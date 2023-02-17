Роналду отдал 2 голевых паса за матч впервые с 2018 года

Форвард Криштиану Роналду впервые за четыре с половиной года отметился двумя ассистами.

Португалец отдал голевые передачи хавбеку и защитнику Абдулле Маду в матче « » с « » (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.

В последний раз Роналду ассистировал партнерам дважды за игру 29 сентября 2018 года – в составе « » против «Наполи» (3:0) в Серии А.

Подробно со статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Роналду отдал 2 голевых паса в матче с «Аль-Таавуном». У него 5+2 в 5 играх за «Аль-Наср» по «гол+пас»