (только Ньюкасл, со своими вечными 0-0, пропустил 15)
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mancunian82
Вчера во время матча были вроде адекватные болельщики Барселоны. С утра видимо школьные эксперты забежали перед школой)
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Мистер Робот
Ответ Sergio666
Забавно, когда МЮ хромал и вылетал в еврокубках от середняков то, все в комментах поносили и игроков и тренеров. И Сульшер физруком был и Моуриньо и тд. А когда наоборот, то сразу всё супер и молодцы такие, а Барса дно и чемпионат у них дно. Всё так, всё так...
Все тезисы правильно проговорил.
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Любезный Коссутий
Ответ Кукич
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да умылся бы твой Дембель, как остальные умываются с Шоу на фланге. с Гави и Педри тоже все понятно: на данный момент это топ-игроки для Ла Лиги, но не более.

ТХ в 1-й игре сделал 1(!) замену, потому что кроме Гарначо, вообще некого было выпустить. вообще!
это у МЮ были бОльшие проблемы с составом, чем у Барсы

касательно "отскочили в том матче":
1.36 Ожидаемые голы (xG) 2.32
57% Владение мячом 43%
18 Удары 17
8 Удары в створ 5

2 шальные дуры залетели, и больше Барса не создала ничего. да и Кунде надо было удалить намного раньше описанных тобою событий, за ФПН на Рэшфорде. судья в том матче ошибался в обе стороны

хорош ныть. умейте проигрывать.
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arsenal.ave
Ответ ДедаДома.нет
Найдите мне пожалуйста интервью рыжего лизуна ног, где он кричал! Зачем купили старого каземиро. Нам нужен молодой парника да и не окопник))))
Это ты Скоулза так называешь? Нормально вы о своих легендах..жесть
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arspurs9
Ответ Johnie
ЭТХ - новый Фергюсон для МЮ
Вот не надо. Сэр Алекс был в МЮ 18 лет, он ознаменовал собой эпоху в клубе, выиграл 38 трофеев.
ЭТХ ставит хороший футбол, но он пока даже года в клубе не провел.
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Александр Быков
Ответ Sergio666
Забавно, когда МЮ хромал и вылетал в еврокубках от середняков то, все в комментах поносили и игроков и тренеров. И Сульшер физруком был и Моуриньо и тд. А когда наоборот, то сразу всё супер и молодцы такие, а Барса дно и чемпионат у них дно. Всё так, всё так...
Полыхает?
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MU4evainmyheart!!!
Ответ FrankieWild
Особенно в финалах)
Ну, так я согласен, поэтому написал "каково это". Если ты тут распознал какую-то колкость в сторону Барселоны, то ты ошибся. Имелось ввиду: МЮ в последний раз выбивал Барселону из Еврокубка в далёком 2008 году, впервые одержав победу. Победный гол забил Скоулз. Потом пошли 4 поражения подряд. В том числе 2 финала. Барселона исторически неудобный соперник для МЮ.
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Evgeny Sergeev
Ответ Кукич
Комментарий удален
Если бы да кабы
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FanRocstar
Ответ Иван Куянец
мю отправил куда надо. Где же Ваши Педри гави, а Гави как всегда получил Жёлтую карточку и не сыграл
Ну МЮ можна понять у них Кризиса не было так что поднялись харашо
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FrankieWild
Ответ MU4evainmyheart!!!
Скоулз как никто другой знает каково это выбивать Барселону из турнира.
Особенно в финалах)
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Sergio666
Забавно, когда МЮ хромал и вылетал в еврокубках от середняков то, все в комментах поносили и игроков и тренеров. И Сульшер физруком был и Моуриньо и тд.
А когда наоборот, то сразу всё супер и молодцы такие, а Барса дно и чемпионат у них дно.
Всё так, всё так...
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Maricone
Ответ Кукич
Комментарий удален
Коутиньо Гризман, Вермален и тд по списку передают превед
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Umid Isahanov
Ответ Someone from Internet
Забавно, что де Йонг, отказавший МЮ из-за ЛЧ, вылетел из ЛЧ в ЛЕ и отлетел от МЮ) Но как же я рад, что он не перешёл, иначе бы мы не увидели в МЮ Каземиро)
Фанаты Реала рады что такой маэстро играет у Вас. Заслужил уважение в двух великих клубах.
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MU4evainmyheart!!!
Скоулз как никто другой знает каково это выбивать Барселону из турнира.
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Ответ Любезный Коссутий
опять эти сослагательные наклонения пошли 😀 в 1-й игре были и Гави и Педри. МЮ возил Барселону вплоть до замен, когда у ТХ, кроме Ганрачо вообще некого было выпустить. это у МЮ не было ни Эриксена, ни Антони, ни Марсмаля. а вчера Барса, без твоих хваленных Гави и Педри, в 1-м тайме даже больше проблем МЮ создала, чем в 1-м матче, с ними
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Ronny92
Ответ Кукич
Комментарий удален
Ахаха, про траты от барсуков так смешно слышать) иди скинься на покупку новых бегунков, старые по 50-70 лямов уже не вывозят еврокубки)
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Merdan Jumageldiyev
Ответ Иван Куянец
мю отправил куда надо. Где же Ваши Педри гави, а Гави как всегда получил Жёлтую карточку и не сыграл
в этот раз судьи побоялись Барсе помогать ))) после того скандала
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Dm Kznts
Ответ Кукич
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не бомби кукиш ))
дым столбом валит
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Ответ Ronny92
Кто виноват, что гранатовый гавя каждый матч на карточке висит? В первом матче были все, кроме дембеля - была ничья, и что? Кто виноват, что Лапорта на лавочников Торреса и Рафинью спустил больше 100 лямов? Обыгрывайте дальше свои кадисы у себя в манямирке, где лузердовски - лучший форвард
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Dm Kznts
Ответ kpvhmsvb2g
а как его слова противоречат прошлым высказываниям?
гониво от деда ))
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Иван Куянец
мю отправил куда надо. Где же Ваши Педри гави, а Гави как всегда получил Жёлтую карточку и не сыграл
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Ответ Ronny92
Кто виноват, что гранатовый гавя каждый матч на карточке висит? В первом матче были все, кроме дембеля - была ничья, и что? Кто виноват, что Лапорта на лавочников Торреса и Рафинью спустил больше 100 лямов? Обыгрывайте дальше свои кадисы у себя в манямирке, где лузердовски - лучший форвард
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Любезный Коссутий
великий 2-й тайм: МЮ просто уничтожил Барселону
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Любезный Коссутий
Ответ Кукич
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опять эти сослагательные наклонения пошли 😀
в 1-й игре были и Гави и Педри. МЮ возил Барселону вплоть до замен, когда у ТХ, кроме Ганрачо вообще некого было выпустить. это у МЮ не было ни Эриксена, ни Антони, ни Марсмаля.
а вчера Барса, без твоих хваленных Гави и Педри, в 1-м тайме даже больше проблем МЮ создала, чем в 1-м матче, с ними
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