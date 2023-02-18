Мингз учится играть на фортепиано: «В нашем мире часто остаешься в зоне комфорта. Хочу перейти к классике, играть Бетховена»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Тайрон Мингз музыка Футбол

Тайрон Мингз рассказал, что учится играть на фортепиано.

«Я не футболист Тайрон, я Тайрон – новичок в игре на фортепиано (улыбается). В мире, в котором мы живем, очень часто приходится находиться в своей зоне комфорта. Люди идут на работу, приходят домой, едят, ложатся спать, и это становится немного однообразным.

Мне нравится делать то, в чем я ничего не смыслю, вступать в чужой мир. Мне нравится приходить на начальный уровень и говорить: «Я ничего не знаю, научите меня с самых азов, и посмотрим, к чему это приведет», – сказал Мингз.

Футболист также отметил, что ему нравится играть песню Easy On Me Адель, но он еще не может выступать на публике. 

«Мне нужно выйти на хороший уровень, прежде чем я начну выпендриваться на публике (смеется). Я хотел бы свободно играть. Чтение музыки – это не обязательно самое сложное, это скорее основы игры на фортепиано.

Я бы хотел иметь за плечами несколько песен, которые я мог бы исполнить, если потребуется. Мне нужно перейти к классике. Я хочу играть Бетховена или что-то в этом роде», – добавил защитник «Астон Виллы». 

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7 комментариев

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rigobersong
Ответ Борис Гигачад
Ты бы прежде чем рассуждать о таких вещах, слово "абориген" писать научился.
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Борис Гигачад
Ответ rigobersong
Красавчик, вот такие люди и показывают, что чернокожие ребята молодцы, и никто расизма к ним не проявляет, а винисиус показывает, что абориген:) Вот и вся разница между человеком и приматом, и цвет кожи вообще не имеет значение:))
Ты бы прежде чем рассуждать о таких вещах, слово "абориген" писать научился.
0
0
0
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Игорь Замаруев
Мне не удаётся находиться долго в зоне комфорта, потому что существует 10+ людей, которые всегда портят и рушат её. Мингзу удачи
+2
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+2
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rigobersong
Красавчик, вот такие люди и показывают, что чернокожие ребята молодцы, и никто расизма к ним не проявляет, а винисиус показывает, что абориген:) Вот и вся разница между человеком и приматом, и цвет кожи вообще не имеет значение:))
0
-1
-1
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ инок
Пожалуй первый футболист и пианист. Успехов Мингзу, твое желание достойно уважения...
А разве не Санчес?)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Пожалуй первый футболист и пианист. Успехов Мингзу,
твое желание достойно уважения...
+2
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+2
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Алекс Мелкумян
Дебильное конечно выражение "зона комфорта" и им часто неправильно оперируют, все наоборот стремятся в нее попасть, а некоторые видимо садомазохисты если хотят из нее выбираться. Тебе хорошо - значит все хорошо и нет смысла чего-то менять, а если что-то плохо и тебя это не устраивает - значит ты не в зоне комфорта, ты не выбираешься из комфортных условий, а пытаешься их создать/вернуть.
+5
-4
+1
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Barry
Кокорин о тюрьме: «В нашем мире очень часто приходится находиться в зоне комфорта. Мне нравится бить стульями и делать то, в чем я ничего не смыслю, вступать в чужой мир»
+7
0
+7
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