Вратарь «Порту» Кошта о 0:1 от «Интера»: «Обидно проигрывать вот так. Обязательно покажем себя в ответном матче»

Теги Интер Порту Лига чемпионов УЕФА Диогу Кошта Футбол

Диогу Кошта оценил поражение «Порту» от «Интера» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Поражение не повлияло на нашу уверенность. Впереди ответная игра на «Драгау», в которой мы хотим победить.

Обидно проигрывать вот так, когда отдаешь все силы. Но мы показали свое лицо в этой игре и обязательно покажем себя в ответной встрече. Сделаем все возможное, чтобы победить в противостоянии», – сказал вратарь «Порту».

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2 комментария

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Mikas7
лучший вратарь мира 2022 , непозволительно сыграла защита в моменте с голом Лукаку,тупо два раза в упор растрел
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Виталий Желтоусов
Порту классно сражался. игра 🔥
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