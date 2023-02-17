Роналду отдал 2 голевых паса за матч впервые с 2018 года
Форвард Криштиану Роналду впервые за четыре с половиной года отметился двумя ассистами.
Португалец отдал голевые передачи хавбеку Абдуррахману Гарибу и защитнику Абдулле Маду в матче «Аль-Насра» с «Аль-Таавуном» (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.
В последний раз Роналду ассистировал партнерам дважды за игру 29 сентября 2018 года – в составе «Ювентуса» против «Наполи» (3:0) в Серии А.
Подробно со статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Роналду отдал 2 голевых паса в матче с «Аль-Таавуном». У него 5+2 в 5 играх за «Аль-Наср» по «гол+пас»
У нас во дворе футбол намного лучше, чем в СА.
Кокорин в шоке, что есть и хуже чем он игроки))
С математикой все хорошо??
А так это лишь артемкины фантазии.