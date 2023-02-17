Роналду отдал 2 голевых паса за матч впервые с 2018 года

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таавун Футбол

Форвард Криштиану Роналду впервые за четыре с половиной года отметился двумя ассистами.

Португалец отдал голевые передачи хавбеку Абдуррахману Гарибу и защитнику Абдулле Маду в матче «Аль-Насра» с «Аль-Таавуном» (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.

В последний раз Роналду ассистировал партнерам дважды за игру 29 сентября 2018 года – в составе «Ювентуса» против «Наполи» (3:0) в Серии А.

Подробно со статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Роналду отдал 2 голевых паса в матче с «Аль-Таавуном». У него 5+2 в 5 играх за «Аль-Наср» по «гол+пас»

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69 комментариев

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Айлин 1990
Ответ udiekemen
Но для тебя то лучше в Лч так позорится да?)
Лучше в ЛЧ позориться, чем в 200 лиге мира))🤣
У нас во дворе футбол намного лучше, чем в СА.
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Айлин 1990
Ответ udiekemen
Так смешно аааа, блин приколист ты уж👌
По факту есть что-то ответить?)))
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Айлин 1990
Золотой Верблюд в студию.
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udiekemen
Ответ Айлин 1990
с 2008 до 2018 года разве 15 дет?? С математикой все хорошо??
Так смешно аааа, блин приколист ты уж👌
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Айлин 1990
Ответ Великий Алонсо
Постепенно выходит на пик формы, летом ждём в Реале.
Реал??🤣🤣🤣🤣
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Айлин 1990
за 5 лет впервые 2 ассиста за матч??)))
Кокорин в шоке, что есть и хуже чем он игроки))
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Айлин 1990
Ответ udiekemen
Он это заслужил игрой на протяжении 15 лет
с 2008 до 2018 года разве 15 дет??
С математикой все хорошо??
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Muhammad Juraev
Ответ Бестрофейник 19/20
ЗМ нынче дают за голы с пенальти
А я думал за пред ассисты аль билялям дают 🤣
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-2
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Великий Алонсо
Постепенно выходит на пик формы, летом ждём в Реале.
+2
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Tiestorzn17
Этот ветеранский кожаный мяч даже до нашей ПФЛ по уровню не дотягивает...
+2
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Екн Лор
Ответ Master Slova
рано он все таки ушел из топ футбола
Ещё будет шанс вернуться, думаю. Ибрагимовича после травмы в МЮ тоже все списали, но в МЛС он набрал форму и в 40 разрывал Серию А. Жаль хронические болячки обострились, до сих пор был бы ключевым в Милане 100%
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Oleg
Ответ Бестрофейник 19/20
ЗМ нынче дают за голы с пенальти
Заработай бездарь пенальти с Марокко, может имел бы шансы на абсолютное величие как Месси, Марадона и Пеле.
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filippa
про ЗМ шутки уже были ?
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Сложно сказать где он проиграл с таким трансфером: 1) Заработает денег 2) Наберёт форму 3) Набьёт статистику в Чемпионате ниже уровнем Даже есть возможность вернуться в АПЛ, если Ньюкасл пробьётся в ЛЧ Везде же выиграл
Ну и почитай что на этот счет ответил тренер Ньюкасла, тебе будет неприятно)
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Сложно сказать где он проиграл с таким трансфером: 1) Заработает денег 2) Наберёт форму 3) Набьёт статистику в Чемпионате ниже уровнем Даже есть возможность вернуться в АПЛ, если Ньюкасл пробьётся в ЛЧ Везде же выиграл
Если бы он нужен был Ньюкаслу, то его трансфер оформили бы через аренду уже месяц назад)
А так это лишь артемкины фантазии.
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Александр Володин
Вторая голевая- это просто верх мастерства
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Бестрофейник 19/20
Ответ СынМилосердова
Срочно Золотой мяч ему)
ЗМ нынче дают за голы с пенальти
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Iomov
Ответ aidos_1979
Ну да сравнить какойто мюнхенский ноунейм с грандом мирового футбола Аль-Таавууном такое себе занятие))
Ну Роналду забивал «мюнхенскому ноунэйму» по три гола за матч! Причем в Мюнхене! Так что этим как раз его не удивишь!
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Metalloid
Ответ Artem Piatkov
Сложно сказать где он проиграл с таким трансфером: 1) Заработает денег 2) Наберёт форму 3) Набьёт статистику в Чемпионате ниже уровнем Даже есть возможность вернуться в АПЛ, если Ньюкасл пробьётся в ЛЧ Везде же выиграл
Ньюкаслу это зачем? Там строится тренерская команда с хорошим прессингом, для чего там престарелая прима, которая об отработке в защите не слышала никогда?
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СынМилосердова
Срочно Золотой мяч ему)
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Фут.Боль
Нашел свою команду.
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NomerSports
Ответ Denis Fomin
Две голевые впервые за 5 лет, это мощь просто!!
золотой мяч ?
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NomerSports
читаю и ржу просто "отдал голевые передачи хавбеку Абдуррахману Гарибу и защитнику Абдулле Маду в матче «Аль-Насра» с «Аль-Таавуном» (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии." что вообще происходит , где ? зачем ? кто эти люди . лига бедуинов такого еще не видела.
+18
-6
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Александр Володин
Ну всё, ща пойдут рекорд за рекордом...
+4
-1
+3
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Имран Алиев
Уверен гелевый в конце сезона станет обладателем золотого ковра
+6
-5
+1
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