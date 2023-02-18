Мингз учится играть на фортепиано: «В нашем мире часто остаешься в зоне комфорта. Хочу перейти к классике, играть Бетховена»

рассказал, что учится играть на фортепиано.

«Я не футболист Тайрон, я Тайрон – новичок в игре на фортепиано (улыбается). В мире, в котором мы живем, очень часто приходится находиться в своей зоне комфорта. Люди идут на работу, приходят домой, едят, ложатся спать, и это становится немного однообразным.

Мне нравится делать то, в чем я ничего не смыслю, вступать в чужой мир. Мне нравится приходить на начальный уровень и говорить: «Я ничего не знаю, научите меня с самых азов, и посмотрим, к чему это приведет», – сказал Мингз.

Футболист также отметил, что ему нравится играть песню Easy On Me Адель, но он еще не может выступать на публике.

«Мне нужно выйти на хороший уровень, прежде чем я начну выпендриваться на публике (смеется). Я хотел бы свободно играть. Чтение музыки – это не обязательно самое сложное, это скорее основы игры на фортепиано.

Я бы хотел иметь за плечами несколько песен, которые я мог бы исполнить, если потребуется. Мне нужно перейти к классике. Я хочу играть Бетховена или что-то в этом роде», – добавил защитник « ».