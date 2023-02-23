Вратарь «Порту» Кошта о 0:1 от «Интера»: «Обидно проигрывать вот так. Обязательно покажем себя в ответном матче»

оценил поражение «Порту» от «Интера» (0:1) в первом матче 1/8 финала чемпионов.

«Поражение не повлияло на нашу уверенность. Впереди ответная игра на «Драгау», в которой мы хотим победить.

Обидно проигрывать вот так, когда отдаешь все силы. Но мы показали свое лицо в этой игре и обязательно покажем себя в ответной встрече. Сделаем все возможное, чтобы победить в противостоянии», – сказал вратарь « ».

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