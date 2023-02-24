Скоулз об «МЮ» и 2:1 с «Барсой»: «Эти ребята играют с фантастической страстью. Я не был свидетелем такого очень долго»

оценил победу « » над «Барселоной» (2:1) в ответном матче.

В первой игре раунда плей-офф команды сыграли 2:2.

«Все видели, насколько это важно для игроков. Я не был свидетелем такого очень долго. Эти ребята играют просто с фантастической страстью», – сказал экс-хавбек «МЮ».

Камбэк «МЮ» с «Барсой» за тайм: быстрый гол Фреда и супервыход Антони